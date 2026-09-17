Cette tourte aux prunes façon Blanche-Neige fait l’unanimité si vous évitez cette erreur qui détrempe la pâte

Sur la table, cette tourte aux prunes façon Blanche-Neige fait l’unanimité à l’heure du goûter. Entre croûte dorée et fruits fondants, un détail change tout.

Quand les prunes mijotent doucement, la cuisine sent la confiture chaude. La vapeur qui s’échappe de la tourte fait briller la croûte ; la garniture bouillonne à peine. On pense aussitôt à une fenêtre entrouverte, à une table en bois, à un goûter qui n’en finit pas.

Cette tourte aux prunes façon Blanche‑Neige a ce pouvoir-là : elle ramène les souvenirs d’enfance à chaque fournée. À la maison, c’est le dessert qui bat tous les records ; on en sert toujours une deuxième part. Et si la magie opère, c’est parce que la pâte reste croustillante, même avec des prunes juteuses.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte : 400 g de farine, 250 g de purée de noisette, 150 ml d’eau, sel

✅ Pour la crème : 65 g de poudre d’amande, 65 g de purée de noisette, 75 ml de lait

✅ Pour la garniture : 500 à 600 g de prunes foncées en morceaux

✅ Finition : 1 jaune d’œuf ou 2 c. à soupe de lait pour dorure, chutes pour “Grincheux”

Le dessert qui réveille les souvenirs : ma tourte aux prunes façon Blanche-Neige

Cette tourte est une vraie tourte double croûte, généreuse et rassurante. Deux disques de pâte à la noisette encadrent une garniture très fruitée : une compotée de prunes foncées, juste acidulée comme les goûters de fin d’été. La noisette remplace le beurre et apporte ce goût torréfié qui fait penser aux desserts de grand‑mère.

Le secret d’une pâte qui ne ramollit jamais avec les prunes

Le secret tient à la gestion de l’humidité. On cuit d’abord les prunes en compotée très épaisse, sans aucun jus au fond de la casserole. Puis on étale une fine crème d’amande sur le fond précuit ; elle absorbe le reste de jus et parfume la tourte. Enfin, la précuisson à 180 °C forme une croûte protectrice. Résultat : dessous doré, aucune pâte molle.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les prunes en morceaux à feu doux en compotée épaisse, sans jus, puis laisser tiédir. Technique : Mélanger farine, sel et purée de noisette, ajouter l’eau, diviser en deux pâtons, foncer et piquer le moule. Cuisson : Précuire le fond 10 min à 180 °C, préparer la crème d’amande et l’étaler sur le fond. Finition : Ajouter la compotée froide, couvrir du second disque, souder, ouvrir une cheminée, dorer et cuire 30 à 45 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Anti-détrempe Maîtrisée 🔍 Le secret de l’expert En cuisant les prunes longtemps, on concentre leurs sucres et on évacue l’eau. La crème d’amande joue ensuite le rôle de tampon : la poudre d’amande boit le jus, la purée de noisette isole la pâte. Avec la précuisson, le fond reste ferme sous la garniture. ✨ Le twist gourmand : Saupoudrer le fond précuit d’une c. à soupe de poudre d’amande et ajouter une pincée de cannelle. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser des prunes presque crues, ou une compotée liquide, sur un fond non précuit ; la pâte boira tout.

Comment servir, conserver et réinventer cette tourte aux prunes façon Blanche-Neige

On sert cette tourte tiède, quand la garniture est encore fondante, avec un yaourt frais ou une boule de glace à la vanille. Elle se garde deux jours au réfrigérateur, filmée. Avec les chutes de pâte, on écrit “Grincheux” ou un prénom pour en faire un dessert de famille.