Si votre haie de thuyas brunit par plaques, ce signe cache ce que vous devez changer d'urgence dans votre jardin

En plein été, votre haie de thuyas se tache de brun par endroits et laisse des trous nets dans le jardin. Ce n’est pas une simple soif d’eau mais le signe d’un changement que les paysagistes ont déjà amorcé.

En plein mois de juillet, la scène est connue : une haie de thuyas censée protéger des regards, et soudain une masse brune qui se détache, comme grillée au chalumeau. On pense à un oubli d’arrosage, à un coup de soleil. Pourtant, ce brunissement en plaques raconte autre chose que quelques jours de chaleur.

Lorsque votre haie de thuyas qui brunit par plaques laisse un trou net au milieu de sujets encore bien verts, ce n’est presque jamais un hasard. Entre champignon racinaire, stress hydrique et canicules à répétition, elle signale que le “mur vert” planté à la chaîne a atteint ses limites. Ce message, les paysagistes l’ont déjà entendu ; reste à décider quoi faire de ces bruns chez vous.

Quand le brunissement des thuyas n’est plus anodin

Le signe le plus parlant, ce sont ces plaques qui apparaissent d’un seul côté, voire un thuya entier qui sèche en quelques semaines alors que les voisins restent verts. Le plus souvent, le responsable s’appelle Phytophthora cinnamomi, un champignon du sol qui détruit les racines. Le brunissement des thuyas est amplifié par les montagnes russes du climat : sol gorgé d’eau en hiver, terre bétonnée en été, chaleur qui favorise araignées rouges et bupreste du thuya.

Ce que ces plaques brunes révèlent de votre haie

Les professionnels le constatent : le vrai problème n’est pas seulement le champignon, mais la haie de thuyas elle-même. Une monoculture de conifères alignés comme des dominos est fragile par construction. Si un pied meurt, tout le linéaire perd son effet. Et dans un sol déjà épuisé ou contaminé, replanter du thuya au même endroit, c’est préparer la prochaine vague de dépérissement.

À cela s’ajoutent l’esthétique datée et le côté “désert vert” pour les oiseaux et les pollinisateurs : peu de fleurs, peu de fruits, peu d’abris. Sans oublier le planning de taille, avec une à trois coupes par an pour garder un mur net. Face à ces contraintes, beaucoup de paysagistes ont tourné la page au profit des haies champêtres et des écrans de Miscanthus × giganteus.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps 1 taille/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En diversifiant la haie, on casse la monoculture fragile et on l’adapte aux étés secs. 💡 Le petit plus : Planter peu à peu de nouveaux sujets entre les thuyas malades évite le jardin nu. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Replanter une haie serrée de thuyas au même endroit en arrosant davantage un sol déjà malade.

Haie champêtre ou miscanthus : les nouveaux réflexes

Une haie champêtre n’a plus rien du mur uniforme. On y mêle noisetiers, prunelliers, aubépines, charmes, hêtres, laurier-tin… Plantés en quinconce, ces arbustes créent un rideau qui fleurit, nourrit les oiseaux et supporte mieux les attaques : si une espèce souffre, les autres prennent le relais sans laisser de trou.

Le Miscanthus × giganteus, lui, joue la carte de l’herbe graphique. En deux à trois ans, ses touffes de 1 m de large montent à 3 ou 4 m, surtout en plein soleil et en sol drainé, avec un espacement de 60 à 80 cm. Caduc mais rustique jusqu’à -20 °C, il se contente d’une coupe à 20–30 cm du sol, en fin d’hiver : un nouveau brise-vue, sans le casse-tête des tailles répétées.