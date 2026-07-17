Adieu chipolatas : ce duo brochettes de la mer et salade exotique express va bouleverser vos barbecues d’été

Ras-le-bol des saucisses qui plombent vos barbecues d’été ? Ces brochettes de crevettes grillées et leur salade exotique mangue-avocat promettent un festin léger et ultra frais.

L’odeur de charbon, les braises qui crépitent… et toujours les mêmes chipolatas alignées sur la grille. Au bout de quelques week-ends, on a surtout l’impression de rejouer la même scène. Pourtant, le barbecue peut envoyer autre chose qu’un nuage de graisse : des parfums d’ail, de citron, d’herbes fraîches, mariés à la douceur d’une mangue bien juteuse et au fondant de l’avocat. Une assiette ultra colorée, qui évoque aussitôt les vacances au bord de l’eau.

Le principe ? Garder la convivialité des grillades, mais remplacer saucisses et salades pâteuses par des brochettes de la mer et une salade exotique express. Des crevettes saisies au feu vif, juste marinées comme il faut, posées sur une salade mangue-avocat-coriandre glacée, aux noix de cajou croquantes. La clé tient en deux gestes précis, côté marinade et côté assaisonnement, qui transforment ce duo en plat fétiche de tout l’été.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de crevettes crues décortiquées, 2 citrons jaunes (zeste + 6 cl de jus), 2 gousses d’ail, 4 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de miel, piment doux, sel, poivre

✅ 1 mangue bien mûre, 2 avocats, 1 oignon rouge, 1 citron vert (3 cl de jus), 1 bouquet de coriandre fraîche

✅ 30 g de noix de cajou ou cacahuètes, 2 à 3 c. à s. d’huile d’olive pour la salade, sel fin

✅ Option : mélange de jeunes pousses ou roquette pour une base de salade verte

Marre des saucisses ? Brochettes de crevettes et salade exotique au barbecue

On troque le duo merguez–chips contre des brochettes de crevettes au barbecue et salade exotique mangue avocat, légère mais généreuse, qui joue le contraste chaud-froid et fondant-croquant sans plomber le repas. Les crevettes cuisent en quelques minutes, pendant que la salade attend au frais, prête à recevoir les brochettes fumantes et les éclats de noix de cajou pour le croquant.

Marinade citron-ail : la méthode pour des crevettes juteuses

Pour 600 g de crevettes, on mélange 6 cl de jus de citron, 6 cl d’huile d’olive, ail râpé, miel, sel, poivre, piment doux ; 10 à 15 minutes de repos suffisent, jamais davantage. Le barbecue doit être bien chaud, les brochettes saisissent 1 à 2 minutes par face, juste le temps de rosir sans sécher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger marinade, enrober crevettes, préparer garniture. Technique : Monter les brochettes et huiler légèrement la grille. Cuisson : Saisir au barbecue très chaud 1 à 2 minutes. Finition : Assaisonner salade sel, huile puis citron vert, ajouter noix.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25-30 min 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur l’équilibre entre citron, huile, sel et sur le timing : marinade courte, feu vif, assaisonnement minute pour garder crevettes moelleuses et salade croquante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de gingembre râpé, torréfier les noix de cajou et servir sur un lit de roquette ou de jeunes pousses. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mariner les crevettes trop longtemps et assaisonner la salade en avance : texture ruinée.

Salade exotique mangue-avocat : salade fraîche pour barbecue

On garde les dés de mangue, d’avocat, l’oignon rouge et la coriandre fraîche ciselée bien au frais, sans liquide. Au moment de servir, on sale, on huile, puis on ajoute le jus de citron vert. Ce geste d’assaisonnement minute assure une salade fraîche pour barbecue qui reste vive et croquante jusqu’à la dernière brochette.