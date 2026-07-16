Cette recette d’apéro d’été remplace la planche à 40 € et bluffe tout le monde pour moins de 3 € par personne

Quand les apéros d’été font exploser l’addition, ces mini pitas au poulet citronné promettent un festin frais et généreux. Leur secret tient en quelques gestes malins et très économiques.

Fini les planches apéro qui coûtent une fortune : ces mini pitas au poulet citronné régalent tout le monde pour trois fois rien

Les soirs d’été, quand les verres s’entrechoquent, on a envie de bouchées qui sentent le citron et les herbes fraîches. Le poulet grille doucement, le zeste de citron finement râpé embaume la cuisine, les pains pita attendent sur le plan de travail.

Au lieu d’une planche apéro qui part en quelques minutes pour 30 ou 40 € chez le traiteur, on prépare des mini pitas au poulet citronné : bouchées froides façon finger food, généreuses et fraîches, parfaites pour un apéro pas cher qui ne ruine pas le budget.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de blanc de poulet, coupé en lanières

✅ 1 citron non traité (zeste + jus)

✅ 250 g de yaourt grec épais

✅ 8 mini pains pita moelleux

Pourquoi ces mini pitas détrônent la planche apéro hors de prix

On le sait, les planches bien garnies affichent vite 7 à 10 € par personne. Avec ces mini pitas au poulet citronné, on tourne autour de 2 à 3 € ; la même table est remplie, mais avec un apéro pas cher, parfumé et plus léger. Le trio poulet mariné, sauce au yaourt grec épais et pain pita moelleux apporte du caractère sans donner l’impression de manger un simple sandwich.

Le secret d’un poulet citronné ultra moelleux (et jamais sec)

Pour obtenir un poulet tendre, on commence par une marinade au citron : jus et zeste, huile d’olive, paprika doux, cumin moulu, ail, miel, sel, poivre. Vingt minutes au frais suffisent déjà, une heure c’est encore mieux. La cuisson doit rester courte, 6 à 8 minutes à la poêle bien chaude, juste le temps de dorer les lanières sans les dessécher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : dans un saladier, mélanger tous les ingrédients de la marinade, ajouter le poulet coupé en lanières et filmer ; laisser reposer au frais 20 à 60 minutes. Technique : faire chauffer une poêle avec un filet d’huile d’olive, saisir le poulet à feu moyen-vif 6 à 8 minutes en remuant pour le garder doré et juteux, puis laisser refroidir. Cuisson : pendant que le poulet refroidit, préparer la sauce en mélangeant yaourt grec épais, herbes ciselées (menthe, persil plat, ciboulette), jus de citron, sel et poivre, puis ajouter le concombre dégorgé coupé en tout petits dés. Finition : tiédir 1 à 2 minutes les pitas, les ouvrir, tartiner un voile de sauce, ajouter le poulet froid, un peu de sauce et les dés de concombre, puis couper en mini portions.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 2 à 3 € / personne 🔍 Le secret de l’expert Acidité du citron, gras de l’huile, épices douces et yaourt épais gardent le poulet moelleux et le pain bien sec à l’intérieur. ✨ Le twist gourmand : Le twist gourmand : une pincée de piment d’Espelette dans la marinade ou la sauce pour un léger piquant façon bistrot basque. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : LE GESTE INTERDIT : surcuire le poulet ou oublier de faire dégorger le concombre, qui détremperait les pitas.

Astuces de dressage et variantes pour un apéro pas cher

Servir les mini pitas serrées sur un grand plat, avec quartiers de citron, tomates cerises, olives, et pourquoi pas un peu plus de zeste de citron pour accentuer la fraîcheur.