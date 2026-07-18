Lave-vaisselle qui sent mauvais ? Arrêtez les pastilles : cette pièce cachée au fond de la cuve se règle en 10 secondes

Votre lave-vaisselle qui sent mauvais vous fait changer de pastilles à répétition, sans effet durable. Et si la solution se cachait dans une pièce oubliée au fond de la cuve ?

Portes de placards ouvertes, fenêtre grande ouverte… et pourtant, à chaque lavage, la même bouffée d’odeur rance. Beaucoup finissent par accuser les pastilles : dosage trop faible, parfum pas assez “puissant”, marque décevante. Les rayons promettent des tablettes miracles, alors le réflexe est de multiplier les essais, en espérant sauver la cuisine.

Dans les faits, un lave-vaisselle qui sent mauvais cache rarement un problème de pastille. L’odeur vient presque toujours d’un endroit précis, discret, qui travaille dans l’ombre à chaque cycle. Une pièce que l’on voit sans vraiment la regarder… et qui se dévisse pourtant en dix secondes.

Je pensais que c’était les pastilles : pourquoi l’odeur revenait toujours

Changer de produit donne l’illusion d’agir : nouvelle tablette “citron”, ajout de liquide de rinçage, désodorisant suspendu dans la cuve. L’odeur diminue parfois un ou deux lavages, puis revient, plus tenace, surtout quand la porte reste fermée plusieurs heures. La chaleur intérieure fait alors “cuire” les résidus coincés dans la machine, et les parfums ne font que les masquer un temps.

Ce qui se passe ressemble plus à un compost miniature qu’à un souci de chimie. Des restes de pâtes, de riz, de sauce, un peu de graisse… Ces matières organiques se baladent pendant le cycle, avant de se coincer dans le système de filtration. Tant que cette zone n’est pas nettoyée, l’appareil continue à laver, mais diffuse aussi une senteur de renfermé à chaque ouverture.

Le vrai coupable : le filtre au fond de la cuve, oublié par 9 utilisateurs sur 10

Le responsable numéro un est le filtre de fond de cuve, situé sous le panier du bas, autour du bras d’aspersion. Son rôle est de retenir les déchets pour protéger la pompe. Avec le temps, il se transforme en passoire saturée de fibres, de miettes, de gras figé et d’eau tiède stagnante. D’où les mauvaises odeurs, mais aussi des verres ternes, un léger film gras sur les couverts, parfois même de l’eau qui stagne autour du filtre.

Bonne nouvelle : ce filtre se retire sans outil, en un simple quart de tour. Pour retrouver un lave-vaisselle neutre, le geste clé tient en quelques minutes :

Éteindre l’appareil, sortir le panier inférieur et dévisser doucement le filtre.

Le séparer en ses différentes parties s’il est composé de plusieurs éléments.

Le rincer à l’eau très chaude, brosser toutes les mailles, y compris le dessous.

Le laisser tremper 10 à 15 minutes dans 1 litre d’eau chaude avec 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc , puis rincer.

, puis rincer. Essuyer le puits au fond de la cuve avec une éponge, retirer tous les résidus visibles.

Remettre le filtre en place, bien le verrouiller, puis lancer un cycle à vide à au moins 65 °C si l’odeur était forte.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le filtre est le point de collecte de tous les résidus : en le débarrassant du gras, des restes et du biofilm, on supprime la source des mauvaises odeurs et on rétablit une bonne circulation de l’eau dans l’appareil. 💡 Le petit plus : profiter du retrait du filtre pour jeter un œil à la cuve et aux joints, et essuyer rapidement tout ce qui semble gras ou collant. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : changer de pastilles encore et encore sans jamais toucher au filtre, ou le remonter mal enclenché, au risque de mauvaise vidange et de retour express des odeurs.

Après le grand ménage : la mini-routine pour que l’odeur ne revienne pas

Une fois le filtre propre, tout se joue sur la régularité. Un coup d’œil rapide chaque semaine, un vrai nettoyage toutes les deux à quatre semaines selon les repas, et un cycle à vide à 65 °C environ tous les trois ou quatre mois maintiennent la cuve saine. Rincer grossièrement les assiettes avant de les placer dans l’appareil limite aussi ce qui arrive au filtre.

Les fausses bonnes idées, comme surdoser les tablettes ou accumuler les parfums, font surtout perdre du temps et de l’argent. Le réflexe à garder en tête est simple : filtre d’abord, produits ensuite seulement si besoin. Ce petit geste mécanique protège le lave-vaisselle, évite des pannes coûteuses et rend à la vaisselle son vrai parfum de propre, sans artifices.