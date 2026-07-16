Granité maison : si vous sortez encore la sorbetière, vous ratez cette astuce ultra fraîche avec ce fruit d’été

Une pastèque bien mûre, un congélateur et une fourchette suffisent pour un granité de pastèque sans sorbetière digne des terrasses d’été. Encore faut-il respecter un geste clé pour obtenir cette neige glacée ultra légère.

Une odeur de pastèque fraîche, le jus rouge qui coule sur la planche, et déjà l’été s’invite dans la cuisine. En tranches, elle désaltère ; mixée, elle promet une glace légère et fruitée.

On pense souvent qu’il faut une sorbetière pour obtenir ces paillettes de glace. En réalité, une pastèque trop mûre, un mixeur et un congélateur suffisent ; le geste clé se joue ensuite à la fourchette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de chair de pastèque bien mûre (sans peau ni pépins)

✅ 1 citron vert (environ 20 ml de jus)

✅ 20 g de sucre en poudre ou 1 à 2 c. à s. de miel

✅ 8 feuilles de menthe fraîche ou de basilic, gingembre et fleur d’oranger au choix

Le mythe de la sorbetière : pourquoi le granité de pastèque fonctionne sans machine

Le principe est enfantin : on fige une eau de pastèque en couche fine, puis on casse régulièrement les cristaux. Pourtant, étaler la purée dans un plat large augmente le contact avec le froid ; la surface gèle vite, sans gros blocs. À chaque passage de fourchette, on émiette la glace en paillettes de glace légères, bien plus agréables en bouche qu’un bloc dur.

Pas à pas : granité de pastèque sans sorbetière (10 min de préparation)

Pour un granité de pastèque sans sorbetière, on mixe 800 g de chair avec le citron et le sucre, à ajuster, jusqu’à obtenir un coulis lisse. On verse dans un plat métallique ou un plat large peu profond, sur 1 à 2 cm d’épaisseur. Après 45 minutes à 1 heure à -18 °C, les bords sont pris : on sort la fourchette et on gratte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la pastèque, retirer peau et gros pépins, mixer avec citron et sucre jusqu’à texture lisse. Technique : Verser le coulis dans un plat large, l’étaler sur 1 à 2 cm d’épaisseur, de préférence en métal. Cuisson : Placer au congélateur à -18 °C ; après 45 min à 1 h, gratter les bords pris à la fourchette. Finition : Répéter le grattage 3 à 4 fois, puis griffer une dernière fois avant de servir dans des verres glacés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + 3 h 🔍 Le secret de l’expert C’est la couche mince qui fait tout : plus de surface, donc une prise rapide. Sucre et citron assouplissent la glace, que la fourchette transforme en neige. ✨ Le twist gourmand : Version mojito sans alcool avec menthe et citron vert ; ou pastèque, basilic, fleur d’oranger et yaourt grec pour un contraste crémeux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas utiliser de plat profond ni de bac à glaçons ; sans grattage, on obtient un bloc rouge très dur, loin du granité recherché.

Twists gourmands : 4 versions pour changer du simple granité

Servir le granité dans des verres glacés, avec des dés de pastèque, menthe ou basilic. Il se garde 2 à 3 jours au congélateur, à regratter 5 minutes avant service.