Cette tarte fine tomate-chèvre prête en 25 min sauve vos dîners, à condition d’éviter une erreur avec le four

Un soir de semaine, la tarte fine tomate-moutarde-chèvre sort du four pendant que vous posez les assiettes. En 25 minutes chrono, gestes malins et anti-pâte molle transforment le dîner d’été.

Fini les dîners qui prennent des heures : cette tarte fine tomate-moutarde-chèvre est prête avant même que la table soit mise

Fin de journée, il fait encore chaud et on n’a qu’une envie : quelque chose de simple qui sente bon le dîner d’été. Dans le four, une tarte fine tomate-moutarde-chèvre commence à gonfler. La pâte feuilletée pur beurre claque, la moutarde de Dijon se mêle au parfum des tomates d’été, le chèvre se fait doré et coulant.

Cette tarte salée rapide tomate chèvre moutarde n’exige que des basiques du frigo. Environ 25 minutes au total, four compris ; le temps de mettre la table, et la tarte fine tomate moutarde chèvre arrive, dorée, prête à partager.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre (≈ 230 g)

✅ 4 tomates d’été bien mûres (≈ 500 g), tranchées en rondelles

✅ 1 bûche de chèvre (≈ 180 g) + 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 2 c. à soupe de moutarde de Dijon, 1 c. à soupe de chapelure fine, origan, thym, sel fin, poivre noir

Les ingrédients pour une tarte fine tomate-moutarde-chèvre prête en 25 minutes

Cette base donne une tarte tomate moutarde chèvre express pour 4 personnes en plat, 6 en entrée. On choisit une pâte feuilletée pur beurre bien froide, des tomates d’été bien mûres mais fermes, une bûche de chèvre savoureuse, une moutarde de Dijon au goût net, et un peu de chapelure ou semoule pour limiter l’humidité.

Le pas-à-pas express : 4 gestes pendant que le four chauffe

Quatre gestes suffisent : base feuilletée pendant le préchauffage, tomates égouttées, montage en couches fines moutarde–tomates–chèvre, puis cuisson vive sur plaque préchauffée pour des bords bien levés et sans pâte détrempée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C chaleur tournante ; poser la pâte sur la plaque chaude et marquer un bord tout autour. Technique : Couper les tomates en rondelles, les poser sur du papier absorbant ; étaler une couche de moutarde puis saupoudrer de chapelure. Cuisson : Disposer les tomates en rosace, saler, poivrer ; ajouter le chèvre, arroser d’huile, parsemer d’origan, enfourner 18 à 22 minutes. Finition : À la sortie, donner un tour de poivre, laisser reposer 3 minutes pour une découpe nette, puis servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert Moutarde et chapelure créent une barrière : l’eau des tomates s’arrête là au lieu d’imbiber la pâte, qui reste croustillante. ✨ Le twist gourmand : Un filet de miel sur le chèvre, ou quelques olives noires et oignon rouge. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Plaque froide et tomates non égouttées : pâte détrempée garantie, le croustillant promis disparaît.

Variantes et service pour un dîner complet sans prise de tête

Cette base de tarte fine feuilletée tomate chèvre accepte les improvisations : olives noires, un peu d’oignon rouge, filet de miel sur le chèvre ou feuilles de basilic après cuisson. Servir avec une salade de roquette citronnée ou un concombre à la feta, et un verre de rosé ou de blanc sec Sauvignon.