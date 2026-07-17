Canicule : ce dessert minute à l'airfryer avec de simples fruits d'été fait croire à un vrai dessert de bistrot

Un soir de canicule, un simple test de pêches caramélisées à l’airfryer s’est transformé en dessert façon bistrot, servi en 16 minutes chrono. Comment ces fruits presque improvisés ont bluffé des invités pourtant difficiles à surprendre ?

Un soir de canicule, la cuisine surchauffe déjà et on renonce au four. Sur le plan de travail, des pêches juteuses attendent leur heure. On imagine la chair tiédie, la cassonade qui craque, le beurre demi-sel qui fond, sans transformer l’appartement en sauna.

Alors on glisse les fruits dans l’airfryer, presque pour tester. En 11 minutes, ces simples pêches rôties prennent des allures de pêches caramélisées à l’airfryer, avec parfum de cannelle en poudre et dessus brillant. Les invités parlent aussitôt de dessert de bistrot ; comment résister à ce piège ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 5 à 6 pêches mûres mais fermes

✅ 45 g de beurre demi-sel + 2 càs de cassonade

+ 2 càs de cassonade ✅ 1 càc de cannelle en poudre + 1 pulvérisation d’huile neutre

+ 1 pulvérisation d’huile neutre ✅ 500 ml de glace vanille, 60 g de granola croustillant, 2 càs de sirop d’érable

Le dessert qui sauve les soirs de canicule : des pêches caramélisées à l’airfryer

Ce dessert d’été coche toutes les cases : cuisson rapide, chaleur maîtrisée, vrai effet restaurant. L’airfryer concentre la chaleur comme un mini four à convection ; les fruits gardent leur jus, la surface profite d’une belle caramélisation. On choisit des pêches parfumées, souples sous le doigt mais encore fermes.

La méthode en 2 cuissons à 180 °C : fondantes dedans, dorées dessus

Tout repose sur une cuisson en deux temps. D’abord on attendrit la chair nature, juste avec un voile d’huile. Ensuite on ajoute beurre demi-sel, cassonade et cannelle, qui forment ce nappage brillant rappelant les fruits passés au barbecue.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger beurre demi-sel fondu, cassonade et cannelle. Couper les pêches en deux, retirer les noyaux et les déposer, peau dessous, dans le panier. Technique : Vaporiser un voile d’huile sur la chair. Cuire 5 minutes à 180 °C pour la rendre juste fondante. Cuisson : Répartir le mélange beurre-cassonade-cannelle sur chaque demi-pêche. Recuire 6 minutes à 180 °C, jusqu’à ce que le dessus soit bien doré. Finition : Servir aussitôt, napper avec le jus caramélisé du panier. Ajouter glace vanille, granola et, si l’on veut, un filet de sirop d’érable.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 16 min 🔍 Le secret de l’expert Le duo airfryer + beurre demi-sel joue sur deux temps. D’abord la chair se détend et les arômes se concentrent. Ensuite, graisses et sucres forment une croûte brillante qui parfume et protège le fruit du dessèchement. ✨ Le twist gourmand : Récupérer le jus caramélisé du panier, le verser sur les pêches puis ajouter granola croustillant ou amandes concassées : sauce express, croquant garanti. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson « pour colorer » : au-delà de 11 minutes, les pêches sèchent et s’écrasent. On vise la dorure légère, pas le brun foncé.

Finitions et variantes : du granola croustillant aux versions plus légères

Le dressage chaud-froid fait tout : pêches brûlantes, glace bien dure, granola croustillant pour la mâche. Version plus légère ? On remplace la glace par du yaourt grec ou fromage blanc, et on dose le sucre selon les fruits. Petite cuve ? On cuit en deux fournées, l’appareil éteint gardant la première au chaud.