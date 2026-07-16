Courgettes et oïdium : ce geste de quelques secondes stoppe net l’attaque avant qu’elle ne ravage tout le potager

En quelques jours, un voile blanc peut ruiner vos courgettes en plein été. Un geste éclair, allié à trois réglages simples au potager, change pourtant tout.

En plein mois de juillet, les feuilles de courgettes promettaient une avalanche de ratatouilles. Et puis, du jour au lendemain, un voile blanc a commencé à saupoudrer le feuillage, comme si quelqu’un avait renversé de la farine. Le panier reste vide alors que la plante se couvre de taches… scène familière au potager.

Ce voile n’a rien d’anodin : c’est l’oïdium sur les courgettes, un champignon qui adore la chaleur et l’humidité et qui peut faire dépérir un pied avant même qu’il ne produise. Bonne nouvelle, un geste ultra simple, réalisé au bon moment, permet de stopper l’attaque avant qu’elle ne se propage à tout le carré de cucurbitacées.

Reconnaître l’oïdium des courgettes avant qu’il ne s’emballe

Nous avons tous déjà vu ces petites taches rondes, d’abord discrètes, qui ressemblent à de la poudre de talc déposée sur la face supérieure des feuilles les plus âgées, celles qui touchent presque le sol. Si rien n’est fait, ce feutrage blanc recouvre progressivement la feuille entière, bloque la photosynthèse et épuise le plant.

Ce champignon microscopique profite des journées brûlantes suivies de nuits humides, mais aussi des arrosages qui mouillent le feuillage. D’ailleurs, un simple “tour d’inspection” visuel deux à trois fois par semaine, ciblé sur les feuilles du bas, suffit souvent à repérer les premières marques blanches alors qu’il est encore temps d’agir.

Le geste de quelques secondes qui stoppe l’attaque au bon endroit

Dès les premiers points blancs, on passe à l’action avec un sécateur bien affûté et désinfecté. Le principe est simple : supprimer uniquement les feuilles les plus blanchies, en les coupant au ras de la tige qui part du pied principal. On garde un maximum de feuillage sain pour que la plante continue à nourrir ses fruits, mais on retire la plus grande partie des spores. Entre deux plants, un chiffon imbibé d’alcool sur la lame évite de transporter la maladie.

Les feuilles malades ne doivent jamais rester au sol ni rejoindre le compost, au risque de disséminer l’oïdium partout. Direction sac poubelle ou feu de jardin autorisé. Si plus de la moitié du feuillage d’un pied est déjà recouverte, mieux vaut parfois sacrifier ce plant entier pour protéger les autres rangs de courgettes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps Quelques minutes par semaine 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant au ras du pied les feuilles de courgettes les plus blanchies, on élimine la principale source de spores et on ouvre le cœur du plant à l’air. Associé à un arrosage matinal qui laisse les feuilles sécher vite et à un léger paillage au pied, ce geste casse le cycle de l’oïdium avant qu’il ne colonise tout le potager. 💡 Le petit plus : profiter de chaque arrosage du matin pour vérifier rapidement les feuilles du bas et couper tout début de tache blanche avant même qu’elle ne s’étende. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les feuilles infectées au sol ou les mettre au compost après la taille, surtout si le sécateur n’a pas été désinfecté.

Empêcher le retour de l’oïdium tout l’été

Une fois les feuilles atteintes supprimées, tout se joue sur la gestion de l’humidité. Les courgettes profitent d’un arrosage tôt le matin, entre 6 h et 10 h, quand le sol est encore frais et que les gouttes égarées sur le feuillage sèchent rapidement. Si l’arrosage du soir est la seule option, il reste préférable de viser uniquement le pied, entre 18 h et 20 h, sans mouiller les feuilles.

Pour tenir dans la durée, trois réflexes font la différence :

Installer 10 à 15 cm de paillis organique (paille, feuilles mortes déchiquetées, tontes bien sèches) en laissant le collet dégagé pour garder la terre fraîche sans excès d’humidité.

Espacer les plants de 60 à 90 cm et, si possible, laisser les tiges retomber d’une planche surélevée ou les guider sur des tuteurs pour que feuilles et fruits restent éloignés du sol.

Désinfecter systématiquement le sécateur après les coupes et surveiller les premières feuilles proches du sol deux à trois fois par semaine en plein été.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ce geste simple au pied de vos courgettes que les experts recommandent pour transformer toute votre récolte cet été»