Lavande : ce geste de bouturage simple à faire entre juillet et septembre multiplie vos massifs presque gratuitement

En quelques étés, une lavande laissée sans soin se transforme en tas de bois gris. Entre juillet et septembre, une simple routine de bouturage peut tout changer.

En plein mois de juillet, vos massifs de lavande dessinent ces nuages si photogéniques. En coulisses pourtant, la plante vieillit déjà : selon AuJardin.info, une touffe livrée à elle-même produit 15 à 20 cm de bois mort par an et, en quatre ans, plus de 60 % du pied ne fleurit plus.

Plutôt que de regarder ce décor se creuser au centre, les spécialistes conseillent de profiter de l’été pour bouturer la lavande. Futura – Maison & Jardin rappelle que quelques tiges bien choisies suffisent pour obtenir de jeunes plants identiques, presque gratuitement. De quoi transformer chaque vieux pied en réserve de futurs bouquets mauves.

Pourquoi le bouturage de lavande est le meilleur anti-vieillissement du massif

Qu’il s’agisse de lavande vraie Lavandula angustifolia ou de lavandin Lavandula × intermedia, toutes partagent le même défaut : elles se lignifient vite. La base devient grise et dure, le centre se dégarnit, les épis se raréfient et la belle boule compacte finit en tas de brindilles sèches.

Le bouturage change la donne. On copie un pied qui a déjà fait ses preuves : belle floraison, parfum que vous aimez, résistance à la sécheresse. La Royal Horticultural Society le rappelle, ce mode de multiplication est fiable pour cette plante mellifère. Il permet aussi de densifier une allée ou de remplir des pots sans racheter de plants.

Juillet-septembre : le moment parfait pour prélever les bonnes tiges

Nous avons tous déjà laissé filer l’été en se promettant de tailler les lavandes plus tard. Or Mon Jardin Ma Maison parle du « moment parfait » entre juillet et septembre : les tiges de l’année deviennent des boutures semi-aoûtées, mi-vertes mi-boisées. « Ce que nous recherchons pour une bouture, c’est une tige bien droite, saine, sans aucun bouton de fleur. », résume le jardinier Michael The Mediterranean Gardener dans le magazine.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps d’enracinement 3 à 6 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les tiges de lavande semi-aoûtées contiennent assez de réserves pour produire vite des racines. Dans un mélange très drainant et peu arrosé, elles cicatrisent sans pourrir et restent des clones fidèles du pied mère. 💡 Le petit plus : regrouper plusieurs boutures dans un même pot crée un mini-bouquet compact à replanter tel quel au printemps. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter dans un terreau lourd et détrempé : la base des boutures pourrit avant même de pouvoir s’enraciner.

Les bons gestes pour transformer une tige en nouveau pied de lavande

Reste à transformer ces tiges en vrais bébés lavandes sans matériel compliqué. Sur des tronçons de 8 à 10 cm, coupez juste sous un nœud avec un sécateur propre ; si vous descendez plus bas, la base sèche et la bouture ne fait rien.

Retirez les feuilles sur la moitié inférieure de la tige, ne gardez que deux ou trois petites paires en haut.

Plantez le bas nu le long de la paroi d’un pot percé, dans un mélange moitié terreau pour semis, moitié sable ou perlite bien drainant.

Tassez légèrement, puis humidifiez la surface sans détremper.

Placez ensuite le pot à la lumière, sans soleil brûlant, sous une cloche ou bouteille coupée aérée chaque jour. « Les herbes méditerranéennes n’aiment pas être trop mouillées, alors vaporisez peut-être une ou deux fois par jour, pas plus », rappelle Michael dans Mon Jardin Ma Maison. En 3 à 6 semaines, les nouvelles feuilles signalent l’enracinement ; gardées hors gel l’hiver puis repiquées au printemps en plein soleil, vos boutures formeront une bordure compacte et parfumée pendant des années.