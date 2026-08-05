Tomates séchées : arrêtez d’acheter des bocaux, cette méthode au four à moins de 3 € change tout

En été, avec quelques tomates charnues et un four à 150 °C, ces tomates séchées au four maison font vite oublier les bocaux du commerce. Budget mini, parfum maximal, mais un détail de cuisson change tout.

J’achetais mes tomates séchées en bocal chaque semaine : depuis que je les fais au four moi-même, je ne remets plus un centime dedans

Odeur d’huile d’olive chaude, sucre de la tomate qui caramélise doucement, bords à peine fripés… Quand une plaque sort du four, on comprend vite que les tomates séchées au bocal n’ont jamais eu cette intensité. En bouche, c’est concentré, moelleux, presque confit, avec ce petit goût de soleil qu’on attend tout l’été.

Pendant des années, on a payé cher des bocaux aux tomates molles, trop salées, noyées dans une huile banale et une liste d’ingrédients inutile. En été, avec des tomates charnues type Roma autour de 2 € le kilo, l’idée s’impose : et si le four remplaçait le rayon épicerie ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de tomates bien mûres, de préférence tomates charnues type Roma

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive + un peu pour le bocal

✅ 1 à 2 c. à café d’origan séché

✅ 1 à 2 pincées de fleur de sel

Pourquoi les bocaux du commerce ne font plus le poids

En magasin, on paye surtout le verre et le marketing ; à la maison, quelques tomates, un peu d’huile et d’herbes remplissent un bocal pour le prix d’un pot. Surtout, on gagne un goût franc, peu salé et sans additifs.

La méthode inratable des tomates séchées au four (base 800 g)

On lave et on tranche les tomates en rondelles régulières, ni trop fines ni trop épaisses. On les aligne serrées sur une plaque couverte de papier cuisson, côté chair vers le haut. Filet d’huile, origan, fleur de sel, four préchauffé à 150 °C pour 1 h 30 : ces tomates séchées au four maison tiendront plusieurs jours au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher, retirer le pédoncule, couper en rondelles régulières et préparer une plaque recouverte de papier cuisson. Technique : Les disposer serrées, côté chair vers le haut, arroser d’huile d’olive, puis saupoudrer d’origan et de fleur de sel. Cuisson : Enfourner à 150 °C pour 1 h 30, jusqu’à ce que les bords soient légèrement fripés et la chair encore souple. Finition : Laisser 5 minutes dans le four éteint, porte entrouverte, puis refroidir complètement avant de les mettre dans un bocal stérilisé et sous huile.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Mini 🔍 Le secret de l’expert La cuisson douce à 150 °C fait s’évaporer l’eau lentement, concentre les sucres sans brûler et garde la texture moelleuse. Le repos four éteint et l’immersion complète dans l’huile terminent le séchage tout en protégeant les arômes. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des gousses d’ail en chemise, un duo origan–thym pizzaïolo, ou réduire la cuisson pour une version confite à écraser dans du fromage frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier l’hygiène : bocal mal séché, tomates encore tièdes ou morceaux qui dépassent de l’huile donnent des rondelles dures, oxydées, voire des moisissures.

Du four au bocal : stériliser, couvrir d’huile et conserver sans stress

On remplit, on couvre d’huile, direction frigo.