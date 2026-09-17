Ce poulet crémeux au parmesan prêt en 20 min sauve vos soirs de flemme de septembre et bat la livraison

Soirs de semaine, faim au plafond et zéro énergie : ce poulet crémeux au parmesan, tomates séchées et épinards arrive en 20 minutes top chrono. Reste un détail crucial à respecter pour que la sauce ressorte vraiment veloutée.

Odeur de poulet qui grésille, notes d’ail et de parmesan qui montent de la poêle, crème qui se teinte d’orange avec les tomates séchées… Pendant que la sauce réduit, on entend à peine le bruit de l’appli de livraison qui rame. Dans la cuisine, en vingt minutes, un poulet crémeux au parmesan prend forme, directement dans la poêle.

Ce plat de septembre coche toutes les cases des soirs de flemme : une seule poêle, zéro manœuvre compliquée, des ingrédients qui se trouvent au supermarché du coin et un résultat digne d’un restaurant. Tomates séchées, pousses d’épinards et basilic frais font le travail pendant qu’on met la table. Reste à savoir comment s’organiser pour que ce poulet au parmesan crémeux, tomates séchées et épinards arrive sur la table plus vite qu’un livreur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 filets de poulet (300 à 350 g)

✅ 150 g de tomates séchées à l’huile

✅ 20 cl de crème liquide entière + 15 cl de bouillon de volaille

✅ 100 g de parmesan finement râpé + 2 poignées de pousses d’épinards

Pourquoi cette poêle de poulet crémeux bat n’importe quelle livraison

Un dîner en une seule poêle, c’est moins de vaisselle et surtout moins de charge mentale. On coupe le poulet, on le fait dorer dans l’huile parfumée des tomates séchées ; la réaction de Maillard accroche des sucs au fond de la poêle, futurs trésors de la sauce. L’oignon fond dedans, les tomates séchées se réveillent, et tout le goût se concentre.

Crème, bouillon, parmesan et pousses d’épinards terminent le travail en créant une sauce veloutée qui enrobe chaque morceau. Pour quelques euros, on a un vrai poulet crème parmesan épinards, sans frais de livraison ni attente interminable sur le canapé.

La méthode express pas à pas

La clé, c’est l’ordre. On commence par saisir le poulet sur feu moyen-vif, sans surcharger la poêle, pour qu’il colore sans bouillir. On enchaîne avec l’oignon et les tomates, puis on déglace au vin blanc avant d’ajouter le bouillon ; les sucs se dissolvent, la base de sauce est prête.

Ensuite seulement, on verse la crème et on laisse mijoter à feu doux avec les épinards. En fin de cuisson, le parmesan rejoint la poêle ; la sauce s’épaissit par réduction, devient nappante sans jamais granuler. On goûte, on ajuste le sel à la toute fin, car parmesan et tomates séchées sont déjà bien salés.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le poulet en morceaux, chauffer 1 c. à soupe d’huile des tomates séchées et saisir 4 à 6 minutes jusqu’à belle coloration. Technique : Ajouter l’oignon émincé et les tomates en lanières, faire revenir 3 à 4 minutes, puis déglacer avec 5 cl de vin blanc et 15 cl de bouillon. Cuisson : Verser 20 cl de crème, ajouter les pousses d’épinards, couvrir et laisser mijoter 10 minutes à feu doux jusqu’à poulet cuit et épinards fondants. Finition : Incorporer 100 g de parmesan râpé, poivrer, saler si besoin, laisser réduire sans couvercle 5 minutes pour une sauce crémeuse et nappante, ajouter le basilic.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 à 25 min 🔍 Le secret de l’expert On dore d’abord le poulet pour booster les arômes grâce à la réaction de Maillard, puis on déglace au vin blanc et au bouillon pour récupérer tous les sucs. Crème et parmesan sont ajoutés sur feu doux ; la graisse et l’eau s’émulsifient, la sauce reste lisse, enrobe la viande et les pousses d’épinards cuisent directement dedans sans la diluer. ✨ Le twist gourmand : Griller à sec une petite poignée de pignons 2 à 3 minutes, les ajouter avec un zeste fin de citron au moment de servir ; croquant, parfum torréfié et fraîcheur acide réveillent la sauce au parmesan. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser la crème sur un poulet à peine doré puis laisser bouillir fort avec le parmesan ; la viande reste fade, la sauce peut trancher et on perd tout le goût grillé. Règle d’or : dorer fort, finir doux.

Avec quoi servir et comment conserver ce poulet au parmesan crémeux

Ce poulet crémeux one pot aime tout ce qui attrape bien la sauce : tagliatelles, riz, gnocchis poêlés, purée maison ou pommes de terre grenaille rôties. Une salade verte bien croquante ou quelques haricots verts vapeur apportent le contraste frais qui manque souvent aux soirs de semaine. Un verre de blanc sec ou de rouge léger complète parfaitement l’assiette.

On sert dès que la sauce nappe la cuillère, sans trop laisser réduire. Les restes se gardent 2 jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique. Pour réchauffer, on remet à feu doux avec un trait de crème ou de bouillon chaud, en remuant doucement pour retrouver la texture veloutée du premier soir de flemme.