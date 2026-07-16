Clim : vous laissez filer jusqu'à 30 litres par jour, voici comment cette eau peut sauver jardin et maison cet été

En pleine canicule, votre climatiseur produit chaque jour de quoi remplir plusieurs arrosoirs sans que vous le sachiez. Comment cette eau de climatisation peut-elle sauver vos massifs, votre potager et même alléger votre facture ?

Sur la terrasse, la clim ronronne, et sous l’unité extérieure, un filet d’eau disparaît dans les graviers. Pendant ce temps, le potager souffre, les rosiers tirent la langue et les arrêtés de sécheresse tombent les uns après les autres. Ce petit ruissellement anodin représente pourtant plusieurs arrosoirs par jour… que l’on laisse filer.

Car cette eau de condensation, produite dès que la clim tourne, peut atteindre 15 à 30 litres par jour selon la puissance de l’appareil. Largement de quoi chouchouter un petit jardin, quelques bacs de tomates ou un massif d’hortensias, tout en respectant les restrictions d’eau. Reste à l’apprivoiser pour en faire une alliée plutôt qu’un déchet.

Pourquoi l’eau de clim devient précieuse quand le jardin a soif

En période de restrictions d’eau, chaque goutte compte. Bonne nouvelle : l’eau de climatisation ne vient pas du réseau potable, mais de l’humidité de l’air qui se condense sur les parties froides de l’appareil. Elle reste donc légale à utiliser, même quand l’arrosage est interdit en journée. Plus il fait chaud et humide, plus elle coule, exactement au moment où le jardin en a le plus besoin.

Un climatiseur de 3,5 kW produit en moyenne 1,2 à 2 litres par heure ; sur 8 à 10 heures de fonctionnement, cela donne facilement un seau de 15 à 20 litres. Avec un simple bac de 25 à 30 litres placé sous le tuyau d’évacuation, couvert d’une grille fine pour retenir feuilles et insectes, on a mis en place une mini-station de récupération pour moins de 30 €.

Bien arroser avec une eau très douce : dosages et gestes futés

Cette eau est proche de l’eau de pluie : très douce, sans calcaire ni chlore, mais pauvre en minéraux. Parfaite pour les rosiers, lavandes et plantes de terre de bruyère, qu’elle peut arroser à 100 %. Pour le potager en revanche, mieux vaut la mélanger à parts égales avec l’eau du robinet afin d’apporter les nutriments indispensables aux tomates, courgettes ou aromatiques.

Nous avons tous déjà vidé un arrosoir en plein après-midi pour voir la terre sécher en quelques minutes. Avec cette ressource, on change de rythme : arrosages tôt le matin (6 h-9 h) ou en soirée (19 h-21 h), toujours au pied des plantes, jamais en pluie fine sur le feuillage. Si le feuillage jaunit ou la croissance ralentit après plusieurs semaines, on augmente simplement la part d’eau du robinet.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie d’eau estimée jusqu’à 30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’eau de climatisation est produite gratuitement justement pendant les fortes chaleurs. Utilisée au bon moment, en mélange pour le potager et pure pour les arbustes, elle remplace une partie de l’eau du robinet sans stresser les plantes et permet de maintenir le jardin en vie même sous restrictions. 💡 Le petit plus : verser cette eau dans un tuyau PVC perforé enterré à côté des plants permet d’hydrater en profondeur, de forcer les racines à plonger et de rendre les plantations beaucoup plus résistantes à la sécheresse. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser cette eau pour la boisson, la cuisine ou les animaux, ou arroser exclusivement le potager avec de l’eau de clim stagnante depuis plusieurs jours.

Quatre usages malins pour chaque litre récupéré, au jardin et dans la maison

Premier réflexe malin : réserver l’eau de clim aux massifs, rosiers, lavandes, hortensias, camélias et autres plantes de terre de bruyère, qui adorent cette eau douce. Deuxième usage : maintenir un petit potager malgré les restrictions grâce au mélange 50 % clim, 50 % robinet, distribué au pied, voire via un simple goutte-à-goutte gravitaire branché sur votre bac.

Troisième idée, très discrète mais redoutable l’été : nourrir un tube PVC percé enterré verticalement près des arbustes ou des tomates, pour une irrigation souterraine qui limite l’évaporation et entraîne les racines en profondeur. Quatrième atout, côté maison cette fois : utiliser cette eau non potable pour remplir partiellement la chasse d’eau, laver sols et terrasses, rincer outils ou alimenter le fer à repasser, en évitant soigneusement tout contact alimentaire.