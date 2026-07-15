Scieries prêtes à payer une fortune pour cet arbre du jardin que tout le monde arrache sans le savoir

Dans bien des jardins français, le noyer passe pour un intrus qui empoisonne le potager et gâche la lumière. Pourtant, le prix de son bois intéresse sérieusement les scieries.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Juglans regia 🌸 Nom courant Noyer commun, noyer de jardin 📏 Dimensions 20 à 25 m de haut x 10 à 15 m d’envergure ☀️ Exposition Plein soleil, lumière directe ❄️ Rusticité Environ -20 °C 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles composées

En plein été, on a tous déjà pesté contre ce grand noyer qui assombrit le potager, tapisse la pelouse de feuilles épaisses et semble étouffer tout ce qui pousse autour. Beaucoup de jardiniers ont fini par programmer son abattage, convaincus d’avoir affaire à un intrus plutôt qu’à un allié.

Et puis arrive la surprise : en apprenant que certaines scieries paient jusqu’à 3 000 euros le mètre cube de bois de noyer parfaitement formé, ce géant qu’on voulait arracher prend soudain des airs de trésor caché. Avant le coup de tronçonneuse, mieux vaut donc regarder ce colosse d’un autre œil.

Le noyer, ce géant qui fait le vide dans le jardin

Derrière son allure généreuse, le noyer possède une arme secrète redoutée au potager : la juglone. Cette substance, libérée par les racines et les feuilles en se décomposant, a freiné ou bloqué la croissance de bien des tomates, rosiers ou hydrangeas plantés trop près. Résultat : un véritable “désert végétal” au pied du tronc.

Son ombre dense a, elle aussi, découragé plus d’un projet de massif fleuri. Pourtant, cette fraîcheur est devenue précieuse lors des épisodes de canicule, où le noyer a offert un coin de répit au jardin. Comme souvent, ce qui passait pour un défaut s’est aussi révélé être un atout, à condition de l’intégrer dans l’aménagement.

Ce que les scieries voient : un bois de luxe qui peut valoir très cher

Nous avons tous déjà considéré un vieux noyer comme un simple arbre d’ombrage. Les ébénistes, eux, y voient une grume précieuse : un bois brun chaud, au veinage spectaculaire, très recherché pour les meubles de luxe et la décoration contemporaine. En France, un tronc correct se vend généralement autour de 800 à 1 200 €/m³, les belles grumes montent vers 1 500 à 2 500 €/m³, et des pièces d’exception ont atteint 3 000 €/m³, comme le rappellent plusieurs articles spécialisés.

Les scieries ne s’enflamment toutefois que pour certains sujets. Le plus souvent, elles recherchent :

un fût droit d’au moins 3 m sans grosses branches latérales,

un diamètre de base supérieur à 40 cm, idéalement 50 à 60 cm,

un tronc sain, sans fils de fer ni clous cachés sous l’écorce.

Garder, vendre ou réaménager : que faire de son noyer ?

Avant d’agir, il vaut mieux faire expertiser l’arbre. De nombreux propriétaires ont déjà contacté un élagueur pour sécuriser l’abattage, puis une scierie locale ou un artisan pour estimer la valeur de la bille principale. On évite ainsi de tout débiter en bûches alors que quelques mètres de tronc auraient pu financer une partie des travaux du jardin.

Si le sujet est moyen ou si l’on choisit de le garder, rien n’est perdu. On peut composer avec la juglone en installant des plantes plus tolérantes, comme bégonias ou framboisiers, et transformer l’ombre en véritable salon d’été avec banc, transats ou hamac. Depuis que l’on sait combien ce noyer peut valoir, en bois comme en fraîcheur, il devient un capital vivant à protéger plutôt qu’un simple arbre gênant.