Ce dessert banane-chocolat au barbecue qui se prépare pendant que le gril refroidit va vous rendre accro

Et si les meilleures bananes au chocolat au barbecue se préparaient après les saucisses, sur des braises qui déclinent doucement ? Ce dessert banane–chocolat–noisettes transforme la fin du BBQ en vrai moment de pâtisserie.

Les braises rougissent encore, l’air sent le charbon et les herbes grillées, mais les assiettes de saucisses sont déjà vides. Sur la grille tiédie, une simple banane peut alors se transformer en dessert digne d’un bistrot, avec un parfum de fruit rôti qui vient chatouiller la table.

Entre la chair qui fond, le chocolat qui se liquéfie et les noisettes qui restent bien croquantes, on obtient ce contraste chaud-froid, fondant-croustillant que l’on cherche toujours après un barbecue. Reste à viser le bon moment, quand le BBQ refroidit juste assez pour cuire tout en douceur…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 bananes mûres mais encore fermes

✅ 80 g de chocolat noir pâtissier (ou moitié noir / moitié lait)

✅ 40 g de noisettes torréfiées et concassées

✅ 20 g de beurre demi-sel, 1 sachet de sucre vanillé, 2 pincées de fleur de sel

Pourquoi ce dessert se fait pendant que le barbecue refroidit

Quand les viandes quittent la grille, les braises deviennent plus sages ; c’est exactement ce qu’il faut à la papillote de banane. La chaleur indirecte transforme la chair en crème naturellement sucrée sans brûler la peau, tandis que le chocolat a juste le temps de se changer en cœur coulant. D’ailleurs, ce temps de “repos” du barbecue suffit largement : en 6 à 10 minutes, on obtient un dessert complet, sans rallumer le four ni salir la cuisine.

La technique de la banane en papillote au barbecue

On commence par lire le feu : braises rouges, pas de flammes, et une zone plus douce sur le côté. Les noisettes, déjà torréfiées, sont concassées pour garder un vrai croquant. Chaque banane, non épluchée, est fendue dans la longueur, presque jusqu’à l’autre côté. On glisse alors des éclats de chocolat concassé, des noisettes, une noisette de beurre et un voile de sucre vanillé avant d’emballer le tout dans l’alu, bien serré, pour piéger la vapeur et les arômes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Passer le barbecue en braises douces, créer une zone indirecte, concasser chocolat et noisettes. Technique : Fendre chaque banane dans la longueur, garnir de chocolat, noisettes, beurre et sucre vanillé. Cuisson : Emballer serré dans l’alu, poser sur les braises douces 6 à 10 minutes en retournant une fois. Finition : Ouvrir prudemment, ajouter fleur de sel et extra noisettes, servir aussitôt à la cuillère.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Budget ≈ 1,50 € / pers. 🔍 Le secret de l’expert La papillote retient la vapeur : la banane se change en crème dense, les sucres se concentrent et le chocolat fond sans grainer, porté doucement par les braises douces plutôt que par une flamme agressive. ✨ Le twist gourmand : Servir la banane ouverte dans sa peau avec une boule de glace vanille, des spéculoos émiettés et une micro-pincée de piment doux sur le chocolat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : poser les bananes sur des flammes vives ; la peau brûle, l’intérieur reste dur et le chocolat fige au lieu de rester coulant.

Finitions, service et variantes autour de la banane chocolat-noisettes

Ces bananes se servent brûlantes ou tièdes, directement dans la papillote, avec un peu de glace ou de crème fraîche pour le contraste. On peut varier avec chocolat au lait, une pointe de cannelle, de coco râpée ou un filet de caramel, et proposer à table un petit bar de toppings à parsemer au dernier moment.