Apéro : arrêtez les pizzas du commerce, ces bouchées italiennes frites à la mozzarella changent tout

Fini les parts de pizza molles à l’apéro : ces mini calzones frites transforment un simple apéro italien maison en bouchées de pizzeria. Pâte dorée qui craque, tomate vive et mozzarella qui file promettent un contraste irrésistible.

L’odeur arrive avant le plat : parfum de tomate bien réduite, pointe d’ail, origan chaud, et ce bruit sec de pâte qui craque. Sur la table, on oublie vite la part triste sortie d’un carton ; ici, la mozzarella s’étire en fils sérieux, pas en caoutchouc tiède.

Le secret tient dans ces mini calzones frites, petits chaussons de pâte levée qui emprisonnent sauce nerveuse et fromage brûlant. Un vrai apéro italien qui fait oublier les pizzas du commerce : pâte dorée, cœur juteux, bouchées qui disparaissent en cinq minutes. Reste à maîtriser les bons gestes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte levée : 500 g de farine, 7 g de levure sèche, 300 ml d’eau tiède, 10 g de sel, 15 g de sucre, 30 ml d’huile d’olive

✅ Pour la sauce : 250 g de passata, 30 g de concentré, 1 gousse d’ail, 1 c. à café d’origan, piment, 1 c. à café de sucre, 20 ml d’huile d’olive

✅ Pour le fromage : 250 g de mozzarella spéciale cuisson bien égouttée, 30 g de parmesan râpé, poivre noir

✅ Pour la friture et le dressage : 1,5 l d’huile de tournesol ou arachide, un peu de farine, 1 œuf, 80 g de roquette, 1 citron

Pourquoi cet apéro italien fait oublier les pizzas du commerce

Face aux parts molles et fades, ces mini calzones misent sur le contraste. Une pâte levée souple, étalée à 3 mm, gonfle légèrement à la friture et devient coque fine, dorée, qui claque sous la dent sans être grasse.

À l’intérieur, la tomate ne détrempe rien : passata et concentré réduits donnent une sauce nappante et vive. La mozzarella, bien égouttée puis enfermée au centre, file généreusement sans relâcher d’eau. En une tournée, on sert 20 à 24 bouchées qui ont tout d’une pizzeria, mais en version apéro maison.

Pas à pas : pâte dorée qui craque, mozzarella qui file

Tout se joue sur trois points techniques : une pâte bien hydratée (environ 60 %) et correctement poussée, une garniture froide et peu aqueuse, puis une friture tenue entre 170 et 175 °C. Avec ces réglages, aucun risque de pâte détrempée ni de fromage qui s’échappe.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Activer la levure dans l’eau tiède sucrée, pétrir 8 à 10 minutes, laisser pousser 1 h à 1 h 30 ; cuire la sauce tomate 8 à 10 minutes pour la rendre bien épaisse, puis la laisser refroidir. Technique : Dégazer la pâte, l’étaler à 3 mm, détailler des disques de 8 à 10 cm, déposer un peu de sauce froide, quelques dés de mozzarella égouttée et une pincée de parmesan, puis humidifier et souder soigneusement les bords à la fourchette. Cuisson : Chauffer 1,5 l d’huile à 170-175 °C (un petit morceau de pâte doit dorer en 30 à 40 secondes), plonger 3 à 5 mini calzones et frire 2 à 3 minutes en les retournant jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Finition : Égoutter sur grille ou papier, saler légèrement, laisser reposer 2 minutes pour stabiliser le fromage, puis servir avec de la roquette assaisonnée au citron.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30-35 min + pousse 🔍 Le secret de l’expert Une pâte bien hydratée qui a le temps de fermenter (même une nuit au frais) reste légère et absorbe peu d’huile. Garniture froide, sauce réduite et mozzarella égouttée limitent l’eau, tandis qu’une friture à 170-175 °C saisit instantanément la surface et garde le cœur fondant. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une partie de la mozzarella par de la scamorza fumée et zester un peu de citron avec du basilic frais à la sortie de friture pour un parfum de feu de bois. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Trop garnir des calzones tièdes et les plonger dans une huile pas assez chaude : les bords s’ouvrent, la mozzarella fuit et la pâte se gorge de gras.

Variantes qui font voyager : de la margherita à la version piccante

La base évoque une margherita : tomate, mozzarella, origan. On peut cors­er avec un peu plus de parmesan, quelques olives noires hachées, ou glisser des légumes grillés bien égouttés. Pour une version plus nerveuse, une touche de nduja ou quelques rondelles de chorizo fonctionnent très bien.

Au moment de servir, on empile les mini calzones dans une corbeille avec la roquette citronnée, et on propose un bol de sauce tomate froide ou une petite crème de parmesan. D’ailleurs, pour ceux qui fuient la friture, on reprend la même garniture sur une pâte à pizza roulée en torsades et cuite au four à 240-250 °C pendant une douzaine de minutes.