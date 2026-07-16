Cette mauvaise herbe du jardin que vous arrachez sans réfléchir est en réalité une salade sauvage délicieuse

Chaque printemps, des seaux entiers de pissenlits finissent au compost alors qu’ils pourraient garnir les assiettes. Comment cette salade sauvage du jardin est-elle redevenue un trésor discret ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Taraxacum officinale 🌸 Nom courant Pissenlit, dent-de-lion 📏 Dimensions 30 à 60 cm de haut x 15 à 30 cm de large ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Persistant, en rosette de feuilles vertes très dentées

Au printemps, la scène se répète dans bien des jardins : gantés, penchés sur la pelouse, nous arrachons les rosettes vertes qui percent entre deux brins d’herbe. La racine blanche casse net, le seau se remplit, et le gazon retrouve son allure bien peignée, sans la moindre “mauvaise herbe” qui dépasse.

Parmi ces indésirables expulsées sans procès se cache pourtant une plante de caractère : le pissenlit. Longtemps relégué au rang d’envahisseur, il revient avec l’engouement pour la cuisine locale et les cueillettes au jardin. Ses jeunes feuilles donnent une étonnante salade sauvage, gratuite et ultra locale. De quoi regarder autrement ce que l’on s’apprêtait à jeter.

Le pissenlit, fausse mauvaise herbe mais vraie salade de terroir

Le pissenlit, ou Taraxacum officinale, appartient à la famille des Astéracées. Futura le décrit comme une plante « que l’on croit connaître parce qu’on les voit partout ». Rosette de feuilles très découpées au ras du sol, fleurs jaune vif au bout d’une tige creuse, puis boule duveteuse de graines : ce portrait vous rappelle sûrement un coin de votre pelouse.

Dans de nombreuses campagnes, la salade de pissenlit a longtemps été un rituel de sortie d’hiver, surtout dans l’Est de la France. Les jeunes feuilles, cueillies jeunes, se servaient avec œufs, lardons ou pommes de terre. Comme le rappelle Futura, « le pissenlit en est un bon exemple : il ne demande aucun semis, aucun arrosage et revient naturellement chaque année ».

Reconnaître et cueillir sans risque le pissenlit du jardin

Nous avons tous déjà arraché un pissenlit sans même le regarder. Pour le mettre au menu, mieux vaut pourtant le reconnaître sans hésiter :

une rosette de feuilles vertes, très dentées, plaquées au ras du sol ;

un lait blanc qui perle quand on casse feuille ou tige ;

des tiges creuses, sans feuilles, portant chacune une seule fleur jaune puis une boule de graines plumeuses.

Côté cueillette, la règle d’or est celle rappelée par Futura : « La règle d’or est de cueillir le pissenlit dans une zone propre. » On évite donc bords de route, trottoirs, pelouses traitées ou lieux très fréquentés par les animaux. Au printemps, avant l’ouverture complète des fleurs, les feuilles sont les plus tendres, moins amères et idéales en salade.

De la pelouse à l’assiette : apprivoiser son goût en salade

Les feuilles de pissenlit ont du tempérament. Futura rappelle que « son goût est légèrement amer, surtout lorsque les feuilles vieillissent ». Pour une première fois, on cueille les plus jeunes feuilles au cœur de la rosette, on les rince, puis on les mélange à une salade plus douce, type laitue ou mâche. Une vinaigrette au miel, des œufs mollets, quelques noix ou lardons tièdes adoucissent aussitôt le tout.

Petit bonus pour le jardin : en laissant quelques touffes fleurir, le pissenlit devient un allié de la biodiversité. « Les abeilles et autres pollinisateurs profitent d’ailleurs de ses fleurs au début de la saison, lorsque les ressources ne sont pas encore très abondantes », souligne Futura. Les capitules jaunes pourront aussi égayer une salade ou parfumer un sirop maison. Dans un coin du gazon, cette prétendue mauvaise herbe se change en réserve gourmande.