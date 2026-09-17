On dirait une crêpe, mais c’est salé et brûlant : cette spécialité niçoise va ruiner vos feuilletés d’apéro

À l’heure de l’apéro, une socca niçoise fine comme une crêpe brûlante remplace mes feuilletés surgelés sur la table familiale. Entre four au maximum et pâte ultra fluide, un détail change tout dans cette galette de pois chiches.

Sur la table, elle ressemble à une grande crêpe dorée. Mais l’odeur d’huile d’olive chaude, le bruit de la pâte qui cloque et la chaleur qui monte de la plaque annoncent une tout autre histoire salée. Bords grillés, centre souple, fumée qui arrive au nez : impossible de résister.

À l’apéro, on oublie vite les feuilletés surgelés quand cette “crêpe” salée arrive, brûlante, au milieu des verres. Quatre ingrédients, dix minutes de geste, et pourtant une question reste : comment réussir dans un simple four cette galette niçoise fine, croustillante et fondante à la fois ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de farine de pois chiches

✅ 45 cl d’eau froide

✅ 4 cl d’huile d’olive fruitée + 1 à 2 c. à s. pour la plaque

✅ 3 g de sel fin + poivre noir fraîchement moulu

Pourquoi on a rangé les feuilletés surgelés : la socca, notre “crêpe” salée de l’apéro

La socca niçoise, grande galette de farine de pois chiches, ressemble à une crêpe mais se sert brûlante, très salée et bien poivrée. On la coupe en morceaux irréguliers, on la picore avec les doigts et chaque bouchée mêle croûte fine, bords croustillants et cœur presque crémeux. À côté, les feuilletés surgelés paraissent lourds : quatre ingrédients et une huile d’olive suffisent.

Four à 250 °C et plaque brûlante : la technique pour des bords croustillants

La pâte doit être presque aussi fluide que de l’eau : on fouette farine de pois chiches, eau, sel et huile jusqu’à texture lisse, sans grumeaux, puis on laisse reposer au moins une heure. Pendant ce temps, le four chauffe au maximum, à 250 °C, avec la plaque métallique dedans ; elle doit être brûlante pour saisir une couche de pâte de 2 à 3 mm.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter farine de pois chiches, sel, eau puis huile jusqu’à pâte très fluide. Technique : Laisser reposer 1 à 2 h ; préchauffer le four à 250 °C avec la plaque. Cuisson : Huiler la plaque brûlante, verser la pâte en couche de 2 à 3 mm, cuire puis griller. Finition : Poivrer généreusement, couper en morceaux irréguliers et servir aussitôt, encore brûlant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 10 min 🔍 Le secret de l’expert Plaque brûlante et pâte ultra fluide créent une fine croûte dorée et un cœur moelleux, signature de la vraie socca. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, on frotte vite une gousse d’ail et on ajoute un filet d’huile crue. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Plaque tiède ou couche trop épaisse : la socca devient molle et fade, sans contraste croustillant.

S’organiser pour l’apéro : tout préparer, mais servir la socca “en direct”

On peut préparer la pâte de socca niçoise à l’avance ; il suffit de lui redonner un coup de fouet avant de la verser sur la plaque brûlante. On sert ensuite directement sur la plaque ou une grande planche, en morceaux irréguliers, avec quelques olives, des crudités ou une salade de tomates ; la galette ne doit pas attendre, sinon le croustillant disparaît.