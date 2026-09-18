Plantes d’intérieur : cette erreur au moment de les rentrer après l’été provoque parasites et chute de feuilles

À la fin de l’été, vos plantes d’intérieur passent du balcon au salon et encaissent froid, manque de lumière et parasites. Quels gestes font vraiment la différence au moment de les rentrer ?

Fin septembre, le café est à peine posé sur la table que le regard file déjà vers le balcon : pots de monstera, ficus ou pothos ont profité de l’été, feuillages gonflés de lumière. Mais les soirées se rafraîchissent, le chauffage se prépare, et la même question revient chaque année : quand les rentrer sans casse.

Car un retour précipité à l’intérieur a souvent laissé des traces : feuilles au sol, petites bêtes qui se sont invitées dans tout le salon, terreau détrempé. Pour que rentrer les plantes d’intérieur reste un plaisir et non une opération de sauvetage, quelques gestes simples suffisent… à condition de les faire au bon moment.

Ce qui stresse vos plantes quand elles rentrent au chaud

Dehors, même à l’ombre, une plante a reçu plusieurs fois plus de lumière qu’à travers une fenêtre. En rentrant, elle passe d’un air humide et ventilé à des pièces plus sombres et plus sèches : ce choc a déjà provoqué bien des chutes de feuilles. Une perte légère, surtout sur les feuilles les plus âgées du bas, reste normale : la plante fait le tri pour s’adapter.

Le froid, lui, agit en silence. La plupart des plantes d’intérieur tropicales commencent à souffrir quand les nuits tournent autour de 10 à 12 °C plusieurs soirs de suite. Elles ont supporté les soirées d’août, mais pas les nuits fraîches répétées de fin septembre. L’idéal a été de rentrer d’abord les plus frileuses, en laissant éventuellement un peu plus longtemps cactus et plantes grasses.

Avant de franchir la porte : inspection anti-parasites et nettoyage

Nous avons tous déjà posé un pot sur le buffet… avant de remarquer des moucherons ou des points blancs sur les tiges. L’erreur classique consiste à rentrer les plantes sans les examiner. Il faut scruter l’envers des feuilles, les jeunes pousses, la surface du terreau et même le dessous du pot : cochenilles, pucerons, aleurodes, acariens, thrips ou limaces s’y cachent. Un rouleau adhésif à vêtements passé délicatement sur le feuillage a piégé bien des thrips et acariens, à répéter tous les deux ou trois jours pour surveiller.

Même sans invasion visible, un nettoyage a fait du bien. Un chiffon microfibre légèrement humide suffit pour les grandes feuilles, une douche tiède au jet doux a débarrassé les feuillages plus denses de poussière et de pollen. On en profite pour couper seulement les feuilles sèches ou abîmées, sans rabattre sévèrement les tiges. En cas de parasites, un spray maison à base d’ail infusé et de savon noir, appliqué plusieurs fois à quelques jours d’intervalle, a souvent limité les dégâts.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Stress des plantes réduit Très élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Inspection minutieuse, nettoyage des feuilles, puis installation progressive près d’une fenêtre coupent court aux infestations et limitent le choc de lumière. La plante respire mieux, garde ses feuilles utiles et supporte beaucoup mieux son retour à l’intérieur. 💡 Le petit plus : isoler pendant une dizaine de jours toute plante suspecte dans une autre pièce, le temps de traiter les parasites sans contaminer le reste de la maison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rentrer toutes les plantes d’un coup, sans inspection ni adaptation de l’arrosage, au risque de propager les parasites et de provoquer une chute massive de feuilles.

La bonne routine à l’intérieur : lumière, eau, humidité, engrais

Une fois à l’abri, cap sur la lumière. Les pots ont été placés près d’une fenêtre lumineuse, sans coller les feuilles aux vitres froides ni aux radiateurs qui assèchent l’air. Tourner le pot d’un quart de tour chaque semaine a évité que la plante ne penche. Dans les salons chauffés, on regroupe les pots ou on ajoute un plateau de billes d’argile avec un peu d’eau ; en salle de bain déjà humide (souvent 50 à 70 %, voire plus après la douche), on mise plutôt sur une bonne aération.

Tester le terreau avec le doigt : attendre que les 2 à 3 cm supérieurs soient secs avant tout arrosage , puis vider la soucoupe.

, puis vider la soucoupe. Réduire progressivement la fréquence des arrosages par rapport à l’été.

Offrir, au début de l’automne seulement si la plante pousse encore, un dernier apport léger d’ engrais , puis faire une pause jusqu’au printemps.

, puis faire une pause jusqu’au printemps. Surveiller racines qui sortent du pot ou terreau très compact, et noter un rempotage pour la fin d’hiver.

Si la chute de feuilles devient massive ou s’accompagne de taches, de toiles ou d’une odeur de terreau pourri, revoir immédiatement lumière, eau et présence de parasites.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ces 7 gestes de rentrée à faire maintenant sur vos plantes d’intérieur, sinon l’automne va les abîmer en silence»