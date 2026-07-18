Canicule : ce réflexe d’arrosage que tous les jardiniers ont avec leurs massifs achève en silence vos plantes préférées

Canicule, massifs affaissés, lavandes à l’agonie : le réflexe d’arrosage peut signer leur mort. Que se passe-t-il vraiment sous la surface brûlée ?

En plein après-midi, les massifs s’affaissent, les lavandes font grise mine, la terre craquelle. Réflexe immédiat : ouvrir le robinet, arroser à grande eau pour « sauver » ces plantes qui semblent agoniser sous la canicule.

Ce geste paraît évident, pourtant c’est souvent lui qui achève les massifs, surtout les espèces méditerranéennes si courantes au jardin. Comprendre ce qui se passe vraiment lors de l’arrosage canicule permet de changer de réflexe… et de laisser enfin vos plantes respirer.

En canicule, vos plantes meurent plus d’asphyxie que de soif

Quand le thermomètre s’emballe plusieurs jours de suite, les végétaux se mettent en mode survie : ils ferment leurs stomates, ces minuscules pores des feuilles, pour limiter l’évaporation. Les racines superficielles, très fines, ralentissent aussi ; elles n’absorbent presque plus d’eau, même si on en apporte beaucoup.

Dans le même temps, le sol brûlé se rétracte et forme en surface une croûte dure, presque hydrophobe, qui repousse l’eau : l’eau versée glisse ou stagne au pied sans vraiment pénétrer. Sous cette carapace sèche, la vie du sol se fige, et les racines déjà fragilisées deviennent hyper sensibles au moindre excès d’humidité.

Le mauvais réflexe : inonder les massifs sur une terre brûlante

Nous avons tous déjà couru chercher le tuyau en voyant un massif s’affaisser au soleil. En pleine canicule, vider d’un coup plusieurs arrosoirs sur une terre à plus de 30 °C crée pourtant un choc thermique violent : l’eau relativement fraîche rencontre un sol surchauffé, les radicelles, ces très fines petites racines, se trouvent brutalement agressées au lieu d’être réhydratées.

Pire, un sol déjà sec en surface mais encore humide en profondeur se retrouve soudain gorgé d’eau. Combinée à la chaleur, cette humidité permanente crée un véritable effet de serre souterrain : les racines manquent d’oxygène, c’est l’asphyxie racinaire, et les maladies cryptogamiques, ces champignons, se développent. Les lavandes, santolines et gauras, qui adorent les terrains drainés, finissent par pourrir bien plus vite qu’elles n’auraient séché.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau Importante Pourquoi ça fonctionne ? L’arrosage fractionné laisse le temps au sol brûlé de redevenir absorbant et évite l’eau stagnante qui étouffe les racines. Le petit plus : Pailler aussitôt avec 5 à 10 cm de matière organique pour garder la fraîcheur plus longtemps. À NE JAMAIS FAIRE : Inonder un massif en plein après-midi, sur une terre encore brûlante et craquelée, surtout au pied des plantes méditerranéennes.

Les bons gestes et les bonnes plantes pour traverser la canicule

Face à un massif éprouvé, le bon réflexe est de ralentir : vérifier d’abord l’humidité en enfonçant un doigt dans la terre, griffer très légèrement la surface, puis arroser en petits volumes espacés de dix à quinze minutes, en fin de journée. Dès que le sol a bu, un paillage organique de 5 à 10 cm limite l’évaporation. À moyen terme, miser sur des plantes méditerranéennes (lavande, santoline, gaura) en sol bien drainant permet de quasiment oublier le tuyau, même en plein été.