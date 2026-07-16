Je jetais ces déchets organiques au jardin par habitude : ce mélange zéro déchet a métamorphosé mes fleurs
Au lieu de finir à la poubelle, vos épluchures et petits branchages peuvent devenir un engrais maison étonnamment puissant pour vos massifs fleuris. Comment ce mélange zéro déchet a-t-il métamorphosé mon jardin en quelques semaines ?
Dans beaucoup de jardins, tout commence par un sac plein d’épluchures et de branchages partis à la poubelle. Jusqu’au jour où l’on entend : « Je les jetais par habitude… ce mélange zéro déchet a transformé mes fleurs ».
Longtemps, la plupart d’entre nous ont fait pareil, sans imaginer qu’ils tenaient là un véritable engrais liquide maison. Ce purin végétal nourrit le sol, stimule la floraison et allège la poubelle : parfait pour un jardin zéro déchet foisonnant, sans dépenser un centime en engrais chimiques.
Pourquoi vos « déchets » sont l’engrais préféré des fleurs
Ces restes de cuisine et tailles de jardin sont de vrais concentrés de nutriments. Épluchures riches en azote, petits branchages chargés de potassium : de quoi former boutons floraux, feuillage robuste et vie microbienne active dans le sol.
Contrairement au compost, lent, ce type d’engrais maison avec épluchures agit vite. Après quelques arrosages, de nombreux rosiers, dahlias ou cosmos ont montré plus de boutons, des couleurs intenses et une floraison prolongée de plusieurs semaines.
La recette du purin zéro déchet épluchures + branchages
Le principe est simple : on fait fermenter des déchets verts choisis dans l’eau, pour obtenir un purin végétal concentré. Pour un seau de 10 litres, on peut partir sur ce mélange de base, à adapter selon les saisons :
- Épluchures de légumes non traités (carotte, pomme de terre, courgette…)
- Peaux de fruits (pomme, poire, banane, un peu d’agrumes)
- Petits branchages tendres (tilleul, noisetier, saule…)
- Un petit bouquet de fougère ou d’ortie
- Eau de pluie ou non calcaire pour remplir un seau de 10 litres
Il suffit ensuite de hacher grossièrement la matière, de couvrir d’eau et de laisser macérer à l’ombre en remuant chaque jour. Quand le liquide devient sombre et bien odorant, on filtre puis on dilue à 10 % (1 litre de purin pour 9 litres d’eau) ; plantes malades, laurier, rhubarbe, conifères ou végétaux très aromatiques restent exclus.
Bien utiliser ce jus de fleurs sans abîmer vos massifs
Pour chouchouter les fleurs sans les brûler, on reste léger sur les doses. Ce purin s’utilise en arrosage au pied tous les 10 à 15 jours, du printemps à la fin de l’été, sur sol déjà humide ; nous avons tous déjà eu la main lourde, mieux vaut commencer plus dilué surtout en pot.
Les rosiers, dahlias, cosmos ou géraniums adorent cette cure, qui a rendu bien des feuillages plus denses. À l’inverse, cactus, succulentes, lavandes et plantes de rocaille, habitués aux sols pauvres et secs, supportent mal ces apports riches et humides. Petit bonus : les résidus filtrés servent de paillage zéro déchet au pied des massifs, au quotidien.
Sources
En bref
- 🌱 Dans de nombreux jardins français, des déchets verts deviennent un engrais maison avec épluchures et branchages, au cœur d’une routine de jardinage zéro déchet.
- 🌸 Ce purin végétal liquide se prépare en quelques jours par macération, avant d’être dilué puis apporté régulièrement au pied des fleurs les plus gourmandes.
- 🤔 Résultat, rosiers, dahlias ou cosmos changent d’allure, tandis que certains massifs restent à l’écart de ce mélange pour une raison bien précise.
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