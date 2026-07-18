Mon basilic avait des feuilles noires, trouées et sans odeur : ce geste de taille oublié d’un jardinier l’a sauvé

En quelques semaines, mon basilic luxuriant s’est transformé en touffe de feuilles noires, percées et sans parfum sur le rebord de fenêtre. Appelé à la rescousse, un jardinier m’a montré un geste de taille précis qui a tout changé, à condition de respecter quelques règles.

Au départ, ce pot de basilic posé près de la fenêtre était un petit luxe du quotidien : feuilles épaisses, vert brillant, parfum qui embaumait la cuisine. En quelques semaines, tout a changé : feuilles noires, percées, molles… et plus aucune odeur.

Ce scénario parle à beaucoup de jardiniers de balcon. Un professionnel du quartier a observé le pot, a souri, puis a affirmé que ce basilic pouvait encore être sauvé. Son explication, très simple, et un seul geste précis ont tout relancé.

Pourquoi les feuilles de basilic deviennent noires, trouées et sans parfum

Sur Pause Maison (Ouest-France), un expert rappelle une vérité qui pique : « Le basilic est capricieux. C’est un méditerranéen dans l’âme, qui aime la chaleur, la lumière, et une certaine régularité. » Quand le pot reste détrempé, surtout sans trous de drainage, les racines manquent d’air, les tiges noircissent, parfois après un coup de froid sous 10–12 °C, et le plant dépérit.

Les attaques de limaces et d’insectes aggravent tout. Pause Maison résume : « Les feuilles percées ? Le plus souvent, ce sont les dégâts de limaces, de mouches mineuses ou de petits coléoptères. » Et ajoute : « Et la perte d’odeur ? Elle signale une plante stressée. » Manque de lumière, sol pauvre et absence de taille font chuter les huiles essentielles.

Ce que le jardinier a pointé du doigt : nos mauvaises habitudes

Pour le jardinier, la cause principale de ces feuilles noires tenait en deux mots : trop d’eau. Pot en plastique sans couche drainante, soucoupe toujours pleine… Le basilic avait les racines noyées. Or cette aromatique aime un substrat léger, bien drainé, et seulement arrosé quand la surface a séché.

Autre erreur fréquente qu’il a relevée : couper au hasard, feuille par feuille. Les tiges se retrouvaient nues en bas, maigres en haut, prêtes à fleurir trop tôt. Sans taille nette, le plant se fatigue, produit moins de feuilles neuves et concentre son énergie ailleurs que dans le parfum.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de mise en œuvre 5 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La coupe juste au-dessus d’un nœud force le basilic à se ramifier, bloque la montée en fleurs et relance la production de jeunes feuilles denses, vigoureuses et très parfumées. 💡 Le petit plus : Utiliser les tiges coupées pour faire des boutures dans un verre d’eau, ou parfumer aussitôt un pesto maison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Continuer à arracher les feuilles une par une et laisser le pot détrempé sans drainage.

Le geste qui sauve un basilic aux feuilles noires : tailler au-dessus d’un nœud

Sa consigne a repris mot pour mot celle donnée sur Pause Maison : « Le bon geste ? Couper au-dessus d’un nœud, c’est-à-dire juste au-dessus de deux feuilles opposées. On n’arrache pas les feuilles une par une, on coupe la tige : cela stimule la plante à se diviser en deux nouvelles pousses. » On commence dès que le basilic atteint environ 15 cm.

Éliminer toutes les feuilles noires ou percées et les jeter.

Vérifier le fond du pot, ajouter billes d’argile si besoin.

Placer le basilic en pleine lumière douce, au moins 6 h.

N’arroser qu’après le test du doigt à 2–3 cm.