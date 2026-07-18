Potager en canicule : cette double protection évite l'erreur d'arrosage qui fait perdre 20 % d'eau

En plein épisode de canicule, votre potager boit sans jamais sembler rassasié et l'eau file dans la chaleur. Une simple double protection au sol et à l'arrosage change pourtant tout pour vos légumes.

Canicule annoncée, sol du potager qui se craquelle, arrosoir à la main… et cette impression que l’eau s’évapore sous vos yeux. Sur une terre nue chauffée à blanc, près d’un cinquième de ce que vous versez disparaît aussitôt en vapeur, sans même atteindre les racines.

Résultat : tomates brûlées, salades qui montent, courgettes à l’arrêt… alors que l’eau est comptée. Bonne nouvelle : en changeant la façon de couvrir la terre et d’arroser, on peut stopper ces 20 % perdus à chaque arrosage au soleil.

Pourquoi votre potager perd tant d’eau à chaque arrosage en plein soleil

Sur un sol nu en plein après-midi, l’eau reste en surface, forme un film très fin que le soleil et le vent chauffent aussitôt ; près de 20 % s’évaporent sans laisser de trace. Comme le rappelle mariefrance.fr, « Nous avons tous déjà arrosé en plein après-midi, faute de mieux, en croyant bien faire. »

La texture du sol compte aussi : un sol sableux laisse filer l’eau en profondeur, quand une terre argileuse la retient davantage. Les arrosages fréquents et superficiels maintiennent des racines très hautes, fragiles face au dessèchement et à l’évapotranspiration, qui représente déjà l’essentiel de l’eau utilisée par les plantes.

La double protection qui bloque ces 20 % : le paillage multicouche

Pour casser ce cercle vicieux, la solution la plus simple reste le paillage multicouche potager. On pose d’abord un carton brun, brut et propre, sans ruban adhésif ni encres brillantes, entre les rangs en laissant un petit cercle dégagé au pied de chaque tige.

Par-dessus, on ajoute 5 à 10 cm de paille, de foin, de feuilles mortes ou de tontes bien sèches : ce double écran garde la terre fraîche plusieurs jours, limite fortement l’évaporation et se transforme lentement en humus. À l’inverse, carton plastifié ou tontes fraîches en couche épaisse fermentent, étouffent les plants et annulent l’effet recherché, même dans les carrés potagers et bacs de balcon.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau ≈ 20 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le paillage multicouche, avec l’arrosage en profondeur, coupe soleil et vent au ras du sol, limite l’évaporation immédiate et garde l’humidité près des racines. 💡 Le petit plus : Installée en une soirée, cette double protection permet d’espacer les arrosages de plusieurs jours, même en plein été. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser en plein soleil sur une terre nue puis poser un carton plastifié ou des tontes fraîches en couche épaisse, c’est cumuler gaspillage d’eau, fermentation et risque de pourriture au pied des plants.

Arroser moins souvent, mais au bon endroit et au bon moment

Une fois le sol couvert, l’eau doit aller droit aux racines. On arrose lentement le soir ou tôt le matin, jamais en plein soleil, de préférence dans des rigoles au pied des rangs. Enterrez quelques oyas ou pots en terre cuite d’au moins 5 litres près des légumes gourmands : ils diffusent l’humidité en profondeur pendant plusieurs jours. Les billes d’eau en polyacrylate sont à proscrire.

Sources Marie France

«Potager et canicule ne perdez plus 20 deau a larrosage grace a cette double protection»