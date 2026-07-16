Finistère : ce château rose du XIXe siècle cache l’un des plus beaux jardins de France, à voir avant la foule

Perché au-dessus de la vallée de l’Aulne, le château de Trévarez offre l’un des plus spectaculaires jardins du Finistère. Entre vertugadin, terre de bruyère et saisons flamboyantes, la visite réserve bien des surprises.

À l’extrême ouest de la Bretagne, entre brume et lumière, un château rose semble flotter au-dessus d’une vallée verdoyante. Derrière ses tourelles Belle Époque, un parc immense déroule ses allées sous les pluies fines du Finistère, comme un décor de roman.

Ce château, c’est le château de Trévarez, posé sur les hauteurs de Saint-Goazec, dans la vallée de l’Aulne. Son parc de 85 hectares, labellisé Jardin remarquable depuis 2006, fait partie des plus beaux jardins de France, avec des scènes de rhododendrons, d’hortensias et de camélias qui attirent les passionnés autant que les simples promeneurs.

Un château rose de la Belle Époque au-dessus de la vallée de l’Aulne

Commandé à la fin du XIXe siècle par l’homme politique James de Kerjégu, Trévarez a été bâti entre 1893 et le début du XXe siècle. Mélange de briques roses et d’ardoise sombre, ce château Belle Époque domine la vallée de l’Aulne avec un point de vue spectaculaire sur le bocage breton.

À l’époque, la demeure a impressionné : électricité, chauffage central, confort ultra-moderne pour un château de campagne. Bombardé en 1944, racheté par le département en 1968, il a retrouvé peu à peu son allure grâce au réseau Chemins du patrimoine en Finistère. Classé “Patrimoine du XXe siècle” et bien placé au concours du Monument préféré des Français 2024, il sert aujourd’hui d’écrin à un immense décor végétal.

Un parc de 85 hectares, scène végétale grand format

Le parc de Trévarez a été dessiné en même temps que le château, comme un véritable théâtre de verdure. Devant la façade, un vertugadin à la française met en scène la perspective ; à l’ouest, un jardin classique inspiré de la Renaissance italienne s’ouvre sur un bassin, prolongé par un jardin de rocaille aux cascades aménagé à la fin du XXe siècle. Plus loin, on devine encore les vestiges d’un jardin japonais créé dans les années 1920.

Entre ces ambiances, des allées bordées de plantes de terre de bruyère tissent le lien : rhododendrons, azalées, pieris et grands camélias adorent ce sol acide typique de la région. Nous avons tous déjà arpenté un parc un peu monotone ; ici, au contraire, chaque virage change de décor et donne l’impression de voyager d’un style de jardin à l’autre en quelques pas.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Idée sortie Jardin & château en 1 journée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Trévarez réunit en un seul lieu un château Belle Époque spectaculaire et un parc de 85 hectares aux collections botaniques reconnues au niveau international. Les floraisons se succèdent du cœur de l’hiver aux couleurs d’automne, ce qui garantit une visite réussie presque toute l’année. 💡 Le petit plus : programmer deux visites à des saisons différentes, par exemple le printemps pour les rhododendrons et l’été pour les hortensias, donne l’impression de découvrir deux jardins différents. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter de l’esplanade du château sans descendre vers les jardins, ni vérifier au préalable le calendrier et les horaires d’ouverture.

Rhododendrons, hortensias, camélias : un décor qui change à chaque saison

Au printemps, près de 600 variétés de rhododendrons, dont certains sujets centenaires, enflamment les sous-bois : c’est cette richesse qui a valu au domaine une collection nationale d’hybrides dès 1992. L’été, la vedette revient aux hortensias : “Une centaine de variétés, depuis les espèces grimpantes, les petits arbres, jusqu’aux arbustes à grosses boules, à grappes blanches, se découvrent essentiellement le long de l’allée des hortensias, à proximité du château, des anciennes écuries ou de l’ancien potager…”, peut-on lire sur le site du parc, cité par Le Parisien.

Quand les jours raccourcissent, les érables, chênes et hêtres prennent des teintes dorées, orangées, presque rouges, idéales pour les photos de fin de journée. En hiver, les grandes collections de camélias, reconnues comme jardin d’excellence, assurent encore des fleurs alors que la plupart des jardins dorment. Les amateurs de botanique comme les familles trouvent ainsi, quelle que soit la saison, une bonne raison de revenir flâner à Trévarez.