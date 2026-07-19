Courgette : si vous faites encore cette poêlée fade, ces 3 recettes d’été vont vraiment tout changer

Marre de la courgette molle et aqueuse l’été ? Ce trio d’entrées, plat et dessert la transforme en menu léger et surprenant grâce à quelques gestes précis.

Courgette : 3 recettes d’été surprenantes de l’entrée au dessert qui vont changer votre façon de la cuisiner

Sur la planche, la courgette sent l’herbe fraîche ; au four, elle caramélise doucement, au mixeur elle devient crème. Pourtant, on la sert encore trop souvent en poêlée molle et fade.

En changeant coupe et cuisson, ce même légume donne un carpaccio croquant, des courgettes farcies aériennes et un gâteau chocolat courgette d’un moelleux bluffant. De quoi bâtir un menu d’été complet sans alourdir l’addition.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Courgettes petites à moyennes : 8 pièces, dont 4 rondes

✅ Citron confit : 4 cœurs, basilic frais, parmesan en copeaux 40 g

✅ Ricotta 250 g, menthe fraîche 1 bouquet, pignons de pin grillés 40 g, ail

✅ Chocolat noir 200 g, courgette râpée très fine 200 g, 2 œufs, 80 g sucre, 150 g farine, 1 sachet levure

Pourquoi la courgette est l’ingrédient parfait pour un menu d’été complet

Avec près de 94 % d’eau, la courgette apporte du moelleux sans calories inutiles et agit comme un liant naturel. Dans ces recettes courgette été originales, elle reste croquante crue ; cuite, elle se fait fondante ou crémeuse, du carpaccio à la courgette farcie jusqu’au gâteau au chocolat.

Techniques clés, de l’entrée au dessert

Pour l’entrée, on tranche les courgettes à la mandoline, on les assaisonne d’huile d’olive et de citron confit en dés, puis de parmesan, sans sel pour éviter qu’elles ne dégorgent. Pour le plat, chair de courgette, ricotta, ail, menthe et pignons forment une farce légère, cuite 25 minutes à 180 °C. Le gâteau mêle œufs, sucre, courgette râpée très fine, chocolat fondu, farine et levure, cuit 25 minutes à 180 °C, cœur encore fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher et préparer les courgettes : lamelles, coques à farcir, chair râpée. Technique : Monter le carpaccio avec huile, citron confit et parmesan. Cuisson : Mélanger la farce ricotta-courgette-menthe-pignons, remplir les courgettes rondes. Finition : Enfourner farcies et gâteau 25 minutes à 180 °C, laisser reposer le carpaccio 10 minutes et dresser.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps menu complet ≈ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert On joue avec l’eau de la courgette : crue, on ne sale pas ; cuite, on la concentre ou on la laisse moelleuse. ✨ Le twist gourmand : Citron vert et noisettes sur le carpaccio, feta et zaatar dans les farcies, chocolat 70 % et poudre d’amandes dans le gâteau. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Grosses courgettes aqueuses, lamelles salées à l’avance ou gâteau surcuit ; trois réflexes qui cassent textures et saveurs.

Variantes, dressage et conservation de ce menu

Le carpaccio se sert en rosace, à température ambiante, juste après les 10 minutes de repos. Les courgettes farcies se réchauffent doucement au four. Le gâteau se garde deux jours sous cloche hermétique.