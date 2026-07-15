Ce curry express à 5 ingrédients qui sauve mes soirs de semaine et transforme une simple boîte en plat bluffant
Entre deux journées trop longues, ce curry de pois chiches express est devenu mon réflexe du soir. Cinq ingrédients, vingt minutes et un geste clé changent tout.
Quand le soir tombe trop vite, on n’a plus envie de rester des heures aux fourneaux. L’odeur de l’oignon qui dore, du lait de coco qui frémit et des épices chaudes suffit pourtant à réchauffer la cuisine.
Ce plat du placard est vite devenu le chouchou de la maison : cinq ingrédients, une poêle, vingt minutes. On obtient un curry de pois chiches express, crémeux et parfumé comme au resto. Reste à connaître les bons gestes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de pois chiches cuits, rincés et égouttés
- ✅ 1 oignon jaune (environ 100 g), finement émincé
- ✅ 250 ml de lait de coco entier non allégé
- ✅ 2 c. à s. de pâte de curry doux + 2 c. à s. d’huile d’olive, sel
Le dîner fétiche des soirs pressés : ce curry de pois chiches
On parle ici d’un vrai plat complet, pas d’un dépannage triste. Les pois chiches deviennent fondants, enrobés d’une sauce coco au curry qui nappe la cuillère. La pâte de curry doux parfume sans brûler ; même les palais sensibles suivent, surtout avec du riz basmati.
Recette : le curry de pois chiches express (20 min)
La clé tient en trois gestes : faire grésiller pâte de curry et oignon dans l’huile, laisser les pois chiches dorer, puis réduire le lait de coco à feu doux, à découvert, jusqu’à sauce nappante.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Émincer l’oignon, rincer et égoutter les pois chiches.
- Technique : Dans une grande poêle, faire revenir l’oignon dans l’huile à feu moyen, ajouter la pâte de curry et la laisser grésiller 1 minute.
- Cuisson : Ajouter les pois chiches, bien les enrober, verser le lait de coco et laisser mijoter à feu doux, à découvert, 8 à 10 minutes.
- Finition : Écraser une partie des pois chiches pour épaissir, saler, ajuster la texture et servir aussitôt avec riz ou pain.
Avec quoi servir ce curry de pois chiches et comment gérer les restes
Ce curry de pois chiches express se sert sur du riz basmati fumant, avec naans ou pitas tièdes ; coriandre fraîche, citron vert ou quelques graines de grenade le réveillent. Conservé deux jours au réfrigérateur, il se réchauffe doucement et garnit wraps ou pommes de terre rôties.
En bref
- 🍽️ En semaine, ce curry de pois chiches express devient le dîner fétiche d’une famille pressée, prêt en environ 20 minutes.
- 🥄 Les pois chiches mijotent dans lait de coco et pâte de curry doux pour une sauce crémeuse servie avec riz basmati ou naans.
- ✨ Un geste au début de la cuisson et l’astuce des restes en bouchées croustillantes transforment ce curry de pois chiches crémeux en arme anti-galère.
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