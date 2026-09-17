Apéro : ces bouchées de courgettes dorées, prêtes en 30 min, vont remplacer à jamais votre planche de charcuterie

Envie d’un apéro maison plus léger que la charcuterie mais prêt en 30 minutes ? Ces bouchées de courgettes dorées cachent un geste clé qui change tout.

L’apéro que tout le monde s’arrache : mes bouchées de courgettes dorées prêtes plus vite qu’une planche de charcuterie

Odeur de courgette à l’ail, dessus gratiné qui crépite, intérieur tout moelleux : ces petites bouchées tiennent plus du gâteau salé que du légume vapeur et volent facilement la vedette au saucisson.

Le plus surprenant ? On prépare ce plateau de bouchées de courgettes apéritif plus vite qu’une planche de charcuterie garnie. Une seule poêle, un saladier, vingt minutes de cuisson, et l’apéro prend des airs de maison de vacances sans vider le frigo.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 courgette moyenne (200 g net, râpée)

✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 1 gousse d’ail écrasée

✅ 2 c. à soupe de ciboulette ciselée

✅ 2 œufs entiers

✅ 40 g de farine de blé

✅ 20 cl de crème fraîche liquide entière

✅ 120 g de chèvre frais

✅ 30 g de parmesan ou comté râpé

✅ Sel fin, poivre noir, 1 c. à soupe de chapelure (optionnelle)

Pourquoi ces bouchées de courgettes font disparaître la planche de charcuterie

Ces bouchées de courgettes dorées offrent tout ce qu’on aime à l’apéro : plus légères qu’un plateau de charcuterie, mais bien gourmandes. Courgette fondante, chèvre crémeux, fine croûte de parmesan croustillant : on les picore avec les doigts, et le plat se vide en quelques minutes.

La méthode express pour des bouchées apéro courgettes bien dorées

La clé de ces bouchées apéro courgettes : une courgette bien “séchée” avant d’entrer dans la pâte. On la fait suer à la poêle, on l’égoutte au chinois, puis on l’enrobe d’un mélange œufs, crème et chèvre très moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper la courgette. La faire revenir 10 min à feu doux avec l’huile et l’ail. Hors du feu, ajouter ciboulette, saler, poivrer, puis égoutter soigneusement au chinois. Technique : Fouetter œufs et farine avec sel, poivre. Verser la crème pour obtenir un mélange lisse, puis émietter le chèvre et incorporer les courgettes bien égouttées. Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C. Beurrer un moule à mini-muffins, éventuellement saupoudrer un peu de chapelure, remplir aux trois quarts et couvrir de parmesan ou comté râpé. Finition : Enfourner 18 à 20 minutes, jusqu’à ce que les bouchées soient gonflées et dorées. Laisser tiédir 5 minutes avant de démouler, puis servir tièdes ou à température ambiante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~30 min 🔍 Le secret de l’expert En pré-cuisant la courgette, on en chasse l’eau qui bloquerait la coloration. Sucres et protéines se concentrent alors en surface : la réaction de Maillard peut créer cette croûte dorée pleine de goût. ✨ Le twist gourmand : Pour un parfum ensoleillé, ajouter 1 c. à soupe de pesto dans l’appareil ou, après cuisson, une micro-noisette de pesto ou de tapenade sur chaque bouchée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais mettre la courgette râpée crue directement dans la pâte. Elle relâcherait son eau : bouchées spongieuses, pâles, qui s’affaissent à la sortie du four.

Variantes et dressage de vos bouchées courgettes chèvre

Ces bouchées courgettes chèvre se servent tièdes sur une grande planche, entourées de tomates cerises, olives, crudités et, pour les amateurs, quelques tranches de jambon cru.

On peut les préparer quelques heures à l’avance et les réchauffer 5 minutes à 150 °C. Variante rapide : ajouter basilic, pignons ou dés de chorizo doux dans la pâte avant cuisson.