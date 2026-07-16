Jardin : cette « mauvaise herbe » à 0 € fait un paillis anti-sécheresse, mais beaucoup l’utilisent mal

Sous la sécheresse et les restrictions d’eau, une mauvaise herbe piquante s’impose comme paillis d’ortie idéal au potager. Comment ce déchet gratuit peut-il protéger votre sol et vos récoltes ?

Chaque été, c’est le même scénario : potager assoiffé, terre dure comme du béton et sacs de paillis achetés en urgence. Pendant ce temps, au fond du jardin, des touffes d’orties piquent les mollets et finissent souvent au tas de déchets verts.

Et si cette « mauvaise herbe » devenait votre meilleure alliée contre la sécheresse et les mauvaises herbes ? Riche, gratuite et abondante, l’ortie peut se transformer en paillis d’ortie ultra-efficace, à condition de l’utiliser avec méthode.

L’ortie, indicateur de bon sol et engrais naturel sur pied

La présence d’orties signale un sol fertile, riche en azote et en matières organiques. Leurs racines profondes vont chercher dans le sous-sol des minéraux précieux (azote, potassium, magnésium) puis les stockent dans les tiges et les feuilles. En se décomposant en surface, ces parties aériennes restituent doucement ces éléments aux cultures voisines.

Utilisée en paillage, l’ortie forme un véritable bouclier pour le potager :

elle protège le sol du gel, du soleil brûlant et du dessèchement ;

elle limite fortement l’évaporation, donc les arrosages ;

elle bloque la lumière et freine la levée des herbes indésirables.

Comment transformer l’ortie en paillis, sans se tromper

Nous avons tous déjà arraché les orties à toute vitesse, avant de les jeter. Pour en faire un bon paillis, il suffit pourtant d’un petit rituel. Munissez-vous de gants épais, fauchez les orties avant la floraison, puis hachez-les finement (ciseaux, tondeuse, broyeuse). Laissez ensuite les fragments en tas deux à trois jours pour les faire « chauffer » et affaisser, ce qui accélère leur décomposition et limite le risque de germination.

Étalez ensuite ce paillis d’ortie uniquement en surface, autour des cultures gourmandes (tomates, pommes de terre, melons, aubergines, choux-fleurs…), en laissant un petit espace nu autour de chaque tige pour éviter les pourritures. Il ne faut jamais l’enfouir directement, sous peine de perturber les micro-organismes du sol. Si les orties portent déjà des fleurs, mieux vaut les passer d’abord au compost afin que la chaleur détruise les graines.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget paillis 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les feuilles d’ortie concentrent azote, potassium et magnésium. Étalées en paillis, elles nourrissent le sol en se décomposant, tout en formant une couverture qui garde la fraîcheur et limite la pousse des mauvaises herbes. 💡 Le petit plus : mélanger l’ortie avec quelques feuilles de consoude ou de tonte sèche permet d’obtenir un paillage encore plus équilibré et facile à étaler. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : récolter des orties poussant en zone polluée ou déjà montées en graines, puis les enterrer en profondeur au pied des plantes.

Un geste durable pour un jardin plus résilient

Posé au printemps puis complété en été, le paillis d’ortie s’est décomposé peu à peu et a enrichi la terre en humus. Le sol reste souple, vivant, très apprécié des vers de terre et des coccinelles qui y trouvent abri. Petit bonus : les zones d’orties conservées au fond du jardin servent de refuge à toute une petite faune utile.

Intégré à une routine de jardinage naturel avec compost et autres paillages, ce tapis d’orties aide à garder un potager productif malgré les épisodes de sécheresse. Garder quelques touffes au jardin n’est plus une fatalité, mais un vrai choix pour des récoltes généreuses et un sol protégé toute l’année.