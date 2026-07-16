Fin du printemps : ces gestes de taille à faire (et cette erreur qui peut les condamner) avec vos plantes d’intérieur

Entre fin mai et début juin, vos plantes d’intérieur poussent à toute allure et supportent une taille généreuse. Quels gestes oser pour les garder compactes, saines et fleuries tout l’été ?

Fin mai, début juin, vos plantes d’intérieur explosent de jeunes feuilles. Les pothos s’allongent, les Monstera envahissent la fenêtre, les ficus flirtent avec le plafond. Mais sans taille, ces belles finissent dégingandées, dégarnies de la base et beaucoup moins décoratives.

La fin du printemps est le moment idéal pour tailler les plantes d’intérieur : elles ont relancé leur croissance, sans subir encore les grosses chaleurs. Une séance de sécateur bien menée a souvent suffi à les densifier, les assainir et les préparer à l’été.

Pourquoi tailler vos plantes d’intérieur à la fin du printemps

À cette période, la plupart des plantes d’intérieur poussent vite et cicatrisent bien. Comme le rappelle Le Parisien Jardin, « Cette taille aura aussi pour effet d’éliminer les parties mortes, sèches ou envahies de parasites (cochenilles, mouches blanches, pucerons…) ». La plante respire mieux et repart sur un feuillage sain.

Tailler fin mai ou en juin limite aussi le choc pour la plante. Les jours sont longs, la lumière généreuse : les bourgeons réveillés par la coupe ont le temps de se développer avant l’été, au lieu de subir directement la canicule.

Les bons gestes de taille… et les erreurs à éviter

Nous avons tous déjà laissé un ficus ou un pothos filer. Avant de corriger la forme, commencez par le ménage. Munissez-vous d’un sécateur ou de ciseaux bien aiguisés, désinfectés à l’alcool ménager, puis retirez feuilles jaunes, sèches, et tiges mortes ou rabougries qui épuisent la plante.

Pour densifier les plantes grimpantes ou retombantes (pothos, Philodendron scandens, misère, Monstera), repérez un nœud et coupez à environ 0,5 cm au-dessus, sans retirer plus d’un tiers de la tige. Sur les ficus, caoutchoucs, Schefflera, Pachira ou arbre de jade, raccourcissez tige principale et branches au-dessus d’une feuille tournée vers l’extérieur. Palmiers Howea, bananiers, orchidées ou plante ZZ ne se taillent pas : enlevez seulement les feuilles mortes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de verdure Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? À la fin du printemps, les plantes poussent à plein régime : elles cicatrisent vite et produisent aussitôt de nouveaux bourgeons sous chaque coupe. La silhouette se densifie sans gros stress et reste belle tout l’été. 💡 Le petit plus : Gardez toujours un verre d’eau prêt pour y plonger les plus belles tiges coupées : en quelques semaines, elles se transforment en nouvelles plantes prêtes à être rempotées. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper sévèrement en plein été ou toucher au point de croissance des palmiers, bananiers, orchidées et de la plante ZZ : ces plantes peuvent ne jamais repartir.

Après la taille : chouchouter et multiplier vos plantes

Après la taille, installez la plante dans un endroit lumineux, sans soleil direct brûlant sur les plaies fraîches. Diminuez légèrement les arrosages : avec moins de feuilles, elle transpire moins et a besoin de moins d’eau. Quand de nouvelles pousses apparaissent, reprenez un engrais de printemps sur motte bien humidifiée.

Petit bonus : les tiges coupées des pothos, misères et Monstera font de boutures très faciles. Gardez les extrémités jeunes d’environ 15 cm, placez-les dans un verre d’eau en immergeant un nœud, puis rempotez dès que les racines sont nombreuses. Répétée chaque fin de printemps, cette taille douce garde vos plantes compactes et multiplie vos potées gratuitement.