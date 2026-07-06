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Courgettes farcies : ne faites plus cette erreur, adoptez la version légère et ultra fondante qui change tout cet été

Publié le Par Rédaction Elle adore
Courgettes farcies : ne faites plus cette erreur, adoptez la version légère et ultra fondante qui change tout cet été © Reworld Media

Courgettes farcies légères, bords dorés et cœur crémeux : ce plat d’été promet un maximum de goût sans lourdeur. Quelle astuce change tout dans la préparation et la cuisson au four ?

Allégées mais toujours aussi fondantes : ces courgettes farcies estivales prouvent que léger ne rime pas avec fade

Dans le four, les demi-courgettes se ratatinent à peine, les bords dorent, l’ail et les herbes embaument la cuisine. Sous le gratiné discret, la chair reste tendre, presque crémeuse, et la cuillère glisse sans résistance dans une farce parfumée à la tomate et au basilic.

Trop souvent, les courgettes farcies finissent pourtant grasses ou fades. Ici, on mise sur la légèreté : farce au poulet haché et à la ricotta, cuisson vive au four, herbes et citron bien présents. Résultat, des courgettes farcies légères, fondantes et savoureuses, sans effet éponge gorgée d’eau.

🛒 Les ingrédients indispensables

  • ✅ 4 courgettes moyennes (environ 1,2 kg), lavées et coupées en deux
  • ✅ 200 g de blanc de poulet ou de dinde, finement haché
  • ✅ 200 g de tomates, 1 oignon, 2 gousses d’ail, herbes sèches et fraîches
  • ✅ 120 g de ricotta, 40 g de parmesan, 30 g de chapelure, huile d’olive, citron, sel, poivre

Le secret des courgettes farcies légères qui restent ultra fondantes

Tout se joue dès la préparation des légumes. On creuse la courgette en laissant environ 1 cm de chair pour qu’elle tienne et reste moelleuse. La chair récupérée file dans une farce légère : tomates, oignon, ail et herbes, laissés à réduire à la poêle. On y ajoute ensuite le poulet haché et la ricotta, qui apportent protéines et onctuosité sans excès de gras, avant de finir par un voile de parmesan et chapelure.

Pas à pas : comment farcir et cuire les courgettes pour un fondant parfait

Pour des courgettes farcies au four légères et fondantes, on respecte trois temps : pré-cuisson rapide des coques, farce bien réduite à la poêle, puis gratin express à 200 °C. Cette succession évite l’eau au fond du plat et garantit une texture juteuse, jamais mollassonne.

👨‍🍳 Les étapes de préparation

  1. Préparation : Couper et évider les courgettes, hacher la chair, précuire les coques 12 min à 200 °C.
  2. Technique : Faire revenir oignon et ail dans l’huile, ajouter chair de courgette et tomates, réduire 6 à 8 min.
  3. Cuisson : Hors du feu, incorporer poulet haché, ricotta, herbes, citron ; rectifier l’assaisonnement et farcir les coques.
  4. Finition : Saupoudrer de parmesan et chapelure, cuire 18 à 22 min, laisser reposer 5 min avant service.
👨‍🍳 Le Carnet du Chef

Réussite
9/10

Temps & facilité
≈ 45-50 min

🔍 Le secret de l’expert

Pré-cuisson des coques, farce tomate-courgette bien réduite et gratiné fin évitent l’eau et concentrent la saveur.

✨ Le twist gourmand : Olives noires hachées, câpres et un soupçon de feta renforcent le côté méditerranéen sans alourdir la recette.

⚠️ LE GESTE INTERDIT : Farcir des courgettes crues avec une farce aqueuse et cuire longtemps à basse température ; tout devient mou, pâle et fade.

Les petits plus qui changent tout : assaisonnement, twists méditerranéens et idées d’accompagnements

On sert ces courgettes farcies estivales avec une salade de tomates ou un taboulé citronné. Elles se conservent 2 jours au frais et se réchauffent 15 min au four à 160 °C, couvertes.

En bref

  • 🍽️ Été ou hiver, ces courgettes farcies légères au poulet, ricotta et tomates misent sur une cuisson au four rapide et maîtrisée.
  • 🔥 Pré-cuisson des coques, farce réduite et gratiné discret s’enchaînent pour limiter l’eau, renforcer le fondant et souligner les herbes.
  • 🌿 Quelques twists méditerranéens et astuces de conservation transforment ces courgettes farcies estivales en plat signature à adapter tout l’été.
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