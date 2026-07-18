Cette tarte soleil choco-noisettes avec 4 ingrédients du placard bluffe comme chez le pâtissier, si vous évitez ce geste
Avec cette tarte soleil chocolat-noisettes, n'importe quel cuisinier à la maison obtient un dessert spectaculaire à partager dès la sortie du four. Quelques astuces de pâtissier suffisent à transformer quatre ingrédients du placard en pièce maîtresse.
« On dirait un dessert de pâtissier » : la tarte soleil chocolat-noisettes qui se partage à la main dès la sortie du four
La plaque sort du four, un parfum de beurre chaud et de noisette envahit la cuisine. Le feuilletage gonfle en pétales dorés, le chocolat encore brillant affleure entre les torsades. On tire doucement sur une pointe : ça croustille dehors, ça file tout doux dedans.
Visuellement, on jurerait un dessert sorti d’une vitrine de pâtisserie, alors qu’il tient dans quelques gestes simples et quatre ingrédients du placard. Une tarte soleil chocolat-noisettes qu’on pose au centre de la table, que l’on déchire à la main, encore tiède. Reste à comprendre comment obtenir ce soleil parfaitement feuilleté sans stress.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 pâtes feuilletées pur beurre rondes (≈230 g chacune)
- ✅ 200 g de pâte à tartiner chocolat-noisettes
- ✅ 60 g de noisettes torréfiées et concassées
- ✅ 1 jaune d’œuf mélangé à 1 c. à s. de lait
Le dessert “effet vitrine” qui se fait avec 4 ingrédients du placard
La force de cette tarte, c’est son rapport effort / effet. Deux disques de pâte feuilletée pur beurre pour le croustillant, une bonne pâte à tartiner pour le cœur fondant, des noisettes pour la mâche. On ajoute une pincée de sel pour réveiller le chocolat, un voile de sucre roux si on aime le côté caramélisé, et le soleil prend forme en quelques minutes.
Un point compte vraiment : privilégier une pâte bien froide à la sortie du réfrigérateur. C’est ce qui permettra au feuilletage de lever joliment, comme dans les boutiques.
Tarte soleil chocolat-noisettes : la recette pas à pas
La technique tient surtout à la découpe régulière et à la cuisson bien menée. Une fois qu’on a compris le rythme étaler, torsader, dorer, le geste devient presque automatique, parfait pour un dessert de dernière minute.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Dérouler la première pâte sur une plaque, étaler la pâte à tartiner en couche fine en laissant 1 à 2 cm de bord, parsemer de noisettes.
- Technique : Recouvrir avec la seconde pâte, chasser l’air et bien souder les bords. Poser un verre au centre pour marquer le cœur, puis couper le disque en 16 à 24 rayons réguliers.
- Cuisson : Torsader chaque rayon 3 à 4 fois sans l’écraser. Badigeonner de jaune d’œuf et lait, ajouter une pincée de sel et, si souhaité, un peu de sucre roux. Cuire 20 à 25 min sur la grille du bas, jusqu’à doré et gonflé.
- Finition : Laisser reposer 5 à 10 min, parsemer de quelques noisettes concassées. Poser la tarte au centre de la table et laisser chacun déchirer sa torsade encore tiède.
Variantes et twists gourmands autour du chocolat-noisettes
Cette base supporte facilement quelques variations. On peut remplacer une partie des noisettes par des amandes effilées, ajouter une cuillère de praliné à la pâte à tartiner ou parsemer quelques éclats de chocolat noir avant de refermer la tarte.
Côté service, la tarte soleil chocolat noisettes se savoure surtout le jour même, tiède. Si elle attend, on la réchauffe quelques minutes à 160 °C pour rendre du croustillant. Pour les grandes tablées, on en cuit deux côte à côte ; l’effet à la sortie du four est encore plus spectaculaire.
En bref
- 🍫 Pour 6 à 8 personnes, cette tarte soleil chocolat noisettes promet un dessert convivial, prêt en environ 45 minutes, avec moins de 20 minutes actives.
- 🥧 La recette détaille les gestes clés pour étaler, torsader et cuire la pâte feuilletée, afin d'obtenir un soleil gonflé au cœur chocolat-noisettes fondant.
- ✨ Entre choix de la pâte, pincée de sel et timing de service, quelques secrets de pâtissier transforment ce dessert à partager en illusion de vitrine.
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