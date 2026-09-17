Ce légume d’été en "steak du pauvre" façon Italie : mes invités ont juré manger de la vraie viande pour moins de 5 €

Un soir de frigo presque vide, mes aubergines se sont changées en steaks du pauvre à l’italienne, croûte dorée et parfum de trattoria. Derrière ce bluff total, quelques gestes précis suffisent à métamorphoser le légume le plus banal.

L’odeur de parmesan chaud, le léger nuage d’ail, le citron qui pique le nez… À table, tout le monde s’attend à une escalope venue tout droit d’une petite adresse italienne. La croûte craque sous le couteau, l’intérieur est si fondant que personne ne pense une seconde à un simple légume.

Ce soir-là, on a servi des “steaks du pauvre” à base d’aubergine, comme en Italie, et les invités ont juré à un plat de trattoria. Le secret ne tient qu’en quelques gestes précis, qui changent tout à la texture et au goût.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 grosses aubergines fermes

fermes ✅ 1 œuf et 80 g de chapelure panko

✅ 40 g de parmesan râpé + paprika, piment, ail

râpé + paprika, piment, ail ✅ 8 à 10 cl d’huile neutre, 1/2 citron, sel, poivre

Le steak du pauvre à l’italienne : l’aubergine qui bluffe

Pour ce steak du pauvre à l’italienne, on part de grosses aubergines bien fermes, capables de tenir la cuisson entière sans s’effondrer. Ensuite, tout se joue dans la panure : un mélange de chapelure panko et de parmesan, relevé de paprika, d’ail et d’une pointe de piment. Le résultat évoque les escalope alla milanese des trattorie, pour un coût qui ne dépasse pas quelques euros par personne. Servi brûlant avec un filet de citron, ce faux steak peut faire oublier la viande aux plus gourmands.

La méthode pour une croûte croustillante et un cœur fondant

On commence par laver, sécher puis piquer les aubergines. Elles cuisent entières à l’airfryer, environ 20 minutes à 190–200 °C, en les retournant à mi-cuisson. Sans airfryer, on les glisse au four à 200 °C, 25 à 30 minutes. Quand la chair est très tendre, on retire la peau en gardant la queue, puis on presse doucement entre deux feuilles de papier absorbant pour former un “steak” dense, sans trop écraser.

Vient la panure : d’un côté, l’œuf battu salé et poivré ; de l’autre, le mélange panko, parmesan, paprika, piment et ail. On enrobe généreusement chaque aubergine, en pressant bien. Dix minutes de repos fixent encore la croûte. La cuisson se fait dans une poêle tapissée de papier cuisson avec un fond d’huile, à feu moyen : 3 à 4 minutes par face, jusqu’à une couleur dorée ambrée et un parfum de fromage grillé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, piquer les aubergines, les cuire entières à 190–200 °C jusqu’à ce qu’elles soient très tendres. Technique : Retirer la peau en gardant la queue, puis presser entre papiers absorbants pour former un steak épais. Cuisson : Passer dans l’œuf battu puis dans le mélange panko-parmesan-épices, laisser éventuellement reposer 10 minutes. Finition : Dorer 3 à 4 minutes par face dans l’huile, servir aussitôt avec parmesan râpé, citron et herbes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & budget ≈ 35 min / < 5 € 🔍 Le secret de l’expert Pré-cuisson des aubergines entières, pressage pour chasser l’eau, panure épaisse au panko saisie doucement : la croûte reste sèche et sonore, le cœur devient presque crémeux. ✨ Le twist gourmand : Glisser une fine tranche de mozzarella entre deux steaks et les poêler ensemble façon cordon bleu végétarien. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Zapper le pressage : une aubergine trop humide détrempe la panure, boit l’huile et enlève tout le croustillant.

Servir et conserver ces steaks du pauvre comme en trattoria

On sert ces steaks d’aubergine dès la sortie de la poêle, avec parmesan frais, un trait de citron et du poivre. Roquette, tomates ou pâtes à l’ail complètent parfaitement l’assiette. Pour une version street-food, on les glisse dans un pain moelleux avec mozzarella et sauce tomate. S’il en reste, on garde au réfrigérateur et on réchauffe quelques minutes à l’airfryer ou au four, jamais au micro-ondes, pour préserver le croquant.