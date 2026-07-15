Salade de pois chiches : cette étape secrète avec tomate et concombre évite l'erreur qui la rend fade

Pois chiches, concombre glacé, tomates juteuses : ce trio signe un plat froid complet, prêt en 15 minutes. Voici comment les transformer en salade d’été fraîche et ultra gourmande.

On relègue tous les pois chiches aux plats d’hiver : mélangés au concombre et à la tomate, ils font pourtant la meilleure salade de l’été

Quand l’air brûle derrière les volets, on a envie de croquant et de jus bien frais. Sur la table, un saladier arrive : tomates qui perlent, concombre glacé, citron et huile d’olive, pain encore tiède à portée de main.

Les pois chiches, pourtant, restent souvent cantonnés aux ragoûts d’hiver, jugés trop denses pour les soirées de canicule. Associés à du concombre croquant et à des tomates juteuses, puis laissés à boire une vinaigrette citronnée bien relevée, ils signent pourtant la meilleure salade de l’été, une vraie salade de pois chiches concombre tomate. Reste à voir comment obtenir cette texture fondante mais légère, sans effet farineux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g pois chiches cuits, égouttés et rincés

✅ 1 concombre, 500 g de tomates mûres, 1 petit oignon rouge

✅ Jus d’1 citron, 1 c. s. vinaigre, 6 c. s. huile d’olive, 1 c. c. moutarde douce, 1 c. c. cumin, 1 c. c. paprika, sel, poivre, 1 gousse d’ail

✅ 80 g feta, 50 g olives noires dénoyautées, persil, menthe

Pourquoi les pois chiches font une salade d’été qui cale sans alourdir

Servis froids, les pois chiches apportent la satisfaction d’un plat mijoté, mais sans lourdeur, à condition de les entourer de légumes juteux. Avec autant de tomates que de pois chiches et un peu moins de concombre, on obtient une salade qui tient au corps tout en restant très fraîche. Leur chair ferme accroche la vinaigrette citronnée, se gorge du jus des tomates et donne ce côté nourrissant qu’on aime quand le repas se résume à un grand saladier.

La méthode inratable : des pois chiches qui accrochent l’assaisonnement

Le secret tient dans un ordre précis : on prépare d’abord la vinaigrette, puis on y fait patienter les pois chiches seuls. Cette marinade express, en dix minutes, pendant qu’on coupe concombre et tomates, les assouplit, leur fait perdre le côté farineux et leur permet d’accrocher vraiment l’assaisonnement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter citron, vinaigre, huile, moutarde, épices, sel et poivre ; ajouter pois chiches égouttés et les enrober. Technique : Laisser mariner 10 à 15 min ; couper concombre en dés, tomates en morceaux et oignon rouge fin. Cuisson : Verser légumes et olives dans le saladier ; mélanger délicatement pour bien répartir la vinaigrette. Finition : Ajouter persil, menthe, feta émiettée et zeste de citron ; réserver 15 à 30 min au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & fraîcheur 15 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Riches en amidon, les pois chiches absorbent très bien l’acide et le sel. Citron, vinaigre et huile détendent la chair et la rendent juteuse. ✨ Le twist gourmand : On peut garder quelques pois chiches pour les poêler au cumin et les ajouter brûlants au dernier moment. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais tout mélanger avant d’assaisonner : sans marinade, les pois chiches restent fades et la salade sèche.

Accompagnements, conservation et petites variantes

On sert cette salade avec du pain de campagne, une fougasse ou des pitas grillées. Elle se garde jusqu’au lendemain, bien couverte au réfrigérateur ; au besoin, on rajoute un trait d’huile d’olive ou de citron.