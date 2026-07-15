Salade de pois chiches : cette étape secrète avec tomate et concombre évite l'erreur qui la rend fade
Pois chiches, concombre glacé, tomates juteuses : ce trio signe un plat froid complet, prêt en 15 minutes. Voici comment les transformer en salade d’été fraîche et ultra gourmande.
On relègue tous les pois chiches aux plats d’hiver : mélangés au concombre et à la tomate, ils font pourtant la meilleure salade de l’été
Quand l’air brûle derrière les volets, on a envie de croquant et de jus bien frais. Sur la table, un saladier arrive : tomates qui perlent, concombre glacé, citron et huile d’olive, pain encore tiède à portée de main.
Les pois chiches, pourtant, restent souvent cantonnés aux ragoûts d’hiver, jugés trop denses pour les soirées de canicule. Associés à du concombre croquant et à des tomates juteuses, puis laissés à boire une vinaigrette citronnée bien relevée, ils signent pourtant la meilleure salade de l’été, une vraie salade de pois chiches concombre tomate. Reste à voir comment obtenir cette texture fondante mais légère, sans effet farineux.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g pois chiches cuits, égouttés et rincés
- ✅ 1 concombre, 500 g de tomates mûres, 1 petit oignon rouge
- ✅ Jus d’1 citron, 1 c. s. vinaigre, 6 c. s. huile d’olive, 1 c. c. moutarde douce, 1 c. c. cumin, 1 c. c. paprika, sel, poivre, 1 gousse d’ail
- ✅ 80 g feta, 50 g olives noires dénoyautées, persil, menthe
Pourquoi les pois chiches font une salade d’été qui cale sans alourdir
Servis froids, les pois chiches apportent la satisfaction d’un plat mijoté, mais sans lourdeur, à condition de les entourer de légumes juteux. Avec autant de tomates que de pois chiches et un peu moins de concombre, on obtient une salade qui tient au corps tout en restant très fraîche. Leur chair ferme accroche la vinaigrette citronnée, se gorge du jus des tomates et donne ce côté nourrissant qu’on aime quand le repas se résume à un grand saladier.
La méthode inratable : des pois chiches qui accrochent l’assaisonnement
Le secret tient dans un ordre précis : on prépare d’abord la vinaigrette, puis on y fait patienter les pois chiches seuls. Cette marinade express, en dix minutes, pendant qu’on coupe concombre et tomates, les assouplit, leur fait perdre le côté farineux et leur permet d’accrocher vraiment l’assaisonnement.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Fouetter citron, vinaigre, huile, moutarde, épices, sel et poivre ; ajouter pois chiches égouttés et les enrober.
- Technique : Laisser mariner 10 à 15 min ; couper concombre en dés, tomates en morceaux et oignon rouge fin.
- Cuisson : Verser légumes et olives dans le saladier ; mélanger délicatement pour bien répartir la vinaigrette.
- Finition : Ajouter persil, menthe, feta émiettée et zeste de citron ; réserver 15 à 30 min au frais.
Accompagnements, conservation et petites variantes
On sert cette salade avec du pain de campagne, une fougasse ou des pitas grillées. Elle se garde jusqu’au lendemain, bien couverte au réfrigérateur ; au besoin, on rajoute un trait d’huile d’olive ou de citron.
Sources
-
Marmiton
«Salade de pois chiches»
En bref
- 🥗 Salade de pois chiches, concombre et tomates, prête en 15 minutes, pensée comme plat complet d’été frais pour quatre personnes.
- 🍋 Une vinaigrette citronnée épicée sert de marinade express aux pois chiches cuits pour éviter la texture farineuse et obtenir des bouchées fondantes.
- 🔥 Temps de repos au frais, herbes fraîches, feta émiettée et éventuel contraste chaud-froid transforment cette salade de pois chiches en vedette des soirs caniculaires.
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