Apéro : abandonnez vos verrines saumon-avocat, cette version poivron, chorizo, chèvre prête en 5 min bluffe vos invités

Exit les verrines saumon-avocat : cette verrine poivron, chorizo et mousse de chèvre promet un apéro façon bistrot en quelques gestes. Reste à connaître l’astuce qui permet de la monter en 5 minutes chrono sans la rater.

L’odeur du poivron qui fond à la poêle, le fumé du chorizo, la fraîcheur crémeuse du chèvre… On est loin de la verrine saumon-avocat servie par habitude. Dans le verre, une crème orange relevée, coiffée d’une mousse blanche et d’une chips ultra croustillante : l’apéro change de registre.

Et pourtant, ce résultat façon petit bistrot reste très simple à obtenir. On prépare la base à l’avance, puis on monte cette verrine poivron, chorizo et mousse de chèvre en 5 minutes chrono, montre en main, juste avant que les invités sonnent.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 poivrons rouges moyens

✅ 50 g de chorizo sec + 5 à 6 grandes tranches

✅ 10 cl de crème liquide entière

✅ 150 à 180 g de chèvre frais, sel, poivre, herbes

Les ingrédients pour des verrines poivron, chorizo et chèvre bluffantes

Dans cette verrine apéritif rapide, chaque produit joue sa partition. Le poivron rouge, coupé très fin, apporte le moelleux et une douceur presque fruitée. Le chorizo sec parfume l’ensemble : son gras fond lentement et s’émulsionne ensuite avec la crème liquide pour donner une base veloutée. Le chèvre frais, lui, arrive au dernier moment, bien froid, légèrement acidulé ; poché à la poche à douille, il se transforme en véritable mousse de fromager.

La crème de poivron au chorizo : la base à préparer en avance

Pour une verrine poivron chorizo chèvre prête à monter en 5 minutes, on joue l’anticipation. On fait revenir doucement la brunoise de poivron avec les petits dés de chorizo dans une poêle, sans la brusquer. En une vingtaine de minutes à feu doux, le poivron devient fondant, le chorizo colore légèrement et parfume tout. Il suffit alors de mixer avec la crème liquide pour obtenir une crème orange bien lisse, que l’on laisse complètement refroidir au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper poivrons et 50 g de chorizo en brunoise, faire revenir 20 minutes à feu doux. Technique : Mixer la poêlée chaude avec 10 cl de crème liquide, jusqu’à texture lisse, puis laisser refroidir. Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C gril, cuire 5 à 6 tranches de chorizo 8 à 10 minutes. Finition : Répartir la crème froide en verrines, pocher le chèvre en rosace, ajouter une chips de chorizo et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de montage 5 min 🔍 Le secret de l’expert Cuire longtemps à feu doux fait fondre le gras du chorizo dans le poivron. Mixé avec la crème, il donne une base ultra lisse et parfumée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un filet de miel ou un zeste de citron dans la mousse de chèvre pour arrondir le piquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas pocher le chèvre sur une base tiède, ni planter les chips à l’avance : elles se ramollissent aussitôt.

Variantes, dressage et conservation de vos verrines poivron, chorizo, chèvre

Les verrines montées se gardent 24 heures au frais, sans les chips. On ajoute celles-ci au dernier moment. Chorizo doux ou fort, poivrons rouges ou mélangés avec du jaune, herbes fraîches ou gressins en accompagnement : on module selon son public.