Mon basilic avait des feuilles noires, trouées et sans odeur : ce geste de taille oublié d’un jardinier l’a sauvé
En quelques semaines, mon basilic luxuriant s’est transformé en touffe de feuilles noires, percées et sans parfum sur le rebord de fenêtre. Appelé à la rescousse, un jardinier m’a montré un geste de taille précis qui a tout changé, à condition de respecter quelques règles.
Au départ, ce pot de basilic posé près de la fenêtre était un petit luxe du quotidien : feuilles épaisses, vert brillant, parfum qui embaumait la cuisine. En quelques semaines, tout a changé : feuilles noires, percées, molles… et plus aucune odeur.
Ce scénario parle à beaucoup de jardiniers de balcon. Un professionnel du quartier a observé le pot, a souri, puis a affirmé que ce basilic pouvait encore être sauvé. Son explication, très simple, et un seul geste précis ont tout relancé.
Pourquoi les feuilles de basilic deviennent noires, trouées et sans parfum
Sur Pause Maison (Ouest-France), un expert rappelle une vérité qui pique : « Le basilic est capricieux. C’est un méditerranéen dans l’âme, qui aime la chaleur, la lumière, et une certaine régularité. » Quand le pot reste détrempé, surtout sans trous de drainage, les racines manquent d’air, les tiges noircissent, parfois après un coup de froid sous 10–12 °C, et le plant dépérit.
Les attaques de limaces et d’insectes aggravent tout. Pause Maison résume : « Les feuilles percées ? Le plus souvent, ce sont les dégâts de limaces, de mouches mineuses ou de petits coléoptères. » Et ajoute : « Et la perte d’odeur ? Elle signale une plante stressée. » Manque de lumière, sol pauvre et absence de taille font chuter les huiles essentielles.
Ce que le jardinier a pointé du doigt : nos mauvaises habitudes
Pour le jardinier, la cause principale de ces feuilles noires tenait en deux mots : trop d’eau. Pot en plastique sans couche drainante, soucoupe toujours pleine… Le basilic avait les racines noyées. Or cette aromatique aime un substrat léger, bien drainé, et seulement arrosé quand la surface a séché.
Autre erreur fréquente qu’il a relevée : couper au hasard, feuille par feuille. Les tiges se retrouvaient nues en bas, maigres en haut, prêtes à fleurir trop tôt. Sans taille nette, le plant se fatigue, produit moins de feuilles neuves et concentre son énergie ailleurs que dans le parfum.
Le geste qui sauve un basilic aux feuilles noires : tailler au-dessus d’un nœud
Sa consigne a repris mot pour mot celle donnée sur Pause Maison : « Le bon geste ? Couper au-dessus d’un nœud, c’est-à-dire juste au-dessus de deux feuilles opposées. On n’arrache pas les feuilles une par une, on coupe la tige : cela stimule la plante à se diviser en deux nouvelles pousses. » On commence dès que le basilic atteint environ 15 cm.
- Éliminer toutes les feuilles noires ou percées et les jeter.
- Vérifier le fond du pot, ajouter billes d’argile si besoin.
- Placer le basilic en pleine lumière douce, au moins 6 h.
- N’arroser qu’après le test du doigt à 2–3 cm.
En bref
- Sur mon balcon, un basilic aux feuilles noires, trouées et inodores inquiète, jusqu’à ce qu’un jardinier de quartier et Pause Maison s’en mêlent. 🌿
- Le professionnel pointe les excès d’arrosage, le manque de drainage et une mauvaise façon de couper, avant de miser sur un geste unique de taille. ✂️
- Entre test du doigt, nouvelle exposition lumineuse et routine de coupe, le basilic repart et offre un parfum retrouvé, avec un détail clé souvent ignoré. 🤔
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