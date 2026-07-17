Les chefs l’adorent : ce plat toscan anti-gaspi, pain sec et tomates seulement, va envahir vos tables d’été 2026

Née dans les campagnes de Toscane, la panzanella transforme en quelques minutes pain sec et tomates en salade d’été ultra chic. En 2026, ce classique anti-gaspi s’invite sur les plus belles tables, à condition de maîtriser un geste clé.

Dans un grand plat, le pain sec boit le jus rouge des tomates, l’huile d’olive brille, l’oignon rouge chatouille le nez. On entend presque le croquant des croûtons sous la fourchette, mêlé au parfum poivré du basilic.

À l’origine, cette salade toscane n’était qu’un repas de débrouille paysanne ; aujourd’hui, la panzanella arrive en 2026 sur les tables les plus soignées, sans changer ses bases : du pain rassis et des tomates. Comment en faire, chez soi, une assiette vraiment chic ?

Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de pain de campagne rassis + 250 g de tomates-cerises bien mûres (ratio 1:1)

✅ 1/2 oignon rouge émincé + 6 c. à s. d’huile d’olive + 2 c. à s. de vinaigre balsamique

✅ 1 poignée de pousses d’épinards + 2 brins de basilic frais ciselé

✅ 4 tranches de jambon de Parme + 2 cœurs d’artichauts à l’huile + un peu de vinaigrette en plus si besoin

Pourquoi la panzanella est la meilleure idée anti-gaspi de l’été 2026

La panzanella, c’est l’art toscan de ne rien jeter : du pain de campagne un peu dur, des tomates très mûres, et une bonne huile d’olive. Le pain retrouve du moelleux, les tomates donnent tout leur jus ; le résultat nourrit sans alourdir.

En plein été, cette recette de panzanella toscane pain sec tomates coche toutes les cases : fraîche, généreuse, prête en dix minutes. Pour garder l’équilibre, on vise ce repère simple ; autant de pain que de tomates, soit un ratio 1:1 en poids.

Recette de panzanella toscane pas à pas

Tout se joue sur deux points : la texture du pain et le jus des tomates. On coupe le pain en gros cubes pour qu’il reste une mâche au centre, et on laisse les tomates mariner avec l’oignon, l’huile et le vinaigre pour créer un jus parfumé.

Ce jus remplace presque la sauce ; le pain doit seulement l’absorber en surface. D’ailleurs, on ajoute les cubes encore tièdes au dernier moment, juste avant de servir, pour qu’ils restent croquants dehors, moelleux dedans.

Les étapes de préparation Préparation : Couper le pain rassis en gros cubes, les tomates-cerises en deux, émincer finement l’oignon rouge et réserver. Technique : Faire dorer le pain à la poêle avec 3 c. à s. d’huile, feu moyen-vif, jusqu’à croûte dorée ; mélanger tomates, oignon, reste d’huile, vinaigre, sel dans un saladier. Cuisson : Laisser reposer tomates et oignon 5 à 10 minutes pour qu’ils rendent leur jus, puis ajouter pousses d’épinards et cœurs d’artichauts bien égouttés. Finition : Incorporer le pain encore tiède, mélanger délicatement ; ajouter le basilic ciselé, rectifier l’assaisonnement, déposer le jambon de Parme en rubans et servir aussitôt.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 15 min 🔍 Le secret de l’expert Saler les tomates fait sortir leur jus, que le pain grillé absorbe sans se déliter grâce à sa croûte dorée, plus résistante à l’humidité que la mie. Le twist gourmand : Ajouter une petite burrata, quelques olives noires ou anchois au moment de servir. LE GESTE INTERDIT : Éviter de faire tremper le pain trop tôt ou de servir la salade glacée, qui devient alors molle et fade.

Comment servir et conserver la panzanella sans ruiner la texture

Cette salade se sert à température ambiante, voire légèrement fraîche, jamais glacée. Si on doit anticiper, on prépare tout à l’avance, mais on garde le pain grillé à part et on ne mélange qu’au moment de passer à table.