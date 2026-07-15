Ce curry express à 5 ingrédients qui sauve mes soirs de semaine et transforme une simple boîte en plat bluffant

Entre deux journées trop longues, ce curry de pois chiches express est devenu mon réflexe du soir. Cinq ingrédients, vingt minutes et un geste clé changent tout.

Quand le soir tombe trop vite, on n’a plus envie de rester des heures aux fourneaux. L’odeur de l’oignon qui dore, du lait de coco qui frémit et des épices chaudes suffit pourtant à réchauffer la cuisine.

Ce plat du placard est vite devenu le chouchou de la maison : cinq ingrédients, une poêle, vingt minutes. On obtient un curry de pois chiches express, crémeux et parfumé comme au resto. Reste à connaître les bons gestes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de pois chiches cuits, rincés et égouttés

✅ 1 oignon jaune (environ 100 g), finement émincé

✅ 250 ml de lait de coco entier non allégé

non allégé ✅ 2 c. à s. de pâte de curry doux + 2 c. à s. d’huile d’olive, sel

Le dîner fétiche des soirs pressés : ce curry de pois chiches

On parle ici d’un vrai plat complet, pas d’un dépannage triste. Les pois chiches deviennent fondants, enrobés d’une sauce coco au curry qui nappe la cuillère. La pâte de curry doux parfume sans brûler ; même les palais sensibles suivent, surtout avec du riz basmati.

Recette : le curry de pois chiches express (20 min)

La clé tient en trois gestes : faire grésiller pâte de curry et oignon dans l’huile, laisser les pois chiches dorer, puis réduire le lait de coco à feu doux, à découvert, jusqu’à sauce nappante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer l’oignon, rincer et égoutter les pois chiches. Technique : Dans une grande poêle, faire revenir l’oignon dans l’huile à feu moyen, ajouter la pâte de curry et la laisser grésiller 1 minute. Cuisson : Ajouter les pois chiches, bien les enrober, verser le lait de coco et laisser mijoter à feu doux, à découvert, 8 à 10 minutes. Finition : Écraser une partie des pois chiches pour épaissir, saler, ajuster la texture et servir aussitôt avec riz ou pain.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min 🔍 Le secret de l’expert Tout se joue au début : on fait grésiller la pâte de curry dans l’huile avec l’oignon avant le lait de coco. Les épices se réveillent, puis l’écrasement léger des pois chiches finit de rendre la sauce veloutée. ✨ Le twist gourmand : Avec les restes bien froids, on garnit des bandes de feuilles de brick, on plie en triangles, un filet d’huile et au four ; on obtient des bouchées croustillantes au curry. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir le lait de coco ou couvrir la poêle : la sauce se sépare. On reste à feu doux, à découvert, juste au léger frémissement.

Avec quoi servir ce curry de pois chiches et comment gérer les restes

Ce curry de pois chiches express se sert sur du riz basmati fumant, avec naans ou pitas tièdes ; coriandre fraîche, citron vert ou quelques graines de grenade le réveillent. Conservé deux jours au réfrigérateur, il se réchauffe doucement et garnit wraps ou pommes de terre rôties.