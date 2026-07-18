Piscine : ce support tout bête a mis fin aux serviettes trempées et évité que ma pelouse ne jaunisse pour de bon

Autour du bassin, les serviettes détrempées abîment la pelouse et encombrent la plage de piscine. Ce porte-serviettes extérieur pour piscine a tout changé, reste à savoir où et comment l’installer.

Autour d’un bassin, la scène est toujours la même : enfants qui éclaboussent, allers-retours du salon de jardin à l’eau… et ces serviettes dégoulinantes qui finissent en boule sur la pelouse. En quelques heures, le gazon se tasse, jaunit par plaques, l’odeur d’humidité s’installe et le coin baignade perd tout son charme.

Beaucoup ont essayé de les poser sur les transats ou sur la rambarde de la terrasse, sans succès durable. Un jour, on a simplement fixé un support tout bête près du bassin et l’organisation a complètement changé : les serviettes sont restées à portée de main, la pelouse a retrouvé de l’air… et le jardin avait enfin l’air rangé.

Serviettes trempées sur l’herbe : pourquoi votre gazon n’aime pas ça

Un gazon en bonne santé a besoin de lumière, d’air et de sécher rapidement après chaque arrosage. Quand une serviette détrempée reste étalée plusieurs heures sur l’herbe, celle-ci est écrasée, privée de soleil et enfermée dans une bulle chaude et humide. Ce petit “sauna” de textile crée un terrain idéal pour les maladies cryptogamiques, ces champignons qui laissent des taches brunes et des zones dégarnies.

Autour des piscines familiales, le problème s’est répété été après été : les draps de bain ont été jetés sur le gazon en pensant “ça va sécher plus vite”. En réalité, l’herbe a fini par s’étouffer à force d’être recouverte, obligeant parfois à regarnir la pelouse avec des produits achetés chez Botanic ou en jardinerie.

Un porte-serviettes extérieur pour piscine qui change la vie autour du bassin

La vraie bascule est arrivée avec un simple porte-serviettes extérieur pour piscine, à 2 ou 3 barres, installé à côté de l’eau. Au lieu d’étaler les textiles au sol, on utilise la hauteur : l’air circule entre les draps de bain, le soleil les effleure sans brûler les couleurs et la plage de bassin reste nette. Certains modèles en bambou, comme ceux repérés chez Leroy Merlin autour de 55 €, ont offert une belle stabilité tout en restant déco.

Pour que l’astuce fonctionne vraiment, quelques règles ont été respectées : un support assez haut pour que les serviettes ne touchent pas le sol, une structure vissée ou lestée pour ne pas basculer au premier coup de vent, et une capacité suffisante pour accueillir les serviettes de toute la famille, soit 6 à 8 pièces en moyenne. Les enseignes comme Jardiland proposent aussi des variantes métal ou bois adaptées à l’extérieur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de place Maxi 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le support vertical libère la pelouse, met les serviettes à l’abri des flaques et les expose à l’air libre. Elles sèchent plus vite, ne s’entassent plus au sol et chacun sait instinctivement où les accrocher en sortant de l’eau. 💡 Le petit plus : prévoir une barre plus basse réservée aux enfants : ils accrochent eux-mêmes leur serviette et le sol reste dégagé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : placer le porte-serviettes au milieu de la pelouse ou choisir un modèle si bas que les serviettes traînent à nouveau sur le sol humide.

Bien le placer et l’entretenir pour profiter d’une pelouse sereine tout l’été

Autour de la piscine, les abords doivent rester fluides et sécurisés. Le support a été installé à moins d’un mètre d’une zone ombragée, sous un arbre ou une pergola, dans l’axe de la brise. Résultat : les serviettes ont séché rapidement sans décolorer, sans gêner le passage entre transats et eau, comme le recommandent les guides d’aménagement des plages de piscine.

Ce “porte-serviettes de jardin” s’est aussi montré durable parce qu’il a été chouchouté : un rinçage régulier à l’eau savonneuse, une vérification des vis avant chaque saison, puis un hivernage à l’abri ont évité que le bambou ne grise ou que le métal ne se pique. L’été suivant, il était prêt à repartir pour de nouveaux plongeons… toujours sans tas de linge sur la pelouse.