Apéros d’été : ce mini sandwich à la focaccia rend tous les invités accros, mais seul ce geste évite la catastrophe

Sur la terrasse en plein été, ces mini sandwiches de focaccia burrata, pesto et prosciutto font un carton à l’apéro. Leur secret pour rester moelleux sans détremper tient en quelques gestes simples.

Sur la table d’été, on entend d’abord le croustillant léger de la focaccia. Puis l’odeur d’huile d’olive chaude, le basilic, le jambon cru. Une bouchée, et ce mini sandwich devient la star de l’apéro.

Dedans, la burrata coule doucement, le pesto relève, la salade craque. On tient là une bouchée italienne fondante qui reste nette en main. Reste à voir comment la réussir à chaque fois.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte à focaccia : 350 g de farine T55, 250 ml d’eau tiède, 7 g de levure, 8 g de sel, 1 c. à café de sucre

✅ Huile d’olive : 60 ml pour la pâte, la plaque et la surface

✅ Garniture burrata-pesto-prosciutto : 1 burrata (125 g), 80 g de pesto, 16 fines tranches de prosciutto

✅ Salade & tomates : 60 g de jeunes pousses, 12 tomates cerises, 1 c. à soupe de vinaigre balsamique, fleur de sel, poivre noir

La bouchée italienne parfaite pour l’été : le mini sandwich de focaccia

Ce mini sandwich de focaccia se mange en deux bouchées, debout autour du comptoir. Moelleux, croustillant, salin et frais, il rend les invités accros au point d’oublier les autres tapas.

Une focaccia ultra moelleuse qui ne détrempe pas

Le secret tient dans une pâte très hydratée, riche en huile d’olive, pétrie brièvement puis bien levée. Cuisson courte à 220 °C et repos sur grille ; la mie reste aérée, la croûte fine, prête à accueillir la garniture. Les tomates cerises sont rapidement marinées au balsamique pour apporter du jus sans inonder la mie.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Activer levure dans l’eau tiède, ajouter farine, sel, huile, pétrir pâte souple et collante. Technique : Laisser doubler, étaler sur plaque bien huilée, marquer de creux et laisser lever encore. Cuisson : Enfourner à 220 °C, 18 à 22 minutes, jusqu’à focaccia dorée mais souple. Finition : Ouvrir en deux, garnir pesto, salade, prosciutto, burrata, tomates, puis découper en mini carrés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps actif ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert Cette pâte très hydratée, égayée de 60 ml d’huile d’olive, construit un réseau de gluten souple qui retient l’eau. Le pesto posé en première couche fait écran aux jus de burrata et de tomates ; la salade sert de tampon supplémentaire. ✨ Le twist gourmand : Pour une touche bistronomie, on peut parsemer quelques pistaches torréfiées concassées sur la burrata avant de refermer, ou finir certains carrés d’un filet de crème de balsamique. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À éviter absolument : garnir une focaccia brûlante ou passer la burrata au four, sous peine de croûte ramollie et de mie noyée.

Variantes d’été et service de vos mini focaccias

On sert ces mini sandwiches tièdes ou à température ambiante, dans les deux heures après montage. Pour changer, on peut troquer le prosciutto contre légumes grillés, tapenade ou copeaux de parmesan, et varier les herbes fraîches.