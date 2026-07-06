Courgettes farcies : ne faites plus cette erreur, adoptez la version légère et ultra fondante qui change tout cet été

Courgettes farcies légères, bords dorés et cœur crémeux : ce plat d’été promet un maximum de goût sans lourdeur. Quelle astuce change tout dans la préparation et la cuisson au four ?

Allégées mais toujours aussi fondantes : ces courgettes farcies estivales prouvent que léger ne rime pas avec fade

Dans le four, les demi-courgettes se ratatinent à peine, les bords dorent, l’ail et les herbes embaument la cuisine. Sous le gratiné discret, la chair reste tendre, presque crémeuse, et la cuillère glisse sans résistance dans une farce parfumée à la tomate et au basilic.

Trop souvent, les courgettes farcies finissent pourtant grasses ou fades. Ici, on mise sur la légèreté : farce au poulet haché et à la ricotta, cuisson vive au four, herbes et citron bien présents. Résultat, des courgettes farcies légères, fondantes et savoureuses, sans effet éponge gorgée d’eau.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 courgettes moyennes (environ 1,2 kg), lavées et coupées en deux

✅ 200 g de blanc de poulet ou de dinde, finement haché

✅ 200 g de tomates, 1 oignon, 2 gousses d’ail, herbes sèches et fraîches

✅ 120 g de ricotta, 40 g de parmesan, 30 g de chapelure, huile d’olive, citron, sel, poivre

Le secret des courgettes farcies légères qui restent ultra fondantes

Tout se joue dès la préparation des légumes. On creuse la courgette en laissant environ 1 cm de chair pour qu’elle tienne et reste moelleuse. La chair récupérée file dans une farce légère : tomates, oignon, ail et herbes, laissés à réduire à la poêle. On y ajoute ensuite le poulet haché et la ricotta, qui apportent protéines et onctuosité sans excès de gras, avant de finir par un voile de parmesan et chapelure.

Pas à pas : comment farcir et cuire les courgettes pour un fondant parfait

Pour des courgettes farcies au four légères et fondantes, on respecte trois temps : pré-cuisson rapide des coques, farce bien réduite à la poêle, puis gratin express à 200 °C. Cette succession évite l’eau au fond du plat et garantit une texture juteuse, jamais mollassonne.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper et évider les courgettes, hacher la chair, précuire les coques 12 min à 200 °C. Technique : Faire revenir oignon et ail dans l’huile, ajouter chair de courgette et tomates, réduire 6 à 8 min. Cuisson : Hors du feu, incorporer poulet haché, ricotta, herbes, citron ; rectifier l’assaisonnement et farcir les coques. Finition : Saupoudrer de parmesan et chapelure, cuire 18 à 22 min, laisser reposer 5 min avant service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & facilité ≈ 45-50 min 🔍 Le secret de l’expert Pré-cuisson des coques, farce tomate-courgette bien réduite et gratiné fin évitent l’eau et concentrent la saveur. ✨ Le twist gourmand : Olives noires hachées, câpres et un soupçon de feta renforcent le côté méditerranéen sans alourdir la recette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Farcir des courgettes crues avec une farce aqueuse et cuire longtemps à basse température ; tout devient mou, pâle et fade.

Les petits plus qui changent tout : assaisonnement, twists méditerranéens et idées d’accompagnements

On sert ces courgettes farcies estivales avec une salade de tomates ou un taboulé citronné. Elles se conservent 2 jours au frais et se réchauffent 15 min au four à 160 °C, couvertes.