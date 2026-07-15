Saumon au barbecue : je bannis la grille, cette méthode inattendue le rend ultra fondant sans jamais coller
Saumon qui colle, peau arrachée, retournement acrobatique au barbecue : beaucoup ont abandonné l’idée d’un poisson fondant cet été. Cette méthode en papillote sur la braise promet enfin un saumon entier juteux, sans grille ni stress.
Sur la grille brûlante, le saumon promet monts et merveilles, puis colle, se déchire, sèche sur les bords. L’odeur de graillon remplace la fumée.
On rêve plutôt d’un saumon entier juteux, parfumé au citron et aux herbes, chair nacrée qui se détache d’un simple coup de fourchette. Et si la solution était d’oublier la grille ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 saumon entier vidé, avec peau (1,2 à 1,8 kg, autour de 1,5 kg pour 6 personnes)
- ✅ Aromates : 2 citrons, 1 botte d’aneth ou de persil plat, 2 échalotes, 2 gousses d’ail
- ✅ Assaisonnement : 3 c. à s. d’huile d’olive, 40 g de beurre doux, 1 c. à c. de sel fin, 1 c. à c. de poivre noir, 1 c. à c. de paprika doux (optionnel)
- ✅ Papier cuisson + grandes feuilles de papier aluminium pour une double papillote étanche
Pourquoi on refuse désormais la grille pour le saumon au barbecue
Avec un saumon entier au barbecue, la grille signifie chaleur directe, peau collée, retournement sportif. En papillote, on obtient un saumon au barbecue sans grille : la chair profite d’une chaleur douce, reste protégée, juteuse, facile à servir.
La méthode inattendue : saumon entier en papillote sur la braise
Le principe : un saumon en papillote au barbecue, entier (autour de 1,5 kg), enfermé dans papier cuisson et aluminium, posé en cuisson indirecte sur des braises bien rouges, sans flamme. La papillote garde vapeur et sucs ; la peau sert de bouclier pour un saumon fondant au barbecue.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Essuyer le saumon dedans et dehors, puis le saler et poivrer. Trancher un citron, hacher herbes, échalotes, ail.
- Technique : Sur l’aluminium recouvert de papier cuisson, faire un lit de citron et d’herbes, poser le saumon, garnir le ventre d’aromates, arroser d’huile, ajouter beurre et paprika.
- Cuisson : Fermer la papillote en laissant un peu d’air, puis déposer en cuisson indirecte, près des braises bien rouges, couvercle fermé. Cuire 25 à 35 minutes sans retourner.
- Finition : Ouvrir délicatement : chair opaque, encore légèrement nacrée, qui se détache à la fourchette. Refermer partiellement, laisser reposer 5 minutes, puis servir la papillote à table.
Conservation, service et variantes autour du saumon en papillote
On sert ce saumon au barbecue chaud ou tiède, dans la papillote ouverte au centre de la table, arrosé de ses sucs. Les restes se gardent 2 jours au frais et se changent en rillettes express avec yaourt, citron et herbes.
En bref
- 🍣 Saumon en papillote au barbecue, entier autour de 1,5 kg, pensé pour 6 convives et des cuissons d’été sans stress ni surveillance constante.
- 🔥 Technique en double papillote papier cuisson + aluminium, posée en cuisson indirecte sur des braises rouges pour obtenir un saumon au barbecue sans grille.
- 🤔 Temps de cuisson, signes visuels d’une chair nacrée qui se détache, astuces d’assaisonnement citron–aneth et geste à éviter changent complètement le résultat final.
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