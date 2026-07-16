Fin de mois difficile : ce gratin de placard à 1 € la part sauve vos dîners en famille sans vider le compte

Fin de mois, frigo maigre et enfants affamés : ce hachis de thon et tomates sort du four en gratin doré et rassure tout le monde. Comment transformer trois conserves et quelques pommes de terre en plat généreux qui cale sans ruiner le budget ?

Que cuisiner quand le budget est serré en fin de mois ? Ce hachis de thon et tomates que toute la famille adore

En fin de mois, l’odeur d’un plat qui gratine au four rassure. Fromage qui fond, vapeur de tomate, on oublie un instant le frigo vide et le budget serré.

Sur la table, ce hachis de thon et tomates façon gratin fait l’unanimité : purée moelleuse, cœur fondant au thon, dessus doré. Recette petit budget avec trois basiques du placard, ce plat nourrit sans se ruiner. Comment s’y prendre pour le réussir à coup sûr ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de pommes de terre, 200 ml de lait, 30 g de beurre, muscade, sel, poivre

✅ 2 boîtes de thon au naturel (2 x 140 g égoutté)

✅ 400 g de sauce tomate ou pulpe, 1 oignon, 1 càs d’huile d’olive, herbes de Provence

✅ 120 g de fromage râpé, 1 œuf battu (facultatif)

Le plat de fin de mois qui recycle trois basiques du placard

Pommes de terre, thon en boîte, sauce tomate… On a souvent ces trois-là au fond du placard. Assemblés en hachis de thon à la tomate, ils donnent un plat de fin de mois qui cale sans ruiner le budget. La purée maison apporte le moelleux, la garniture thon-tomate le goût, le gratin au fromage le croustillant.

La méthode pour un hachis de thon et tomates bien moelleux

L’idée, c’est de jouer sur les textures. On prépare d’abord une purée souple mais pas liquide, puis une garniture thon-tomate bien juteuse qui ne sèchera pas au four. Ensuite on monte le gratin de thon économique en couches et on laisse le four faire le travail, sans multiplier les casseroles.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre en morceaux 15 à 20 minutes dans l’eau bouillante salée, puis égoutter. Technique : Les écraser chaudes avec le beurre, ajouter le lait chaud, sel, poivre et éventuellement l’œuf battu, sans trop mélanger. Cuisson : Faire revenir l’oignon émincé dans l’huile d’olive, ajouter la sauce tomate, les herbes, saler, poivrer, puis émietter le thon égoutté ; laisser frémir. Finition : Dans un plat à gratin, étaler la garniture thon-tomate, recouvrir de purée, parsemer de fromage râpé et cuire 25 minutes à 180 °C, puis quelques minutes sous le gril.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par personne ≈ 1 à 1,50 € la part 🔍 Le secret de l’expert La purée riche en amidon absorbe une partie de la garniture tomate-thon plus aqueuse ; au four, cette humidité remonte doucement et garde l’ensemble fondant, pendant que le dessus gratine grâce à la réaction de Maillard. ✨ Le twist gourmand : Mélanger au fromage râpé une cuillère à soupe de chapelure et un filet d’huile d’olive pour un dessus ultra croustillant, façon bistrot. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas envoyer au four une garniture thon-tomate trop sèche ; si besoin, rallonger avec un peu d’eau ou de lait.

Variantes ultra économiques et conservation du hachis de thon et tomates

Pour varier, on ajoute des légumes cuits dans la garniture ou des lentilles. Le hachis se garde deux jours au réfrigérateur et se réchauffe au four.