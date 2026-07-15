Apéro : ce spritz fruité sans Aperol, prêt en 3 minutes, va ringardiser votre cocktail d’été préféré

Marre du spritz orange qui s’affadit en dix minutes ? Ce spritz citron vert framboise mise sur le froid et un geste d’agrume pour électriser l’apéro.

L’astuce qui réveille l’apéritif traditionnel : ce spritz au citron vert et framboise va sublimer vos soirées d’été

Le verre perle, les glaçons tintent, une couleur rose se dessine : tout annonce un spritz très estival. Mais quand le spritz classique à l’Aperol fatigue, trop amer ou trop sucré, l’apéritif perd vite son charme.

Avec ce spritz citron vert framboise, on change de registre sans se compliquer la vie. Une simple astuce de zeste et de froid transforme un cocktail banal en signature maison, prête à réveiller toutes les soirées d’été.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 50 cl de Prosecco bien frais

✅ 120 g de framboises fraîches (ou surgelées)

✅ 8 cl de jus de citron vert frais + 2 citrons verts pour le zeste

✅ 20 cl d’eau gazeuse fortement pétillante + 16 à 20 glaçons pleins (pas de glace pilée)

Pourquoi ce spritz citron vert–framboise change tout à l’apéro

On reste dans l’esprit du spritz, mais en version plus lumineuse et très gourmande. Ce spritz framboise citron vert est un spritz sans Aperol : aucune amertume, juste le peps des agrumes et la douceur des fruits rouges. Le Prosecco bien frais apporte les bulles, le jus de citron vert frais structure le goût, les framboises fraîches colorent le verre. On obtient une recette spritz original avec un ratio vin pétillant / aromatique / eau gazeuse parfaitement lisible, pensée pour les apéritifs d’été qui s’éternisent.

Le secret de pro : zeste, glace et bulles qui tiennent

Pour que ce cocktail framboise citron vert soit vraiment waouh, on soigne la technique. Verres ballon bien froids, nombreux glaçons pleins et ingrédients autour de 6–8 °C ; c’est la base pour garder un spritz vif et peu dilué. Au service, on verse d’abord la base citronnée, puis le Prosecco bien frais et enfin l’eau gazeuse fortement pétillante. Un mélange délicat, une seule rotation de cuillère, et un large zeste de citron vert exprimé au-dessus du verre font toute la différence.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Placer les verres ballon au congélateur 10 minutes, rincer les framboises et presser le jus de citron vert. Technique : Remplir chaque verre ballon (grand verre à vin) aux trois quarts de glaçons pleins et répartir les framboises. Cuisson : Verser d’abord le jus de citron vert dans chaque verre, ajouter le Prosecco bien frais puis compléter avec l’eau gazeuse fortement pétillante. Finition : Ajouter éventuellement un trait de sirop de framboise, effectuer un mélange délicat (une seule rotation pour préserver les bulles) puis exprimer un zeste de citron vert au-dessus du verre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 3 min par tournée 🔍 Le secret de l’expert Verres glacés et gros glaçons pleins maintiennent le spritz très froid ; le gaz se libère plus lentement, les arômes restent nets. En exprimant le zeste de citron vert juste au-dessus du verre, on projette les huiles essentielles à la surface sans alourdir le cocktail. ✨ Le twist gourmand : Un trait de sirop de framboise par verre et une petite feuille de basilic froissée transforment ce spritz fruité en version encore plus gourmande. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Servir dans un verre tiède, avec peu de glace ou de la glace pilée, puis remuer vigoureusement : tout se dilue, les bulles s’échappent et le spritz perd son caractère.

Variantes gourmandes et accords apéro autour du spritz framboise citron vert

D’ailleurs, on peut adoucir très légèrement ce spritz citron vert framboise avec un filet de sirop de framboise, ou remplacer le Prosecco par un mousseux sans alcool ; même geste, même fraîcheur, version légère. Ce spritz reste alors la star des tablées mixtes, quand tout le monde ne boit pas forcément d’alcool.

Côté assiette, ce spritz fruité aime les bouchées fraîches : chips de légumes, olives, burrata bien crémeuse ou tartines de chèvre frais aux herbes. Servi aussitôt monté, dans un grand verre ballon débordant de glace, il signe à lui seul l’ambiance des soirées d’été.