Potager fin d’été : ce geste simple à faire entre août et septembre change vos récoltes d’automne et d’hiver

De mi-août à fin septembre, le potager français entre dans une deuxième saison stratégique. Quels semis et plantations lancer maintenant pour remplir l’automne et préparer l’hiver ?

Les tomates fatiguent, les courgettes montent en graines et des trous apparaissent entre deux rangs. On croit souvent que la saison est finie, alors que le sol est encore chaud et capable de nourrir un nouveau cycle de cultures.

En réalité, la fin d’été correspond à une seconde vie du potager : de mi-août à fin septembre, dans la plupart des régions tempérées françaises, tout s’aligne pour relancer semis et plantations. Reste à savoir que semer et planter en fin d’été au potager pour récolter jusqu’en hiver.

Fin d’été : une vraie deuxième saison au potager

À cette période, la terre a emmagasiné la chaleur de l’été tandis que les nuits se sont rafraîchies. Ce duo sol chaud / air plus doux limite le stress hydrique, accélère la levée des graines et aide les jeunes plants à bien s’enraciner.

C’est la fenêtre idéale pour les légumes qui aiment la fraîcheur : salades d’hiver, épinards, roquette, mais aussi radis d’automne, navets ronds et aromatiques comme le persil ou la coriandre. Semés maintenant, ils offriront des récoltes en automne, en hiver et parfois au printemps.

Que semer maintenant : salades, racines rapides et engrais verts

Nous avons tous déjà laissé une planche vide en nous disant qu’elle attendrait le printemps. Pourtant, quelques semis rapides suffisent à la remplir.

La mâche : en lignes serrées pour des tapis de salade d’automne.

: en lignes serrées pour des tapis de salade d’automne. Épinards d’automne : semés après la chaleur, ils aiment les sols frais.

Roquette, mesclun et radis d’automne : prêts en quelques semaines seulement.

Persil et coriandre : semés tard, ils ont mieux supporté le froid et sont repartis tôt.

Sur les planches vouées au repos, semer des engrais verts (moutarde, phacélie, trèfle, seigle). Ils couvrent le sol, freinent les mauvaises herbes et, une fois fauchés avant floraison, restituent au sol une partie de la fertilité qu’il a donnée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Difficulté Faible 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En couvrant la terre avec un légume rapide ou un engrais vert, on protège le sol de l’érosion, on nourrit les micro-organismes et on garde l’humidité, ce qui sécurise les semis et l’enracinement des plantations de fin d’été. 💡 Le petit plus : Alterner un rang de légumes et un rang d’engrais vert sur la même planche a aussi permis de récolter tout en préparant déjà le sol pour la saison suivante. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser les planches nues tout l’automne et tout l’hiver, simplement bêchées, a souvent abouti à un sol tassé, pauvre en vers de terre et envahi de mauvaises herbes au printemps.

Que planter ou repiquer en fin d’été pour l’hiver et le printemps

La fin d’été est parfaite pour repiquer choux d’hiver, choux de printemps et poireaux d’hiver, ainsi que les jeunes salades rustiques. Entre août et septembre, la plantation de fraisiers a très bien fonctionné : ils s’enracinent avant l’hiver et produisent dès le printemps.

Avant de planter, griffer légèrement le sol, apporter un peu de compost et arroser en profondeur. Dans le Nord ou en altitude, avancer ces travaux d’une à deux semaines ; dans le Sud, les décaler un peu et, si l’on suit la lune, planter de préférence en lune descendante.