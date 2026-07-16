Canicule : j’ai arrêté de cuire mon pain au four, cette méthode de voisine garde toute la maison au frais

Quand le four transforme la cuisine en hammam, une voisine propose une autre voie pour la cuisson du pain au barbecue. Sur la terrasse, un simple barbecue avec couvercle change tout, mais encore faut-il l’utiliser correctement.

L’air dehors vibre, les volets sont tirés, et pourtant une odeur de croûte dorée s’échappe du jardin. La pâte, bien levée, attendait autrefois le choc du four à 250 °C. Résultat ; quelques degrés de plus dans le salon et la sensation de vivre dans une serre.

Cet été, on a coupé net ; plus question d’allumer le four intérieur pour du pain maison. Ma voisine a glissé une pierre à pizza sur le barbecue avec couvercle, refermé le tout, et la mie s’est mise à chanter dehors. Sur le moment, on a cru à un tour de magie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de farine de blé T55 ou T65

✅ 350 ml d’eau tiède + 15 g de levure fraîche de boulanger

✅ 50 ml d’huile d’olive, 10 g de sel fin

✅ 1 poignée de fanes de radis ou carottes, herbes fraîches, fleur de sel

Cuisson du pain au barbecue : garder la maison fraîche

Un four lancé à 230–250 °C rayonne longtemps après la cuisson ; en plein été, il transforme la cuisine en sauna. Quand on aime le pain maison, on supporte la chaleur une fois, deux fois… puis on renonce. L’astuce de la voisine change la donne : déplacer la cuisson sur la terrasse. Le pain maison au barbecue garde la croûte croustillante, la mie généreuse, et la maison reste fraîche.

Cuisson du pain au barbecue : la technique de base

Après le temps de pousse, on transforme le barbecue avec couvercle en four grâce à la cuisson indirecte. Au gaz, seuls les brûleurs latéraux chauffent et la pâte se place au centre ; au charbon, on repousse les braises sur les côtés. On vise environ 230 °C sous le couvercle. Une pierre à pizza ou une cocotte en fonte apporte l’inertie d’un four de boulanger. Chaleur régulière et vapeur de la pâte assurent la gélatinisation de l’amidon et retardent sa rétrogradation, pour une mie alvéolée et une croûte bien colorée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, sel, levure délayée, eau tiède et huile ; pétrir, puis ajouter les fanes hachées. Technique : Former une boule, huiler, couvrir et laisser lever environ 2 heures à l’ombre. Cuisson : Étaler la pâte sur plaque ou pierre huilée, faire des creux, arroser d’huile. Finition : Poser au centre de la grille, au-dessus de la zone sans flamme ; cuire 20 à 25 minutes, couvercle fermé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Confort thermique Maison au frais 🔍 Le secret de l’expert Cuisson indirecte, couvercle fermé, pierre chaude : la chaleur entoure la pâte, garde la vapeur et fait gonfler la mie sans brûler la croûte. ✨ Le twist gourmand : Recycler fanes, restes de légumes, olives ou tomates cerises transforme cette focaccia en apéro généreux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais poser la pâte sur les flammes ni ouvrir sans cesse ; sinon dessous brûlé et mie dense.

Cuisson du pain au barbecue : service, variantes et plan B

On sert la focaccia tiède en carrés, même en plein été.