Ne jetez plus votre riz de la veille : cette recette grecque anti-gaspi en fait des bouchées addictives

En Grèce, un simple reste de riz devient des feuilles de vigne farcies au riz, servies en mezze citronné. De la préparation au roulage, cette astuce anti-gaspi se réussit à tous les coups avec quelques gestes clés.

L’odeur arrive avant le plat : citron fraîchement pressé, huile d’olive chaude, herbes qui embaument. Sur le plan de travail, des petites feuilles vertes attendent d’être roulées comme des cigares. À côté, un bol de riz cuit de la veille refroidi, un peu oublié… mais certainement pas perdu.

En Grèce, ce bol devient la base de bouchées qui résument toute une façon de cuisiner : simple, futée, généreuse. On enferme le riz dans des feuilles de vigne farcies au riz, on laisse mijoter au citron, et la magie opère. Et si, ce soir, on traitait nous aussi le riz de la veille à la grecque ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de riz cuit de la veille, bien froid

✅ 30 feuilles de vigne en saumure, rincées et égouttées

✅ 2 petits oignons, 1 gousse d’ail, aneth, menthe, persil

✅ Huile d’olive, jus de citron, sel, poivre, yaourt grec

Le réflexe grec anti-gaspi : pourquoi le riz de la veille est idéal pour les dolmas

Dans les foyers grecs, jeter du riz cuit serait presque un sacrilège. Refroidi, il devient la base rêvée pour les dolmas grecs : les grains se raffermissent, l’amidon “rétrogradé” colle moins et absorbe mieux l’huile d’olive, le jus de citron et les herbes. On obtient une farce parfumée qui se tient, sans effet bouillie.

Enveloppé dans les feuilles de vigne, ce riz ressuscité donne les fameux dolmadakia, ces petits rouleaux servis en mezze grec. Une leçon d’anti-gaspi qui transforme un reste très banal en bouchées citronnées à servir à l’apéro ou en entrée.

Recette pas à pas : feuilles de vigne farcies au riz de la veille

Pour environ 30 dolmadakia, on réunit 300 g de riz cuit, 30 feuilles de vigne en saumure, 2 petits oignons, 1 gousse d’ail, aneth, menthe et persil, environ 7 cl d’huile d’olive, 8 cl de jus de citron, 50 cl d’eau, sel et poivre. À table, on prévoit yaourt grec, zeste de citron et un filet d’huile.

On commence par dessaler et attendrir les feuilles de vigne. Pendant qu’elles refroidissent, on “réveille” le riz avec l’oignon fondu, l’ail, les herbes, l’huile et le citron. Si le riz est très sec, une cuillère d’eau ou un peu de courgette râpée suffisent. Il reste à rouler serré, lester d’une assiette et cuire doucement ; le pas-à-pas ci-dessous guide chaque geste.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les feuilles de vigne, les blanchir 2 à 3 minutes, égoutter puis les étaler sur un torchon propre. Technique : Égrainer le riz froid, le mélanger à l’oignon fondu, à l’ail, aux herbes, à l’huile, au citron, sel, poivre et garnitures choisies. Cuisson : Rouler de petits cigares, les serrer dans une casserole tapissée de feuilles, couvrir de liquide citron-huile-eau, lester avec une assiette, cuire à feu doux 35 à 45 minutes. Finition : Laisser reposer dans le jus, sortir délicatement les dolmas, servir tièdes ou froids avec yaourt grec citronné et herbes fraîches.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté facile + 🔍 Le secret de l’expert Le riz de la veille a un amidon stabilisé : les grains restent fermes, boivent l’huile d’olive et le citron sans se déliter. La cuisson douce, sous une assiette qui maintient les dolmas immergés, garantit des rouleaux réguliers, fondants et bien parfumés jusqu’au cœur. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une poignée de pignons légèrement torréfiés et quelques raisins secs dans la farce, puis servir les dolmas bien froids, nappés de yaourt grec citronné et d’un filet d’huile d’olive fruitée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser un riz encore tiède ou détremper trop les feuilles : la farce fuit, les feuilles se déchirent et éclatent à gros bouillons. On travaille toujours avec un riz bien froid, des feuilles souples mais fermes, et une cuisson à frémissement, jamais en ébullition.

Conservation, batch cooking et anti-gaspi jusqu’au bout

On prépare ces feuilles de vigne farcies au riz la veille sans souci : une fois cuits, les dolmas se gardent 3 à 4 jours au réfrigérateur, dans leur jus, bien couverts. On laisse revenir à température ambiante avant de servir pour profiter pleinement des arômes d’herbes et de citron.

Les derniers rouleaux peuvent finir en salade : on coupe les dolmas en tronçons, on ajoute tomates, concombre, herbes fraîches, un peu de yaourt grec et le jus de cuisson. Et le riz, lui, aura connu une seconde vie plus que gourmande.