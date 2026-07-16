Courgettes et oïdium : ce geste de quelques secondes stoppe net l’attaque avant qu’elle ne ravage tout le potager
En quelques jours, un voile blanc peut ruiner vos courgettes en plein été. Un geste éclair, allié à trois réglages simples au potager, change pourtant tout.
En plein mois de juillet, les feuilles de courgettes promettaient une avalanche de ratatouilles. Et puis, du jour au lendemain, un voile blanc a commencé à saupoudrer le feuillage, comme si quelqu’un avait renversé de la farine. Le panier reste vide alors que la plante se couvre de taches… scène familière au potager.
Ce voile n’a rien d’anodin : c’est l’oïdium sur les courgettes, un champignon qui adore la chaleur et l’humidité et qui peut faire dépérir un pied avant même qu’il ne produise. Bonne nouvelle, un geste ultra simple, réalisé au bon moment, permet de stopper l’attaque avant qu’elle ne se propage à tout le carré de cucurbitacées.
Reconnaître l’oïdium des courgettes avant qu’il ne s’emballe
Nous avons tous déjà vu ces petites taches rondes, d’abord discrètes, qui ressemblent à de la poudre de talc déposée sur la face supérieure des feuilles les plus âgées, celles qui touchent presque le sol. Si rien n’est fait, ce feutrage blanc recouvre progressivement la feuille entière, bloque la photosynthèse et épuise le plant.
Ce champignon microscopique profite des journées brûlantes suivies de nuits humides, mais aussi des arrosages qui mouillent le feuillage. D’ailleurs, un simple “tour d’inspection” visuel deux à trois fois par semaine, ciblé sur les feuilles du bas, suffit souvent à repérer les premières marques blanches alors qu’il est encore temps d’agir.
Le geste de quelques secondes qui stoppe l’attaque au bon endroit
Dès les premiers points blancs, on passe à l’action avec un sécateur bien affûté et désinfecté. Le principe est simple : supprimer uniquement les feuilles les plus blanchies, en les coupant au ras de la tige qui part du pied principal. On garde un maximum de feuillage sain pour que la plante continue à nourrir ses fruits, mais on retire la plus grande partie des spores. Entre deux plants, un chiffon imbibé d’alcool sur la lame évite de transporter la maladie.
Les feuilles malades ne doivent jamais rester au sol ni rejoindre le compost, au risque de disséminer l’oïdium partout. Direction sac poubelle ou feu de jardin autorisé. Si plus de la moitié du feuillage d’un pied est déjà recouverte, mieux vaut parfois sacrifier ce plant entier pour protéger les autres rangs de courgettes.
Empêcher le retour de l’oïdium tout l’été
Une fois les feuilles atteintes supprimées, tout se joue sur la gestion de l’humidité. Les courgettes profitent d’un arrosage tôt le matin, entre 6 h et 10 h, quand le sol est encore frais et que les gouttes égarées sur le feuillage sèchent rapidement. Si l’arrosage du soir est la seule option, il reste préférable de viser uniquement le pied, entre 18 h et 20 h, sans mouiller les feuilles.
Pour tenir dans la durée, trois réflexes font la différence :
- Installer 10 à 15 cm de paillis organique (paille, feuilles mortes déchiquetées, tontes bien sèches) en laissant le collet dégagé pour garder la terre fraîche sans excès d’humidité.
- Espacer les plants de 60 à 90 cm et, si possible, laisser les tiges retomber d’une planche surélevée ou les guider sur des tuteurs pour que feuilles et fruits restent éloignés du sol.
- Désinfecter systématiquement le sécateur après les coupes et surveiller les premières feuilles proches du sol deux à trois fois par semaine en plein été.
Sources
En bref
- 🌿 En plein été, l’oïdium envahit les feuilles de courgettes, formant un feutrage blanc qui menace rapidement la récolte du potager familial.
- ✂️ Un geste ciblé au pied du plant, réalisé avec un sécateur désinfecté, permet de limiter fortement la propagation du champignon sur les courgettes.
- 💧 Entre arrosage matinal, paillage mesuré et aération du feuillage, quelques routines simples suffisent ensuite à tenir l’oïdium à distance toute la saison.
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