Goûter des enfants : j'ai banni les biscuits industriels, ces 6 recettes sans sucre ajouté les ont bluffés
À force de remplir mon caddie de biscuits, j’ai basculé vers un goûter sans sucre ajouté pour les enfants, prêt en quelques minutes à la maison. Six recettes simples ont changé nos retours d’école, au point de faire oublier les paquets du rayon goûter.
Le parfum de banane chaude et de pain grillé a peu à peu remplacé l’odeur des paquets tout juste ouverts. Au retour de l’école, les enfants posent leurs cartables, et au lieu de déchirer un emballage, on entend la poêle crépiter, le grille-pain s’enclencher. Les textures changent aussi : pancakes dodus, tartines croquantes, petites bouchées fondantes qui sortent du four. Sans sucre ajouté, mais avec ce côté gourmand qui fait oublier, très vite, les biscuits industriels.
La clé se cache dans quelques ingrédients bruts : bananes bien tachetées, pommes de saison râpées, flocons d’avoine, purées d’oléagineux, yaourt ou fromage blanc. Ensemble, ils permettent un goûter sans sucre ajouté pour enfants, prêt en quelques minutes et vraiment rassasiant. On garde les paquets du commerce pour les urgences, et on installe une nouvelle routine maison, simple à tenir même les soirs pressés ; tout commence par une petite liste d’essentiels.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Bananes bien mûres : 5 pièces (100 à 120 g)
- ✅ Pommes de saison : 1 à 3 fruits d’environ 120 g
- ✅ Flocons d’avoine + farine de blé : 150 g au total
- ✅ Purée d’amande ou de cacahuète, yaourt et fromage blanc nature
Pourquoi on peut ranger les paquets de gâteaux au placard
Entre le sucre ajouté, les listes d’ingrédients à rallonge et les prix qui grimpent, les biscuits du rayon goûter perdent vite leur charme. Avec une banane bien mûre et quelques pommes râpées, on obtient pourtant le même pouvoir sucrant, sans rien ajouter dans le bol.
Les six recettes tournent autour de cette idée : sucrer avec le fruit, caler avec les flocons d’avoine, les œufs et les produits laitiers, apporter du fondant grâce aux purées d’oléagineux. Résultat : un goûter maison qui rassasie vraiment, sans pic de sucre.
La base magique du goûter sans sucre ajouté : bananes, pommes et flocons d’avoine
On part d’une banane écrasée pour trois recettes rapides : pancakes minute (1 banane, 1 œuf, 20 g de farine, cuits 2 minutes par face), tartine banane-purée d’amande sur pain complet grillé, et bâtonnets glacés (banane nappée de purée de cacahuète, roulée dans la coco, 2 heures au congélateur). Côté four, les biscuits banane-avoine (1 banane, 60 g de flocons, cannelle, 15 minutes à 180 °C) et les petits moelleux pomme-yaourt (pomme râpée, œuf, yaourt, farine, levure, 20 minutes à 180 °C) se préparent en une seule jatte. On termine par une crème banane-chocolat, mixée avec fromage blanc, cacao non sucré et vanille, puis reposée 30 minutes au frais.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Écraser les bananes bien mûres, râper la pomme, griller le pain, sortir yaourt, fromage blanc et purées d’oléagineux.
- Technique : Mélanger banane, œuf et farine pour les pancakes ; banane et flocons pour les biscuits ; pomme, œuf, yaourt, farine et levure pour les moelleux.
- Cuisson : Cuire les pancakes 2 minutes par face ; enfourner biscuits 15 minutes et moelleux 20 minutes à 180 °C ; congeler les bâtonnets au moins 2 heures ; laisser la crème reposer 30 minutes au frais.
- Finition : Servir pancakes et moelleux tièdes, bâtonnets encore glacés, crème bien froide ; garder biscuits et moelleux 2 jours dans une boîte hermétique.
Organiser les goûters : conservation, service et variantes futées
Les biscuits banane-avoine et les moelleux pomme-yaourt se préparent en petite fournée et se gardent deux jours dans une boîte hermétique. Les bâtonnets de banane glacés patientent sans problème une semaine au congélateur, prêts à sortir 2 ou 3 minutes avant le goûter. La crème banane-chocolat se fait la veille ou le matin, pendant que les pancakes et les tartines restent les recettes minute du retour d’école.
Pour éviter la routine, on joue sur les accords : pomme-cannelle, banane-cacao-coco, poire-amande, topping de yaourt nature, noisettes concassées ou copeaux de coco. Avec ces six recettes en rotation, le goûter sans sucre ajouté devient un réflexe aussi simple qu’ouvrir un paquet… en bien plus réjouissant.
En bref
- 🍪 Parents pressés remplacent les biscuits industriels en misant sur un goûter sans sucre ajouté à base de banane bien mûre, pomme râpée et avoine.
- 🥞 Six recettes de goûter maison sans sucre ajouté, rapides à préparer, misent sur des textures moelleuses, glacées ou fondantes pour rester ultra gourmandes.
- 📅 Astuces de chef, organisation de la semaine goûter et gestes interdits transforment ces recettes en routine familiale, tout en gardant un soupçon de surprise.
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