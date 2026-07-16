Après 70 ans, ceux qui restent en pleine forme ne zappent jamais ces 10 habitudes que vous oubliez sans le savoir

On connaît toutes une femme de 72 ans qui marche plus vite que ses petits-enfants, qui a meilleure mémoire que ses collègues de 50 ans et qui enchaîne les activités sans s’écrouler sur le canapé. Ce genre de force mentale et de force physique après 70 ans impressionne, mais ne tombe pas du ciel.

Derrière, on retrouve une poignée de routines simples : ces seniors bougent un peu chaque jour, entretiennent leurs muscles, protègent leur sommeil, mangent pour le long terme, stimulent leur cerveau, soignent leurs relations, apprivoisent le stress, gardent un but, restent curieuses, surveillent leur santé et rient souvent. Le défi n’est pas de les connaître, c’est de leur faire une place, jour après jour.

Bouger, bien dormir et bien manger : leur trio gagnant

Ces femmes de plus de 70 ans ne laissent pas passer une journée sans mouvement. Marche, jardinage, courses à pied plutôt qu’en voiture, escaliers au lieu de l’ascenseur : elles empilent les petits gestes. Selon des études, marcher quelques milliers de pas par jour suffit à réduire nettement le risque de maladies cardiovasculaires, il n’est pas nécessaire d’atteindre 10 000 pas.

Elles gardent aussi un peu de renforcement musculaire avec des exercices simples à la maison. Quelques séances par semaine limitent la fonte des muscles et donc les chutes. La nuit, elles respectent des heures de coucher et de lever stables. Et dans l’assiette, elles privilégient les aliments bruts aux produits ultra-transformés, qui augmentent les risques de diabète et de maladies du cœur.

Muscler le cerveau, gérer le stress, rester entourée

Leur cerveau travaille autant que leurs jambes. Lecture, jeux de lettres, apprentissage d’une langue ou d’un outil numérique… Elles se donnent régulièrement de petits défis intellectuels. Le cerveau fonctionne comme un muscle : plus on le sollicite, plus il crée de nouvelles connexions. Cette curiosité continue soutient la mémoire et la confiance en soi face à un monde qui change vite.

Elles savent aussi qu’un esprit solide a besoin de calme. Pour ne pas laisser le stress s’installer, beaucoup misent sur la marche, la respiration profonde, la prière ou la méditation. Et elles protègent leurs liens : famille, amies, voisins, club, association. Des études montrent qu’un isolement durable augmente fortement le risque de décès, alors qu’un simple appel de quelques minutes suffit souvent à alléger la solitude.

Avoir un cap, écouter son corps, garder le sens de l’humour

Les septuagénaires qui restent toniques ne vivent pas sans repères. Elles gardent un but, même modeste : aider un proche, s’engager dans une association, mener un projet de voyage ou de jardin. Ce fil conducteur donne une raison de se lever et de sortir. Dans le même esprit, elles écoutent les signaux de leur corps : bilans réguliers, dépistages, traitements ajustés avec le médecin.

Enfin, elles laissent une vraie place au plaisir et au rire. Ces éclats autour d’un souvenir, d’un film comique ou d’un jeu avec les petits-enfants ne sont pas un luxe : ils font baisser le stress et entretiennent le lien. Vieillir en restant forte, ce n’est pas nier les difficultés, c’est garder cet œil qui cherche la petite source de joie et fait une place quotidienne à ces dix gestes.