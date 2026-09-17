Mes invités croient que ça vient d’un resto grec : ce gratin pommes de terre-feta se prépare presque tout seul au four

Pommes de terre croustillantes, épinards fondants et feta dorée arrivent sur la table comme dans une taverne grecque. Ce plat au four, ultra simple, cache une technique clé pour garder tout le croustillant.

Mes invités pensent que ce plat vient d’un resto grec : ces pommes de terre aux épinards et feta dorée sont pourtant faites maison

À peine sorti du four, le plat embaume l’ail rôti, le citron chaud et l’huile d’olive. Les bords des pommes de terre croustillent, la feta dorée se fendille.

Autour de la table, on jure que ce gratin vient d’un resto grec ; en réalité, ces pommes de terre aux épinards et feta se font très vite au four.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 750 g de pommes de terre à chair ferme

✅ 300 g de jeunes pousses d’épinards frais

✅ 225 g de feta en bloc

✅ Huile d’olive, ail, oignon, citron, herbes, sel, poivre

Pourquoi ce plat bluffe tous vos invités

Servi au centre de la table, ce gratin a tout d’un plat de taverne : pommes de terre dorées, feta crémeuse, épinards fondants, parfumés d’origan, d’aneth et d’ail confit. Visuellement, personne n’imagine une recette aussi simple.

Étape 1 : la base croustillante, pommes de terre rôties et feta dorée

Des pommes de terre à chair ferme sont enrobées d’huile d’olive, d’origan, de sel et de poivre. Rangées en couche unique autour du bloc de feta rôtie et de la tête d’ail, elles dorent sans se ramollir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les pommes de terre, les assaisonner d’huile, herbes, sel, poivre, ajouter feta et ail, disposer en couche unique et enfourner à 200 °C. Technique : Faire revenir l’oignon dans un peu d’huile, ajouter les épinards hachés, les faire tomber jusqu’à ce qu’ils soient tendres et presque secs. Cuisson : Poursuivre la cuisson au four environ 40 min, jusqu’à pommes de terre dorées et fondantes et feta bien colorée. Finition : Écraser la feta dans le plat, presser l’ail confit, ajouter épinards et oignon, arroser de citron, parsemer d’aneth et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 05 🔍 Le secret de l’expert Pommes de terre et feta rôtissent en couche unique à 200 °C : la surface sèche, brunit, la feta fond. En cuisant et en essorant bien les épinards à part, on garde tout le croustillant. ✨ Le twist gourmand : Mélanger un peu de zeste de citron dans la feta écrasée puis terminer par des pignons ou du sésame légèrement torréfié. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter les épinards crus ou mouillés directement dans le plat : ils relâchent leur eau et transforment le croustillant en purée triste.

Servir, conserver, upgrader : toutes les astuces pour un dîner convivial

On sert ce gratin brûlant dans son plat, avec quartiers de citron, filet d’huile d’olive et une salade de concombre, tomates et olives plus du pain grillé. Les restes se gardent deux jours au frais et retrouvent leur croûte en 15 minutes au four à 180 °C. On peut aussi ajouter pois chiches, pignons ou quelques dés de poulet.