Saumon au barbecue : je bannis la grille, cette méthode inattendue le rend ultra fondant sans jamais coller

Saumon qui colle, peau arrachée, retournement acrobatique au barbecue : beaucoup ont abandonné l’idée d’un poisson fondant cet été. Cette méthode en papillote sur la braise promet enfin un saumon entier juteux, sans grille ni stress.

Sur la grille brûlante, le saumon promet monts et merveilles, puis colle, se déchire, sèche sur les bords. L’odeur de graillon remplace la fumée.

On rêve plutôt d’un saumon entier juteux, parfumé au citron et aux herbes, chair nacrée qui se détache d’un simple coup de fourchette. Et si la solution était d’oublier la grille ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 saumon entier vidé, avec peau (1,2 à 1,8 kg, autour de 1,5 kg pour 6 personnes)

✅ Aromates : 2 citrons, 1 botte d’aneth ou de persil plat, 2 échalotes, 2 gousses d’ail

✅ Assaisonnement : 3 c. à s. d’huile d’olive, 40 g de beurre doux, 1 c. à c. de sel fin, 1 c. à c. de poivre noir, 1 c. à c. de paprika doux (optionnel)

✅ Papier cuisson + grandes feuilles de papier aluminium pour une double papillote étanche

Pourquoi on refuse désormais la grille pour le saumon au barbecue

Avec un saumon entier au barbecue, la grille signifie chaleur directe, peau collée, retournement sportif. En papillote, on obtient un saumon au barbecue sans grille : la chair profite d’une chaleur douce, reste protégée, juteuse, facile à servir.

La méthode inattendue : saumon entier en papillote sur la braise

Le principe : un saumon en papillote au barbecue, entier (autour de 1,5 kg), enfermé dans papier cuisson et aluminium, posé en cuisson indirecte sur des braises bien rouges, sans flamme. La papillote garde vapeur et sucs ; la peau sert de bouclier pour un saumon fondant au barbecue.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Essuyer le saumon dedans et dehors, puis le saler et poivrer. Trancher un citron, hacher herbes, échalotes, ail. Technique : Sur l’aluminium recouvert de papier cuisson, faire un lit de citron et d’herbes, poser le saumon, garnir le ventre d’aromates, arroser d’huile, ajouter beurre et paprika. Cuisson : Fermer la papillote en laissant un peu d’air, puis déposer en cuisson indirecte, près des braises bien rouges, couvercle fermé. Cuire 25 à 35 minutes sans retourner. Finition : Ouvrir délicatement : chair opaque, encore légèrement nacrée, qui se détache à la fourchette. Refermer partiellement, laisser reposer 5 minutes, puis servir la papillote à table.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert En cuisson indirecte, la papillote crée un bain de vapeur douce : la chaleur entoure le saumon, les sucs restent piégés et la chair garde un moelleux spectaculaire. ✨ Le twist gourmand : Glisser sous le poisson une couche de tomates cerises et quelques rondelles de citron : elles confisent dans les sucs et offrent une petite sauce pour napper le saumon. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Retourner la papillote ou la percer pendant la cuisson : vapeur et jus s’échappent, la chair sèche vite et l’on perd tout l’effet fondant.

Conservation, service et variantes autour du saumon en papillote

On sert ce saumon au barbecue chaud ou tiède, dans la papillote ouverte au centre de la table, arrosé de ses sucs. Les restes se gardent 2 jours au frais et se changent en rillettes express avec yaourt, citron et herbes.