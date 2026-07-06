Salade de concombre : arrêtez de faire cette erreur, cette version chinoise croquante aux cacahuètes change tout

Salade posée sur la table, soit le concombre finit en rondelles molles, soit il claque sous la dent avec cacahuètes et piment. Ce protocole chinois en quatre gestes promet une version ultra-croquante sans flaque d’eau, même après un bon moment au frais.

Fini les salades de concombre fades : la version chinoise aux cacahuètes qui reste ultra-croquante

Quand la chaleur tombe sur la cuisine, on a envie de frais… et trop souvent, le concombre finit en rondelles molles, noyées de vinaigrette. Ici, autre scène : un grand saladier bien froid, des morceaux cabossés qui accrochent la sauce, un parfum d’ail et de coriandre, et ce craquement net des cacahuètes à chaque bouchée.

Cette salade de concombre chinoise aux cacahuètes joue sur le contraste : chair juteuse mais ferme, assaisonnement salé-acidulé, pointe de piment, sésame grillé et pluie de cacahuètes torréfiées. Le secret ne tient pas à un ingrédient rare, mais à un protocole précis en quatre gestes qui empêche le concombre de rendre de l’eau. Et une fois qu’on y a goûté, le duo concombre-tomate peut aller se reposer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 concombres bien fermes (environ 600 g)

✅ 50 g de cacahuètes non salées, grillées puis concassées

✅ 3 c. à soupe de sauce soja claire + 2 c. à soupe de vinaigre noir chinois

✅ 4 gousses d’ail, coriandre fraîche, 1 c. à café d’huile de sésame grillé, huile pimentée au goût

Pourquoi ta salade de concombre devient molle (et comment cette version chinoise la sauve)

Dans une salade classique, on tranche fin, on sale, on noie de vinaigrette… et le concombre relâche toute son eau. Résultat : des rondelles flasques, une sauce diluée, un goût timide. Le problème vient autant de la découpe que de l’absence de vrai dégorgement au sel.

Dans la version de concombre écrasé chinois, le geste change tout. On écrase légèrement le légume pour créer des fissures, puis on le laisse rendre son eau avant seulement de l’asperger d’une sauce dense à base de sauce soja, vinaigre noir, ail, coriandre et huile de sésame grillé. La chair reste ferme, les morceaux se gorgent de saveurs sans baigner dans un jus triste, et les cacahuètes apportent le final croustillant.

La méthode inratable : 4 étapes pour un concombre ultra-croquant

On commence par le concombre écrasé au plat du couteau ou au rouleau : il doit se fendre, pas s’écraser en purée. Viennent ensuite 10 à 15 minutes de repos avec le sel, le temps que l’excès d’eau s’échappe pendant que l’on torréfie les cacahuètes à sec et que l’on hache ail et coriandre.

Dans un bol, on construit la sauce : sauce soja claire, vinaigre noir, sucre, huile pimentée selon le courage, puis filet d’huile de sésame. Une partie des cacahuètes rejoint ce mélange parfumé. Les concombres bien égouttés y sont ajoutés, avant un bref passage au frais qui fixe les arômes. Juste avant de servir, le reste des cacahuètes tombe en pluie pour garder tout leur croquant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher les concombres, les écraser au plat du couteau puis les couper en morceaux irréguliers. Technique : Saler, mélanger et laisser dégorger 10 à 15 min ; pendant ce temps, griller les cacahuètes, hacher ail et coriandre. Cuisson : Mélanger sauce soja, vinaigre noir, sucre, huile pimentée, huile de sésame, puis ajouter ail, coriandre et une partie des cacahuètes. Finition : Égoutter fermement le concombre, le mêler à la sauce, refroidir 15 min, ajouter le reste des cacahuètes juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait sortir l’eau du concombre avant l’assaisonnement, l’écrasement crée des failles qui retiennent la sauce, et l’égouttage énergique limite le jus au fond du plat. On obtient une salade froide chinoise au concombre à la fois juteuse, ferme et intensément parfumée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une grosse cuillère de beurre de cacahuète dans la sauce, plus quelques graines de sésame grillées et un peu de cébette émincée pour une salade de concombre aux cacahuètes croquantes encore plus enveloppante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper le concombre en fines rondelles et le laisser mariner longtemps avec les cacahuètes déjà dedans, au risque d’obtenir une salade molle et détrempée.

Comment servir ta salade de concombre chinoise (et avec quoi l’accompagner)

On sert cette salade bien froide, au centre de la table, façon plat à partager : elle adore les brochettes, un barbecue, un poulet rôti ou un simple bol de riz blanc. Avec des nouilles froides, des raviolis vapeur ou des aubergines sautées, elle apporte le croquant frais qui manque souvent aux repas d’été.

Côté variantes, on peut pousser l’ail, la coriandre ou l’huile pimentée, ou terminer avec un voile de graines de sésame. Pour conserver le croquant, on prépare concombres dégorgés et sauce séparément, au frais, et on assemble à la dernière minute, cacahuètes en dernier geste juste avant d’emmener le saladier à table.