Je fais ce gratin de courgettes au jambon chaque dimanche : ce geste anti-eau fait oublier le gratin classique

Chaque dimanche soir, ce gratin de courgettes au jambon sans béchamel remplace le plat classique sur la table familiale. Gestes anti-eau, texture fondante, croûte dorée : une routine qui change tout sans alourdir.

Le dimanche soir, la maison se remplit d’une odeur de courgettes rôties et de fromage qui chante dans le four. Au moment de sortir le plat, la croûte est bien dorée, le cœur reste moelleux, chaque cuillerée filante fait taire la table.

Avant, la famille réclamait le gratin “classique”, nappé de béchamel et plus lourd à digérer. Depuis la rentrée, ce gratin de courgettes au jambon sans béchamel s’est imposé le dimanche : plus léger et plus rapide, sans rien perdre en gourmandise. Son secret tient en quelques gestes anti-eau et en un appareil œufs-fromage qui remplace la sauce.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de courgettes petites et fermes

✅ 200 g de jambon blanc et 1 oignon moyen

✅ 3 œufs, 150 g de fromage râpé, pincée de muscade

✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive, sel et poivre

Je le fais chaque dimanche : le gratin de courgettes au jambon qui fait oublier la béchamel

Dans ce plat familial, les courgettes apportent un fondant généreux, le jambon du goût et le fromage lie l’ensemble. On obtient une texture proche d’un flan salé, avec une belle croûte gratinée tout autour. Comme les œufs remplacent la béchamel, le résultat reste plus digeste, sans lourdeur après le repas.

La méthode anti-eau : préparer les courgettes comme un chef

Pour des courgettes fondantes mais jamais noyées, la clé tient dans un duo : dégorger puis saisir. On les coupe en rondelles fines, on les sale, puis on les laisse rendre leur eau avant de les éponger. Ensuite, feu vif dans une poêle avec l’oignon et un filet d’huile ; on remue jusqu’à évaporation complète. Les courgettes sont alors prêtes à accueillir l’appareil œufs-fromage et le jambon sans détremper le plat.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, trancher et faire dégorger les courgettes salées 20 minutes. Technique : Faire revenir courgettes et oignon dans l’huile chaude, feu vif, jusqu’à évaporation. Cuisson : Mélanger appareil œufs-fromage, jambon et courgettes ; verser dans un plat huilé. Finition : Couvrir de fromage, gratiner 25 min à 180 °C puis laisser reposer avant service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 1,5–2 € / pers. 🔍 Le secret de l’expert Salage, dégorgement puis saisie à feu vif concentrent les courgettes ; l’appareil œufs-fromage emprisonne ensuite l’humidité restante. ✨ Le twist gourmand : Mélanger le fromage restant avec un peu de chapelure et d’huile d’olive. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire des courgettes non dégorgées ou couvrir le plat : l’eau empêche le gratin de prendre.

Le carnet du dimanche : variantes, conservation et réchauffage

Servi brûlant avec une salade verte moutardée, ce gratin accepte volontiers les variantes. On remplace le jambon blanc par du poulet rôti effiloché, des dés de bacon ou des restes de dinde. Côté fromages, emmental, comté, parmesan ou mozzarella donnent tous une croûte généreuse ; on pioche dans le frigo. Le plat se garde jusqu’au lendemain au réfrigérateur, se réchauffe doucement au four et se prête bien au batch cooking en doublant les quantités.

Sources Marie France

«Gratin de courgettes lastuce pour un plat fondant et jamais gorge deau»