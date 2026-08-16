Ces nuggets de courgettes à la mozzarella disparaissent en minutes… si vous évitez ce geste qui ruine tout

Chaque semaine, à la maison, ces nuggets de courgettes farcis à la mozzarella font l’unanimité et disparaissent en quelques minutes à table. Quel est le geste qui change tout pour les rendre bien croustillants, avec un cœur filant que même les enfants réclament ?

Nuggets de courgettes farcis à la mozzarella : je les fais chaque semaine et ils disparaissent en quelques minutes

Croûte dorée, petit crac sous la dent, parfum d’huile chaude… On pense à des nuggets, pourtant ici, c’est la courgette qui se cache au cœur de la bouchée.

Ces nuggets de courgettes farcis à la mozzarella, on les prépare presque chaque semaine ; deux courgettes qui traînent, un peu de fromage, et tout disparaît en quelques minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes (400–500 g), râpées et légèrement salées

✅ 9 billes ou 9 cubes de mozzarella (environ 125 g), de préférence mozzarella di bufala AOP

✅ 1 œuf + 70 g de chapelure fine

✅ 40 g de parmesan râpé + 1 petite gousse d’ail, herbes fraîches, huile d’olive, sel, poivre

Pourquoi ces nuggets de courgettes farcis à la mozzarella font l’unanimité

Ici, la courgette est râpée, assaisonnée puis serrée autour d’un cube de mozzarella riche, si possible di bufala AOP ; on obtient une boulette qui a tout d’un snack maison, avec un cœur vraiment filant.

La méthode inratable pour des nuggets de courgettes croustillants et au cœur filant

Tout repose sur deux gestes : faire dégorger les courgettes râpées 10 minutes avec un peu de sel, puis les presser très fort dans un torchon. Cette pulpe ferme entoure bien le fromage et dore sans détremper, au four, à la poêle ou en Air fryer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes dans un saladier, saler légèrement, laisser dégorger 10 minutes, puis presser très fort dans un torchon pour obtenir une pulpe compacte. Technique : Mélanger la pulpe avec l’œuf, 50 g de chapelure, 30 g de parmesan, l’ail haché, les herbes et le cumin ; rajouter un peu de chapelure si la masse colle. Cuisson : Former 9 portions, aplatir dans la paume huilée, enfermer un cube de mozzarella au centre, puis rouler chaque boulette dans chapelure et parmesan. Finition : Cuire 8 à 10 minutes à la poêle dans un fond d’huile, ou 20 minutes au four à 190 °C, ou 12 à 15 minutes à 180 °C en Air fryer, jusqu’à belle coloration.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total 40 min env. 🔍 Le secret de l’expert Essorées à fond, les courgettes laissent chapelure et parmesan structurer la boulette ; l’œuf soude le tout à la cuisson et la mozzarella reste au centre, fondante et filante. ✨ Le twist gourmand : Enrober chaque cube de mozzarella dans un peu de pesto vert ou rouge avant de le glisser au centre, ou ajouter une cuillère de riz cuit. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Bâcler l’essorage des courgettes ou laisser un morceau de mozzarella dépasser ; la boulette se fissure, le fromage s’échappe et la panure se détrempe.

Comment servir, conserver et réinventer ces nuggets de courgettes

On sert ces nuggets brûlants, avec une sauce express yaourt grec, mayonnaise, ciboulette et citron, ou une salade verte. S’il en reste, on les réchauffe quelques minutes à 180 °C au four ou en Air fryer, et on varie avec menthe, zestes de citron ou piment d’Espelette.