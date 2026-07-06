Ce gaspacho sucré-salé bien glacé a tout changé à l’apéro : après un silence, ils ont exigé la recette

Un soir d’été, un simple apéro en terrasse s’est transformé en test grandeur nature pour un gaspacho melon tomate basilic servi en verrines glacées. Entre curiosité et méfiance, les réactions de la première gorgée ont réservé une surprise inattendue.

J’ai servi ce gaspacho melon-tomate-basilic bien glacé en apéro : mes invités ont d’abord hésité, puis réclamé la recette

Odeur de basilic fraîchement ciselé, couleur corail du mélange melon-tomate, verrines qui perlent de froid sur la table. Sur la terrasse, on entend surtout le tintement des glaçons et quelques remarques intriguées devant cette soupe froide pas vraiment classique.

On se demande alors si ce mélange sucré-salé va passer à l’apéro. Melon et tomate, ensemble dans un gaspacho, ça surprend. Pourtant, après la première gorgée bien glacée, les cuillères raclent déjà le fond des verres.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de melon bien mûr, 500 g de tomates

✅ 1 petit poivron rouge, 1/2 concombre, 1 gousse d’ail

✅ 12 feuilles de basilic frais, 2 c. à s. d’huile d’olive

✅ 1 c. à s. de vinaigre, sel, poivre, piment d’Espelette

La promesse : un gaspacho melon-tomate qui ne fait pas dessert

Tout l’enjeu de ce gaspacho melon tomate basilic, c’est d’assumer le contraste. Le melon apporte le jus et la douceur, la tomate son acidité, le poivron et le concombre la fraîcheur croquante. Ensuite, on sale généreusement, on ajoute vinaigre et poivre, et le basilic vient lier le tout côté aromatique.

Pas à pas : un gaspacho melon-tomate-basilic bien glacé

Côté technique, rien de compliqué, mais quelques détails changent tout. On coupe simplement les légumes, on les met au blender avec le melon, puis on mixe longtemps sans chauffer. On ajuste ensuite sel, vinaigre, huile d’olive et piment ; à ce stade, le mélange doit paraître légèrement plus relevé que souhaité, car le froid va calmer les saveurs.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper melon, tomates, poivron, concombre en morceaux, après avoir retiré graines et peau dure. Technique : Mettre le tout avec l’ail dans le blender, mixer finement, ajouter basilic, huile, vinaigre, assaisonner. Cuisson : Filtrer au chinois si besoin, verser dans un récipient, filmer au contact, réfrigérer 2 h minimum. Finition : Répartir bien froid en verrines, ajouter dés ou billes de melon glacés, tomate, basilic, filet d’huile.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de repos 2 h min 🔍 Le secret de l’expert Servi presque frappé, ce gaspacho supporte un assaisonnement plus franc ; le froid atténue sucre du melon et acidité de la tomate. ✨ Le twist gourmand : On peut glisser quelques dés de melon très froids ou semi-congelés dans chaque verrine pour un effet granité ultra frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À éviter absolument : servir ce mélange à peine frais ou préparé avec un melon fade, qui donnerait une soupe plate.

Avec quoi servir ce gaspacho pour un apéro plein sud

On le sert en verrines transparentes pour laisser briller sa couleur corail, garni de mini-billes de melon glacées, de dés de tomate et d’une feuille de basilic. À côté, focaccia tiède, gressins ou jambon cru. Le gaspacho se prépare la veille et se garde 24 h au frais, bien filmé.